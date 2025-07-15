Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия «Елец - город чудес»
Погрузитесь в атмосферу древнего Ельца, где каждый уголок хранит свою историю. Узнайте о местных легендах и культурных сокровищах
Начало: На Красной площади
Завтра в 12:00
24 июл в 12:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческим местам Ельца
Прогулка по старинным улицам Ельца, посещение домов-музеев, церквей и других памятников истории и культуры города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
25 июл в 09:00
26 июл в 09:00
4600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Обзорная экскурсия по городу
Начало: Красная площадь, Вознесенский собор
Расписание: В любой день кроме понедельника, вторника.
24 июл в 09:00
30 июл в 11:00
4000 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей15 июля 2025Все понравилось! Спасибо! Приедем еще.
- ЕЕлизавета8 июля 2025Жанна, прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой родной город! Ведет очень легко, информативно и интересно! Даже детям было не скучно. Очень рекомендуем!
- ССветлана25 июня 2025Огромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсию. Я под большим впечатлением от знаний и ее умения доходчиво и интересно делиться ими. Мы
- ЕЕлена25 июня 2025Очень интересную экскурсию по Ельцу нам провела Жанна Валентиновна Малахова. Подробно, охватила все вехи истории, рассказала про известных людей, которые здесь родились или учились и прославили город. Город - крепость, город - герой! Горжусь!
- ООксана29 мая 2025Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ, приятная экскурсовод, маршрут насыщенный, но не утомительный. Рекомендую
- ССветлана25 мая 2025Экскурсию по городу Елец провела удивительная Валентина Ивановна. Такой маленький городок, а какая богатая у него история! Всё самое интересное гид рассказала и показала. Это храмы, которых великое множество в городе, музеи, небольшие, но познавательные, памятники и другие достопримечательности.
- ННаталья14 мая 2025Интересная экскурсия, хороший гид Анна Морозова, все понравилось 😻
- ЕЕлена7 мая 2025Спасибо большое гиду Елене!
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Обзорные»
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Сейчас в Ельце в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 4000 до 4600. Туристы уже оставили гидам 71 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Изучение достопримечательностей города Ельца нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Ельце много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2025