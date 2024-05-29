1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Елец - прогулка по уездному городу
Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах
Начало: Красная площадь
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Найти «приметы милой старины» на городских улицах и в бунинской прозе
Начало: В центре Ельца
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Ельцу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВера29 мая 2024Великолепная экскурсия в сопровождении бесконечно влюблённого в Елец экскурсовода. Чудесный русский язык, блестящее знание исторических фактов, подкрепляемое цитатами из литературных произведений, глубокое уважение к людям, чьими трудами и радением возрастал город, никого не оставят равнодушным. Спасибо, Елена!))
- ЯЯков27 мая 2024Огромное спасибо Елене за незабываемую экскурсию. Она не просто экскурсовод, - замечательный собеседник. И это была именно прогулка по городу,
- ЕЕлена27 мая 2024Спасибо за отличную экскурсию по г. Ельццу.
- ААННА23 мая 2024Елена рассказал много интересных фактов из истории города, жизни его обитателей, а также известных людей, посещавших или проведших часть своей
- ООксана17 мая 2024Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
- ППавел14 мая 2024Раиса открыла нам удивительный мир людей разных эпох из Ельца
- ИИрина11 марта 2024Прекрасный гид Елена провела незабываемую экскурсию. Огромное спасибо
- ННаталья6 января 2024Эксурсия замечательная, её не смог сорвать даже 20ти градусный мороз. Раиса быстро соринтировалась и решили провести экскурсию прямо в автомобилях
- ЕЕвгений29 мая 2023Обзорная экскурсия по городу ЕльцуЖанна - прекрасный экскурсовод, по-настоящему любящий свой город. Активный, живой рассказ, вовлечение в культурную жизнь города. Индивидуальный подход, организация экскурсии
- ССергей10 мая 2023Обзорная экскурсия по городу Ельцуувидели всё! понравилось всё!
Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Пешеходные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ельце
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ельце
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Ельцу в июне 2024
Сейчас в Ельце в категории "Пешеходные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 000 до 4 900. Туристы уже оставили гидам 131 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Ельце на 2024 год по теме «Пешеходные», 131 ⭐ отзыв, цены от 4000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август