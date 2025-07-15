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Обзорные и познавательные экскурсии Ельца

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Ельце, цены от 4000 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2025 году
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Пешая
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
24 июл в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ельцу
Пешая
2 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Ельца
Прогулка по старинным улицам Ельца, посещение домов-музеев, церквей и других памятников истории и культуры города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по городу
Пешая
2 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по городу
Начало: Красная площадь, Вознесенский собор
Расписание: В любой день кроме понедельника, вторника.
24 июл в 09:00
30 июл в 11:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    15 июля 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Все понравилось! Спасибо! Приедем еще.
  • Е
    Елизавета
    8 июля 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Жанна, прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой родной город! Ведет очень легко, информативно и интересно! Даже детям было не скучно. Очень рекомендуем!
    Жанна, прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой родной город! Ведет очень легко, информативно и интересно!Жанна, прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой родной город! Ведет очень легко, информативно и интересно!Жанна, прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой родной город! Ведет очень легко, информативно и интересно!
  • С
    Светлана
    25 июня 2025
    Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
    Огромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсию. Я под большим впечатлением от знаний и ее умения доходчиво и интересно делиться ими. Мы
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    посетили очень необычные места, она мне рассказала где покушать, что посмотреть. Оооо…. а как она поет, стихи читает. . Я была в приятном шоке. Всегда радостно встретить человека, влюбленного в свою работу!

    Огромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсиюОгромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсию
  • Е
    Елена
    25 июня 2025
    Обзорная экскурсия по городу
    Очень интересную экскурсию по Ельцу нам провела Жанна Валентиновна Малахова. Подробно, охватила все вехи истории, рассказала про известных людей, которые здесь родились или учились и прославили город. Город - крепость, город - герой! Горжусь!
  • О
    Оксана
    29 мая 2025
    Обзорная экскурсия по городу
    Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ, приятная экскурсовод, маршрут насыщенный, но не утомительный. Рекомендую
  • С
    Светлана
    25 мая 2025
    Обзорная экскурсия по городу
    Экскурсию по городу Елец провела удивительная Валентина Ивановна. Такой маленький городок, а какая богатая у него история! Всё самое интересное гид рассказала и показала. Это храмы, которых великое множество в городе, музеи, небольшие, но познавательные, памятники и другие достопримечательности.
  • Н
    Наталья
    14 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Ельцу
    Интересная экскурсия, хороший гид Анна Морозова, все понравилось 😻
  • Е
    Елена
    7 мая 2025
    Обзорная экскурсия по Ельцу
    Спасибо большое гиду Елене!

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Обзорные»

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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Вознесенский собор
  2. Великокняжеская церковь
  3. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в июле 2025
Сейчас в Ельце в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4600. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Ельца нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ельце много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025