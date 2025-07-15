С Сергей Обзорная экскурсия «Елец - город чудес» Все понравилось! Спасибо! Приедем еще.

Е Елизавета Обзорная экскурсия «Елец - город чудес» Жанна, прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой родной город! Ведет очень легко, информативно и интересно! Даже детям было не скучно. Очень рекомендуем!

С Светлана Обзорная экскурсия «Елец - город чудес» читать дальше посетили очень необычные места, она мне рассказала где покушать, что посмотреть. Оооо…. а как она поет, стихи читает. . Я была в приятном шоке. Всегда радостно встретить человека, влюбленного в свою работу! Огромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсию. Я под большим впечатлением от знаний и ее умения доходчиво и интересно делиться ими. Мы

Е Елена Обзорная экскурсия по городу Очень интересную экскурсию по Ельцу нам провела Жанна Валентиновна Малахова. Подробно, охватила все вехи истории, рассказала про известных людей, которые здесь родились или учились и прославили город. Город - крепость, город - герой! Горжусь!

О Оксана Обзорная экскурсия по городу Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ, приятная экскурсовод, маршрут насыщенный, но не утомительный. Рекомендую

С Светлана Обзорная экскурсия по городу Экскурсию по городу Елец провела удивительная Валентина Ивановна. Такой маленький городок, а какая богатая у него история! Всё самое интересное гид рассказала и показала. Это храмы, которых великое множество в городе, музеи, небольшие, но познавательные, памятники и другие достопримечательности.

Н Наталья Обзорная экскурсия по Ельцу Интересная экскурсия, хороший гид Анна Морозова, все понравилось 😻