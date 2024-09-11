Экскурсии по Ельцу на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Елец - место, где остановилось время
На машине
54 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Елец - место, где остановилось время
Елец - город легенд и талантов. Узнайте о его истории, знаменитых жителях и удивительных местах. Пешеходная экскурсия без дополнительных расходов
Начало: У Вознесенского собора
20 сен в 13:00
21 сен в 09:00
5 400 за всё до 4 чел.
Святыни Задонска: поездка из Ельца
На машине
8 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Духовные святыни Ельца: монастыри и чудеса
Путешествие по святым местам Задонска, где вы узнаете о жизни Тихона Задонского, посетите монастыри и храмы, услышите интересные легенды и истории
Начало: По договоренности
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Бунинский Елец
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Бунинский Елец
Пройти по бунинским местам, шаг за шагом погружаясь в жизнь и творчество писателя
Начало: На Красной площади
20 сен в 08:00
21 сен в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ельце
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Елец - место, где остановилось время
  2. Святыни Задонска: поездка из Ельца
  3. Бунинский Елец
Какие места ещё посмотреть в Ельце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в сентябре:
  1. Вознесенский собор
  2. Красная площадь
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в сентябре 2024
Сейчас в Ельце в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 62 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Ельце на 2024 год на машине, 62 ⭐ отзыва, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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