Что вы можете увидеть 🤩

Жизнь Ивана Бунина была тесно связана с Ельцом. В ходе нашей экскурсии мы прогуляемся по бунинским местам Ельца и посмотрим на памятники архитектуры, которые напоминают об этой известной личности.

Прогулка начнется с осмотра здания бывшей мужской гимназии, где Бунин учился до 4-го класса. Учеба ему не нравилась, в третьем классе он был оставлен на второй год, а четвертый покинул, так и не доучившись.

Далее мы заглянем в Городской парк, который был излюбленным местом прогулок молодежи в бунинские времена. Писатель часто описывал тихую аллею, где ждал свою возлюбленную Вареньку Пащенко. В одном из уголков парка вы увидите Памятник Ивану Бунину – гимназисту.

Недалеко от парка располагается здание Елецкого государственного университета им. Бунина. Поблизости находится Музей им. И. А. Бунина, занимающий старинный дом мещанки Анны Ростовцевой. В нем писатель прожил около 3 лет в свою гимназическую пору.

Мы пройдемся мимо Успенской церкви и свернем на улицу Мира (бывшую Торговую), на которой Бунин провел свои первые гимназические годы. Затем посмотрим на храм Михаила Архангела, посетим сквер им. Бунина и выйдем на площадь Ленина. Вблизи нее находится Библиотека им. М. Горького, куда Иван Бунин частенько ходил за книгами.