А Александра

Благодарим Елену за содержательный, в меру эмоциональный рассказ увлеченного человека. Елене удалось побороть сумрачность непогоды и создать позитивный образ самобытного уездного города с многовековой историей. Ельцу сильно повезло, что у него есть такой яркий "амбассадор" на добровольных началах.