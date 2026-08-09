Что вы можете увидеть 🤩

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По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов

Узнайте больше о жизни Ивана Бунина в Ельце, посетив знаковые места и памятники, связанные с его творчеством и биографией
Экскурсия по Ельцу позволяет увидеть места, связанные с Иваном Буниным.

Посетители начнут с бывшей мужской гимназии, где учился писатель, и прогуляются по Городскому парку, любимому месту Бунина. Памятник гимназисту и здание
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университета также входят в маршрут. Успенская церковь и улица Мира добавят исторической глубины. В завершение экскурсии гости увидят библиотеку, где Бунин часто бывал. Это путешествие - уникальная возможность прикоснуться к истории и литературе

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Погружение в историю Ивана Бунина
  • 🏛️ Осмотр архитектурных памятников
  • 🌳 Прогулка по историческим паркам
  • 🎓 Визит в образовательные учреждения
  • 📖 Возможность узнать больше о литературе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться зеленью парков и архитектурой города. В октябре и апреле также приятно посетить Елец, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия проходит в более спокойной атмосфере, что позволяет глубже погрузиться в историю.
Сейчас август — это идеальное время.
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов
По Бунинским местам уездного города Ельца на транспорте туристов

Что можно увидеть

  • Бывшая мужская гимназия
  • Городской парк
  • Памятник Ивану Бунину
  • Елецкий государственный университет
  • Музей ИМ.И.А. Бунина
  • Успенская церковь
  • Улица Мира
  • Храм Михаила Архангела
  • Сквер им. Бунина
  • Площадь Ленина
  • Библиотека ИМ.М. Горького

Описание экскурсии

Жизнь Ивана Бунина в Ельце

Иван Бунин оставил яркий след в истории Ельца. Эта экскурсия предложит вам уникальную возможность прогуляться по местам, тесно связанным с жизнью и творчеством писателя, и увидеть архитектурные памятники, которые вызывают воспоминания о выдающемся литераторе.

Начало экскурсии

Мы начнем нашу прогулку с осмотра здания бывшей мужской гимназии, где Иван учился до 4-го класса. Учеба давалась ему нелегко: в третьем классе он был оставлен на второй год, а четвертый класс он покинул, так и не доучившись. Это место стало отправной точкой для его дальнейшей литературной карьеры.

Городской парк

Следующий пункт нашего маршрута — Городской парк, который был излюбленным местом прогулок молодежи во время Бунина. Писатель часто описывал тихую аллею, где он ждал свою возлюбленную Вареньку Пащенко. Здесь вы также увидите памятник Ивану Бунину — гимназисту.

Елецкий государственный университет

Неподалеку от парка находится здание Елецкого государственного университета имени Бунина. Это заведение продолжает память о писателе и его вкладе в русскую литературу.

Музей и дом мещанки Анны Ростовцевой

Мы посетим Музей имени И. А. Бунина, располагающийся в старинном доме мещанки Анны Ростовцевой, где писатель жил около 3 лет во время учебы в гимназии. Этот дом хранит воспоминания о том времени, когда формировался характер и талант Бунина.

Успенская церковь и площадь Ленина

Далее мы пройдем мимо Успенской церкви и свернем на улицу Мира (ранее известную как Торговая), где Бунин провел свои первые годы. Затем мы посмотрим на храм Михаила Архангела и посетим сквер имени Бунина, прежде чем направимся на площадь Ленина.

Библиотека имени М. Горького

Вблизи площади находится Библиотека имени М. Горького, куда Иван Бунин часто приходил за книгами, черпая вдохновение для своей писательской деятельности.

Заключение

Важно отметить, что для бронирования экскурсий в праздничные дни потребуется внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8.

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Здание бывшей мужской гимназии
  • Городской парк
  • Памятник Ивану Бунину
  • Елецкий государственный университета им. Бунина
  • Музей ИМ.И.А. Бунина
  • Успенская церковь
  • Храм Михаила Архангела
  • Сквер им. Бунина
  • Здание табачной фабрики Заусайловых
  • Церковь Архангела Михаила
  • Каракумский мост
  • Здание первого железнодорожного училища и другие
Что включено
  • Экскурсия по городу
Что не входит в цену
  • Личные расходы туриста
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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