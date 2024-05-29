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жизни в Ельце. Думаю, без нее наше знакомство с прекрасным русским городом не было бы таким запоминающимся и приятным. По плану у нас была заявлена пешеходная экскурсия, но погодные условия не способствовали прогулке. Елена провезла нас по городу на своей машине (поскольку изначально мы обозначили, что наш транспорт малогабаритный, на двоих, не более), рассказала и показала то, что в пешем режиме мы бы точно не смогли охватить. Самое главное, в голове после ее рассказа осталось достаточно много информации, которая потом, при самостоятельной прогулке, легко всплывала в памяти. Мы очень признательны Елене за ее профессионализм, мобильность и желание показать свой любимый город с наилучшей стороны.