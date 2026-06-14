Экскурсия начинается у Государственного университета имени Бунина, затем прогулка по Городскому парку и осмотр Пожарного депо XIX века. Посетители увидят Дом Заусайловых и Казенную мужскую гимназию. Далее путь лежит к Дому-музею Н.Н. Жукова и Дому-музею Хренникова. На Красной площади возвышается Вознесенский собор, а на улице Коммунаров - памятник Жукову и Великокняжеская церковь. Прогулка по улице Мира завершает экскурсию

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы приглашаем вас на увлекательную экскурсию по историческим уголкам нашего города. Давайте начнем с Государственного университета им. Бунина, одного из знаковых учебных заведений, который олицетворяет нашу образовательную традицию.

Прогулка по парку и историческим памятникам

После университета мы прогуляемся по Городскому парку, наслаждаясь тишиной и зелеными насаждениями. Далее мы обращаем внимание на Пожарное депо, построенное в XIX веке купцами Валуйскими. Этот объект истории привлекает своей архитектурой и атмосферой.

Улица Ленина и её жемчужины

Наша прогулка приведет нас на улицу Ленина, где вы сможете увидеть старинный Дом Заусайловых. Это оригинальное каменное здание, украшенное богатым керамическим декором, порадует глаз и расскажет много интересного о прошлом города.

Недалеко от особняка располагается Казенная мужская гимназия, а следом за ней – бревенчатый Дом-музей художника Н. Н. Жукова. Здесь живописец провел своё детство и юность, что делает это место особенно значимым для всех любителей искусства.

Дальнейшие остановки

Наш путь продолжится к Дому-музею Хренникова на улице Маяковского. Вблизи находится старая Введенская церковь, о которой впервые упоминается в 1615 году. Её архитектура и история сделают вашу экскурсию ещё более увлекательной.

Посещение Красной площади

Мы не можем обойти стороной Красную площадь, где находится Вознесенский собор, построенный в 1889 году. Это ещё один памятник архитектуры, который стоит увидеть.

Прогулка по главным улицам

После Красной площади мы двинемся по главной улице Ельца – Коммунаров. Вас ждёт возможность полюбоваться памятником Н. Н. Жукову и Великокняжеской церковью. Затем мы прогуляемся по улице Мира, известной в городе как «Елецкий Арбат». Это отличное место для прогулок и фотографий.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы просим вас внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это поможет нам организовать всё на высшем уровне и сделать ваше путешествие незабываемым!