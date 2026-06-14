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Обзорная экскурсия по Ельцу

Начните с университета Бунина, пройдитесь по парку и узнайте о старинных зданиях и церквях. Откройте для себя богатую историю Ельца
Экскурсия начинается у Государственного университета имени Бунина, затем прогулка по Городскому парку и осмотр Пожарного депо XIX века. Посетители увидят Дом Заусайловых и Казенную мужскую гимназию. Далее путь лежит к Дому-музею Н.Н. Жукова и Дому-музею Хренникова.

На Красной площади возвышается Вознесенский собор, а на улице Коммунаров - памятник Жукову и Великокняжеская церковь. Прогулка по улице Мира завершает экскурсию
4.8
21 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные исторические здания
  • 🌳 Прогулка по живописному парку
  • 🎨 Посещение музеев известных личностей
  • ⛪ Величественные церкви и соборы
  • 🗺️ Интересный маршрут по центру города
Обзорная экскурсия по Ельцу
Обзорная экскурсия по Ельцу
Обзорная экскурсия по Ельцу

Что можно увидеть

  • Государственный университет имени Бунина
  • Городской парк
  • Пожарное депо XIX века
  • Дом Заусайловых
  • Казенная мужская гимназия
  • Дом-музей Н.Н. Жукова
  • Дом-музей Хренникова
  • Введенская церковь
  • Красная площадь
  • Вознесенский собор
  • Улица Коммунаров
  • Памятник Н.Н. Жукову
  • Великокняжеская церковь
  • Улица Мира

Описание экскурсии

Мы приглашаем вас на увлекательную экскурсию по историческим уголкам нашего города. Давайте начнем с Государственного университета им. Бунина, одного из знаковых учебных заведений, который олицетворяет нашу образовательную традицию.

Прогулка по парку и историческим памятникам

После университета мы прогуляемся по Городскому парку, наслаждаясь тишиной и зелеными насаждениями. Далее мы обращаем внимание на Пожарное депо, построенное в XIX веке купцами Валуйскими. Этот объект истории привлекает своей архитектурой и атмосферой.

Улица Ленина и её жемчужины

Наша прогулка приведет нас на улицу Ленина, где вы сможете увидеть старинный Дом Заусайловых. Это оригинальное каменное здание, украшенное богатым керамическим декором, порадует глаз и расскажет много интересного о прошлом города.

Недалеко от особняка располагается Казенная мужская гимназия, а следом за ней – бревенчатый Дом-музей художника Н. Н. Жукова. Здесь живописец провел своё детство и юность, что делает это место особенно значимым для всех любителей искусства.

Дальнейшие остановки

Наш путь продолжится к Дому-музею Хренникова на улице Маяковского. Вблизи находится старая Введенская церковь, о которой впервые упоминается в 1615 году. Её архитектура и история сделают вашу экскурсию ещё более увлекательной.

Посещение Красной площади

Мы не можем обойти стороной Красную площадь, где находится Вознесенский собор, построенный в 1889 году. Это ещё один памятник архитектуры, который стоит увидеть.

Прогулка по главным улицам

После Красной площади мы двинемся по главной улице Ельца – Коммунаров. Вас ждёт возможность полюбоваться памятником Н. Н. Жукову и Великокняжеской церковью. Затем мы прогуляемся по улице Мира, известной в городе как «Елецкий Арбат». Это отличное место для прогулок и фотографий.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет нам организовать всё на высшем уровне и сделать ваше путешествие незабываемым!

Ежедневно

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Государственный университет им. Бунина
  • Городской парк
  • Пожарное депо
  • Дом Заусайловых
  • Казенная мужская гимназия
  • Дом-музей художника Н.Н. Жукова
  • Дому-музею Хренникова
  • Красная площадь
  • Вознесенский собор
  • Великокняжескую церковь и другие
Что включено
  • Экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
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3
2
2
1
И
Замечательная экскурсия. Гид Дарья рассказала много интересного про город - легенды, исторические факты. Два часа пролетели незаметно. Больш
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Е
Замечательная, познавательная, экскурсия по старинному русскому купеческому провинциальному городу Ельцу. . Профессиональный, знающий, грамотный, опытный экскурсовод Елена Васильевна Пахомова. Два часа пролетели как одна минута. Хочется приехать еще раз в другое время года уже на тематическую экскурсию по Ельцу православному. .
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Е
Были на экскурсии с питерскими друзьями. Экскурсовод Александр Иванович показал много интересных мест. Поразила Великокняжеская церковь неприметная снаружи но внутри потолок выложен майоликой и вообще она очень камерная и уютная. много узнали про купца Заусайлова,иллюстратора Нюрнбергского процесса Николая Жукова. Очень приятно увидеть город глазами любящего его и родившегося здесь человека. мы прониклись особой атмосферой древнего Ельца!!! Спасибо!
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О
Очень хорошая экскурсия в Ельце, организация ну высоком уровне: все, начиная от запроса, выбора экскурсовода, информирования, проведения экскурсии! Экскурсовод Елена интересна и как человек и как большой профессионал! Огромная благодарность!
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М
Мы увидели центр старого города, храмы и купеческие дома, гимназию и пожарную часть. Зашли в магазин Елецкого кружа. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Елене за интересно проведенное время
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Н
Мы увидели центр старого города, храмы и купеческие дома, гимназию и пожарную часть. Зашли в магазин Елецкого кружа. Остались очень довольны экскурсией. Спасибо большое Елене за интересно проведенное время
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