Именно в Ельце никому не известный гимназист Бунин начинал долгий и трудный путь к всемирному признанию. Пройдя по улицам города, вы почувствуете его глубинную связь с жизнью и творчеством писателя. Увидите места, ярко, живо и образно запечатлённые на страницах его произведений. А также посмотрите на гимназию и дом, где он жил во время учёбы.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- мужскую гимназию, где учился Бунин
- дом, где он жил в этот период
- женскую гимназию, в которую ходила первая любовь писателя
- Архангельскую церковь, колокольня которой потрясла юного Ивана
Вы узнаете:
- какие испытания выдержал Бунин при поступлении в гимназию
- как он отзывался о математике
- какими особыми талантами он обладал
- где прошёл первый бал будущего писателя
А также мы:
- посетим монастырь, что когда-то «блестел на солнце меловой белизной своих стен»
- проедем мимо старой тюрьмы, в окне которой Бунин увидел лицо заключенного
- погуляем по центральной улице, где были сосредоточены магазины и лавки города
- заглянем на кладбище, куда принёс свое умирающее сердце Иван Алексеевич
Организационные детали
По желанию можно посетить дом-музей Бунина. Стоимость и детали уточняйте в личном сообщении.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Ельце
Провела экскурсии для 2221 туриста
Меня зовут Елена. Я родилась в Ельце, здесь живу и люблю мой город. Написала о нем два текста: книгу по мотивам обзорной экскурсии и путеводитель по Бунинским местам. Мои интересы не ограничиваются Ельцом. Ближайшие окрестности — тоже моя любовь. С радостью поделюсь своими знаниями и постараюсь передать вам частичку любви к родному краю!Задать вопрос
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