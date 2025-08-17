Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
11 дек в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - прогулка по уездному городу
Узнайте о славном прошлом Ельца, его знаменитых жителях и скрытых сокровищах. Погрузитесь в атмосферу купеческого города с богатой историей
Начало: Красная площадь
Завтра в 15:00
11 дек в 15:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
11 дек в 09:00
12 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Индивидуальная экскурсия по Ельцу раскроет перед вами уникальную историю города и его литературное наследие
Начало: В центре Ельца
14 дек в 10:00
21 дек в 10:00
5500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
- ВВалерий17 августа 2025Все было отлично. Ненавязчиао, без лишней информации
- ААлександра11 января 2025Благодарим Елену за содержательный, в меру эмоциональный рассказ увлеченного человека. Елене удалось побороть сумрачность непогоды и создать позитивный образ самобытного уездного города с многовековой историей. Ельцу сильно повезло, что у него есть такой яркий "амбассадор" на добровольных началах.
- SSergey22 ноября 2024Отличный гид, замечательный городок
