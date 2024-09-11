Н Наталья Елец - место, где остановилось время Замечательный экскурсовод! Очень увлекательно и интересно, время экскурсии пролетело очень быстро и хотелось слушать рассказчика еще и еще. Всем советую!

Ю Юрий Елец - место, где остановилось время Экскурсовод(Елена) отлично владеет материалом и очень любит свой город, её любовь передалась нам. Большое Елене спасибо!

Z Zoya Елец - место, где остановилось время Огромное спасибо за содержательную экскурсию. Мы получили представление о наиболее примечательных исторических фактах, выдающихся личностях города, о его культурных и архитектурных памятниках и традициях. Очень рекомендуем Юлию как экскурсовода.

А Анна Святыни Задонска: поездка из Ельца Очень интересная,познавательная экскурсия. Всем советую. Особенно в летний период.

Т Татьяна Святыни Задонска: поездка из Ельца Все прошло хорошо, организация поездки отличная! Спасибо!