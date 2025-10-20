Елец, город с богатой историей, приглашает на экскурсию, где можно узнать о его чудесах.
Великокняжеский храм с хрустальным крестом, Вознесенский собор и другие достопримечательности откроют перед вами свои тайны.
Прогулка по улице Торговой расскажет о культурном развитии города, а на Центральной площади вы познакомитесь с местными брендами. Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и вдохновение
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Великокняжеский храм с хрустальным крестом
- 🎨 История и культура Ельца
- 🕍 Архитектурные шедевры
- 📜 Легенды и мифы города
- 🎶 Знаменитые личности Ельца
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Вознесенский собор
- Великокняжеская церковь
- Улица Торговая
- Храм Михаила Архангела
- Центральная площадь Ельца
- Дом елецкого кружева
Описание экскурсии
Какие места вы посетите
- Вознесенский собор — поговорим о строительстве главного храма Ельца, его архитектуре и значении для города
Вопросы для обсуждения: Как строили вознесенский собор? Какие архитектурные элементы отличают его?
- Великокняжеская церковь — расскажу вам историю храма с хрустальным крестом. И поясню, почему он стал важной частью городской культуры
- Улица Торговая — и перед нами уже Елец купеческий, со зданиями позапрошлого века. Здесь расположен магазин фабрики «Елецкое кружево», где вы увидите шедевры нашего древнего промысла
- Площадь Ленина — центральная площадь, где мы вспомним местные туристические бренды (и это не только кружева!): куранты, елецкую махорку и пиво, рояльную гармонь и валенки
- Храм Михаила Архангела — проследим возрождение храма из забвения и его историческое значение для горожан
- Дом елецкого кружева — выясним, откуда черпают вдохновение рукодельницы и мастерицы
Какие известные имена услышите:
- «Генерал музыки» Тихон Хренников: увидим дом, где он родился, и вспомним самые известные его песни
- «Певец природы» Михаил Пришвин: узнаем, почему будущему писателю не удалось закончить елецкую гимназию
- Нобелевский лауреат Иван Бунин: поговорим, почему ему так дорог край, где прошло его детство
А ещё…
В рассказы о городе будут вплетены интерактивные элементы: под переливы уникальной рояльной гармони вы услышите, как звучат елецкие напевы и частушки.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Красной площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — ваш гид в Ельце
Провела экскурсии для 232 туристов
Меня зовут Жанна. Коренная ельчанка. Имею высшее образование. Профессиональный стаж — более 20 лет. Если вы ищете качественную экскурсию по Ельцу и хотите увезти с собой незабываемые впечатления о городе, я помогу вам увидеть его так, чтобы он надолго остался в вашей памяти.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 26 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Виктория
20 окт 2025
Замечательная экскурсия от очень профессионального гида! Нас было двое взрослых. Экскурсия превзошла ожидания. Подача информации очень структурированная и последовательная, что позволяет реально запомнить, а не просто послушать в моменте. Жанна
Т
Татьяна
21 сен 2025
Прекрасно проведённое время в приятной компании с интересным собеседником. Услышали не только интересный рассказ, но и вспомнили песни Хренникова, стихи Бунина,заинтересовали прохожих искрометными частушками.
Я
Яна
20 сен 2025
Благодарим нашего прекрасного гида Жанну за интересную и увлекательную экскурсию. Нам очень понравилось. 👍👍👍 Рекомендуем однозначно👍👍👍👍
И
Ирина
12 сен 2025
Все понравилось, увлекательно, познавательно. Рекомендуем экскурсовода всем гостям города Ельца.
Марина
31 авг 2025
О как же нам повезло. Жанна, потрясающий гид. И рассказала все исторические вехи Ельца и поведала о великих людях, рождённых здесь и даже спела частушки и посоветовала интересные места!!! Лучшая экскурсия.
Спасибо огромное за организацию.
Т
Татьяна
31 авг 2025
Жанна замечательный экскурсовод, талантливый, любящий свой город и с душой относится к своему делу! Спасибо огромное Жанне!
Владимир
23 авг 2025
Рекомендуем Жанну - она профессионал своего дела!
О
Ольга
20 авг 2025
19 августа побывали на экскурсии "Елец - город чудес "и не пожалели. Экскурсию вела Жанна. Эмоциональный и творческий человек. Огромное ей спасибо. Было интересно и познавательно. Будете в Ельце, закажите это путешествие по городу.
О
Оксана
15 авг 2025
У нас была прекрасный экскурсовод Жанна. Очень творческий человек, рассказ был интересный, эмоциональный. После ее экскурсии невозможно не влюбиться в город и его историю. Всю экскурсию был дождь, но мы этого не заметили. Экскурсовод ответила на все наши вопросы, подсказала еще интересные места, которые можно посетить.
Спасибо большое! Хотим еще раз приехать в ваш прекрасный город.
А
Анна
1 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Жанной. Максимально насыщенно, с ответами на все дополнительные вопросы. Шикарный голос! Да, да, очень необычно услышать казачьи песни, и стихи, и частушки. Прекрасный город и прекрасный экскурсовод. Мы не пожалели, что провели это время в Ельце с Жанной. Всем рекомендуем!!!
С
Сергей
15 июл 2025
Все понравилось! Спасибо! Приедем еще.
Елизавета
8 июл 2025
Жанна, прекрасный экскурсовод, влюбленная в свой родной город! Ведет очень легко, информативно и интересно!
Даже детям было не скучно. Очень рекомендуем!
С
Светлана
25 июн 2025
Огромное спасибо Жанне за увлекательную индивидуальную экскурсию.
Я под большим впечатлением от знаний и ее умения доходчиво и интересно делиться ими.
Мы посетили очень необычные места, она мне рассказала где покушать, что посмотреть.
Оооо…. а как она поет, стихи читает. . Я была в приятном шоке.
Всегда радостно встретить человека, влюбленного в свою работу!
Ольга
23 июн 2025
Экскурсовод Жанна, её рассказ о Ельце и его окрестностях оставили неизгладимые впечатления обо всем услышанном. Экскурсия превзошла все наши ожидания. Огромнейшее СПАСИБО Жанне, мы влюблены в Елец и его многовековую историю! И конечно же мы влюблены в того, кто нам эту историю поведал!!!
С
Светлана
22 июн 2025
Не первый раз в Ельце, но экскурсию решили взять впервые. Выбрали Жанну по восторженным отзывам и не прогадали. Было очень интересно и познавательно!
