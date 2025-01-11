Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
Завтра в 08:00
24 июл в 08:00
5400 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по городу
Начало: Красная площадь, Вознесенский собор
Расписание: В любой день кроме понедельника, вторника.
24 июл в 09:00
30 июл в 11:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
Прогулка по Ельцу, связанному с жизнью Ивана Бунина. Посетите гимназию, парк, музей и другие значимые места. Увлекательное путешествие на вашем транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
4500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра11 января 2025Благодарим Елену за содержательный, в меру эмоциональный рассказ увлеченного человека. Елене удалось побороть сумрачность непогоды и создать позитивный образ самобытного уездного города с многовековой историей. Ельцу сильно повезло, что у него есть такой яркий "амбассадор" на добровольных началах.
- SSergey22 ноября 2024Отличный гид, замечательный городок
- ЛЛариса19 октября 2023«Бунинский Елец». Сквозь призму времениС экскурсоводом прошли и проехали по всем знаковым местам города. То, что нужно для первого посещения! У нас был особый запрос
- ЛЛеонид2 августа 2023«Бунинский Елец». Сквозь призму времениЗа два часа благодаря пеше-автомобильной экскурсии Елены мы многое увидели и поняли, за что жители города так любят свою малую Родину.
- ССергей2 июля 2023«Бунинский Елец». Сквозь призму времениОчень познавательно, ярко, интересно. Превосходно и огромные впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Необычные»
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