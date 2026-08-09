Что вы можете увидеть 🤩

Посетители начнут с бывшей мужской гимназии, где учился писатель, и прогуляются по Городскому парку, любимому месту Бунина. Памятник гимназисту и здание
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Погружение в историю Ивана Бунина
- 🏛️ Осмотр архитектурных памятников
- 🌳 Прогулка по историческим паркам
- 🎓 Визит в образовательные учреждения
- 📖 Возможность узнать больше о литературе
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Бывшая мужская гимназия
- Городской парк
- Памятник Ивану Бунину
- Елецкий государственный университет
- Музей ИМ.И.А. Бунина
- Успенская церковь
- Улица Мира
- Храм Михаила Архангела
- Сквер им. Бунина
- Площадь Ленина
- Библиотека ИМ.М. Горького
Описание экскурсии
Жизнь Ивана Бунина в Ельце
Иван Бунин оставил яркий след в истории Ельца. Эта экскурсия предложит вам уникальную возможность прогуляться по местам, тесно связанным с жизнью и творчеством писателя, и увидеть архитектурные памятники, которые вызывают воспоминания о выдающемся литераторе.
Начало экскурсии
Мы начнем нашу прогулку с осмотра здания бывшей мужской гимназии, где Иван учился до 4-го класса. Учеба давалась ему нелегко: в третьем классе он был оставлен на второй год, а четвертый класс он покинул, так и не доучившись. Это место стало отправной точкой для его дальнейшей литературной карьеры.
Городской парк
Следующий пункт нашего маршрута — Городской парк, который был излюбленным местом прогулок молодежи во время Бунина. Писатель часто описывал тихую аллею, где он ждал свою возлюбленную Вареньку Пащенко. Здесь вы также увидите памятник Ивану Бунину — гимназисту.
Елецкий государственный университет
Неподалеку от парка находится здание Елецкого государственного университета имени Бунина. Это заведение продолжает память о писателе и его вкладе в русскую литературу.
Музей и дом мещанки Анны Ростовцевой
Мы посетим Музей имени И. А. Бунина, располагающийся в старинном доме мещанки Анны Ростовцевой, где писатель жил около 3 лет во время учебы в гимназии. Этот дом хранит воспоминания о том времени, когда формировался характер и талант Бунина.
Успенская церковь и площадь Ленина
Далее мы пройдем мимо Успенской церкви и свернем на улицу Мира (ранее известную как Торговая), где Бунин провел свои первые годы. Затем мы посмотрим на храм Михаила Архангела и посетим сквер имени Бунина, прежде чем направимся на площадь Ленина.
Библиотека имени М. Горького
Вблизи площади находится Библиотека имени М. Горького, куда Иван Бунин часто приходил за книгами, черпая вдохновение для своей писательской деятельности.
Заключение
Важно отметить, что для бронирования экскурсий в праздничные дни потребуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Здание бывшей мужской гимназии
- Городской парк
- Памятник Ивану Бунину
- Елецкий государственный университета им. Бунина
- Музей ИМ.И.А. Бунина
- Успенская церковь
- Храм Михаила Архангела
- Сквер им. Бунина
- Здание табачной фабрики Заусайловых
- Церковь Архангела Михаила
- Каракумский мост
- Здание первого железнодорожного училища и другие
Что включено
- Экскурсия по городу
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
- Экскурсия проводится на транспорте туристов.