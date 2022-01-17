По Бунинским местам уездного города Ельца

За время нашей обзорной экскурсии по Иваново мы погрузимся

Индивидуально
для 10 чел.
По Бунинским местам уездного города Ельца
По Бунинским местам уездного города Ельца
По Бунинским местам уездного города Ельца
По Бунинским местам уездного города Ельца
По Бунинским местам уездного города Ельца
По Бунинским местам уездного города Ельца

Что вы можете увидеть 🤩

  • Здание бывшей мужской гимназии
  • Городской парк
  • Памятник Ивану Бунину
  • Елецкий государственный университета им. Бунина
  • музей им. И. А. Бунина
  • Успенская церковь
  • храм Михаила Архангела
  • сквер им. Бунина
  • здание табачной фабрики Заусайловых
  • церковь Архангела Михаила
  • Каракумский мост
  • здание первого железнодорожного училища и другие.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Жизнь Ивана Бунина была тесно связана с Ельцом. В ходе нашей экскурсии мы прогуляемся по бунинским местам Ельца и посмотрим на памятники архитектуры, которые напоминают об этой известной личности.
Прогулка начнется с осмотра здания бывшей мужской гимназии, где Бунин учился до 4-го класса. Учеба ему не нравилась, в третьем классе он был оставлен на второй год, а четвертый покинул, так и не доучившись.
Далее мы заглянем в Городской парк, который был излюбленным местом прогулок молодежи в бунинские времена. Писатель часто описывал тихую аллею, где ждал свою возлюбленную Вареньку Пащенко. В одном из уголков парка вы увидите Памятник Ивану Бунину – гимназисту.
Недалеко от парка располагается здание Елецкого государственного университета им. Бунина. Поблизости находится Музей им. И. А. Бунина, занимающий старинный дом мещанки Анны Ростовцевой. В нем писатель прожил около 3 лет в свою гимназическую пору.
Мы пройдемся мимо Успенской церкви и свернем на улицу Мира (бывшую Торговую), на которой Бунин провел свои первые гимназические годы. Затем посмотрим на храм Михаила Архангела, посетим сквер им. Бунина и выйдем на площадь Ленина. Вблизи нее находится Библиотека им. М. Горького, куда Иван Бунин частенько ходил за книгами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по городу
Что не входит
  • Личные расходы туриста
  • Аренда автомобиля
Место начала и завершения?
по согласованию с гидом
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно

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