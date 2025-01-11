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на индивидуальный запрос в связи с ограничениями в подвижности в мамы. Все это было учтено! Спасибо. Что можно улучшить? Рассказ был интересный, но в целом больше про город. Про Бунина больше информации, конечно, в музее. Наверное, по названию экскурсии ждешь больше рассказов именно про писателя. Но это не критично, так как в Ельце были первый раз.