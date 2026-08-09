Что вы можете увидеть 🤩

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и архитектурой города. В октябре и апреле также приятно посетить Елец, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, что позволяет глубже погрузиться в историю.

Экскурсия по Ельцу позволяет увидеть места, связанные с Иваном Буниным.Посетители начнут с бывшей мужской гимназии, где учился писатель, и прогуляются по Городскому парку, любимому месту Бунина. Памятник гимназисту и здание

университета также входят в маршрут. Успенская церковь и улица Мира добавят исторической глубины. В завершение экскурсии гости увидят библиотеку, где Бунин часто бывал. Это путешествие - уникальная возможность прикоснуться к истории и литературе

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Жизнь Ивана Бунина в Ельце

Иван Бунин оставил яркий след в истории Ельца. Эта экскурсия предложит вам уникальную возможность прогуляться по местам, тесно связанным с жизнью и творчеством писателя, и увидеть архитектурные памятники, которые вызывают воспоминания о выдающемся литераторе.

Начало экскурсии

Мы начнем нашу прогулку с осмотра здания бывшей мужской гимназии, где Иван учился до 4-го класса. Учеба давалась ему нелегко: в третьем классе он был оставлен на второй год, а четвертый класс он покинул, так и не доучившись. Это место стало отправной точкой для его дальнейшей литературной карьеры.

Городской парк

Следующий пункт нашего маршрута — Городской парк, который был излюбленным местом прогулок молодежи во время Бунина. Писатель часто описывал тихую аллею, где он ждал свою возлюбленную Вареньку Пащенко. Здесь вы также увидите памятник Ивану Бунину — гимназисту.

Елецкий государственный университет

Неподалеку от парка находится здание Елецкого государственного университета имени Бунина. Это заведение продолжает память о писателе и его вкладе в русскую литературу.

Музей и дом мещанки Анны Ростовцевой

Мы посетим Музей имени И. А. Бунина, располагающийся в старинном доме мещанки Анны Ростовцевой, где писатель жил около 3 лет во время учебы в гимназии. Этот дом хранит воспоминания о том времени, когда формировался характер и талант Бунина.

Успенская церковь и площадь Ленина

Далее мы пройдем мимо Успенской церкви и свернем на улицу Мира (ранее известную как Торговая), где Бунин провел свои первые годы. Затем мы посмотрим на храм Михаила Архангела и посетим сквер имени Бунина, прежде чем направимся на площадь Ленина.

Библиотека имени М. Горького

Вблизи площади находится Библиотека имени М. Горького, куда Иван Бунин часто приходил за книгами, черпая вдохновение для своей писательской деятельности.

Заключение

Важно отметить, что для бронирования экскурсий в праздничные дни потребуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.