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Именно в Ельце никому не известный гимназист Бунин начинал долгий и трудный путь к всемирному признанию. Пройдя по улицам города, вы почувствуете его глубинную связь с жизнью и творчеством писателя. Увидите места, ярко, живо и образно запечатлённые на страницах его произведений. А также посмотрите на гимназию и дом, где он жил во время учёбы.