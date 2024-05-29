Пешие экскурсии-прогулки в Ельце с экскурсоводом

Найдено 3 экскурсии в категории «Пешеходные» в Ельце, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Елец - прогулка по уездному городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
117 отзывов
Популярное предложение
Елец - прогулка по уездному городу
Исследовать исторический центр и услышать нескучные рассказы о его главных и тайных местах
Начало: Красная площадь
Завтра в 16:00
10 июня в 16:00
4 000 за всё до 4 чел.
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
Найти «приметы милой старины» на городских улицах и в бунинской прозе
Начало: В центре Ельца
Завтра в 12:00
10 июня в 10:00
4 900 за всё до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Ельцу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Ельцу
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вера
    29 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Великолепная экскурсия в сопровождении бесконечно влюблённого в Елец экскурсовода. Чудесный русский язык, блестящее знание исторических фактов, подкрепляемое цитатами из литературных произведений, глубокое уважение к людям, чьими трудами и радением возрастал город, никого не оставят равнодушным. Спасибо, Елена!))
  • Я
    Яков
    27 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Огромное спасибо Елене за незабываемую экскурсию. Она не просто экскурсовод, - замечательный собеседник. И это была именно прогулка по городу,
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    о котором мы узнали много нового, побывали в необычных местах, которые не зная не найдёшь, но которые хранят важный исторический след или помнят какое-то событие. Практически на каждом шагу Елена находила что-то что можно нам было показать и о чём можно рассказать. Причём рассказ был ярким и нетривиальным, поэтому легко запоминался. Время экскурсии пролетело незаметно и было грустно, что она закончилась…

  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Ельцу
    Спасибо за отличную экскурсию по г. Ельццу.
  • А
    АННА
    23 мая 2024
    Елец - прогулка по уездному городу
    Елена рассказал много интересных фактов из истории города, жизни его обитателей, а также известных людей, посещавших или проведших часть своей
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    жизни в Ельце. Думаю, без нее наше знакомство с прекрасным русским городом не было бы таким запоминающимся и приятным. По плану у нас была заявлена пешеходная экскурсия, но погодные условия не способствовали прогулке. Елена провезла нас по городу на своей машине (поскольку изначально мы обозначили, что наш транспорт малогабаритный, на двоих, не более), рассказала и показала то, что в пешем режиме мы бы точно не смогли охватить. Самое главное, в голове после ее рассказа осталось достаточно много информации, которая потом, при самостоятельной прогулке, легко всплывала в памяти. Мы очень признательны Елене за ее профессионализм, мобильность и желание показать свой любимый город с наилучшей стороны.

  • О
    Оксана
    17 мая 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Раиса потрясающий экскурсовод! Она знает историю не то, что каждого дома в Ельце, а и историю в целом. На все
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    наши вопросы были даны полные развёрнутые ответы. Мы много путешествуем по нашей стране, в каждом городе пользуемся услугами экскурсоводов, но Раиса останется в нашем сердце надолго и конечно же Елец.

  • П
    Павел
    14 мая 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Раиса открыла нам удивительный мир людей разных эпох из Ельца
  • И
    Ирина
    11 марта 2024
    Обзорная экскурсия по Ельцу
    Прекрасный гид Елена провела незабываемую экскурсию. Огромное спасибо
  • Н
    Наталья
    6 января 2024
    Елец Ивана Бунина: прогулка по страницам жизни и творчества писателя
    Эксурсия замечательная, её не смог сорвать даже 20ти градусный мороз. Раиса быстро соринтировалась и решили провести экскурсию прямо в автомобилях
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    через конференцию вотс апп. Выходили из машин только в самых значимых и интересных местах. Елец однозначно понравился и заинтересовал, обязательно вернёмся в теплое время года.

    Эксурсия замечательная, её не смог сорвать даже 20ти градусный мороз. Раиса быстро соринтировалась и решили провести
  • Е
    Евгений
    29 мая 2023
    Обзорная экскурсия по городу Ельцу
    Жанна - прекрасный экскурсовод, по-настоящему любящий свой город. Активный, живой рассказ, вовлечение в культурную жизнь города. Индивидуальный подход, организация экскурсии
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    для группы более 30 человек. Экскурсия проходила не по времени, а по желанию рассказать как можно больше. Жанна пела отрывки из песен, читала частушки и цитировала строки из рассказов Бунина. Хочется сказать спасибо и выразить благодарность за прекрасно и полезно проведенное время.

  • С
    Сергей
    10 мая 2023
    Обзорная экскурсия по городу Ельцу
    увидели всё! понравилось всё!

Ответы на вопросы от путешественников по Ельцу в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Ельцу в июне 2024
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