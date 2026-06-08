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Наян Ваш гид в Элисте Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-14 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 2 часа 1-14 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Вас ждёт атмосферная прогулка по центру города: 🌟 Золотые ворота, 🎐 Пагода семи дней, ⛩ элементы национальной архитектуры, памятник Виктору Цою. Калмыцкая национальная игра - Альчики, а также гадание на костях. Калмыцкие танцы в исполнении гида, стихи, легкая, ненавязчивая экскурсия, легенды, сказки и традиции. Первая локация: Посетим Пагоду семи дней, покрутим двухтонный молитвенный барабан, загадаем самое сокровенное желание. Увидим памятник В. И. Ленина, Виктора Цоя, статуи - Будды, белого старца, Ээлян Овлы - калмыцкого сказителя. Поиграем в национальную игру - альчики, а также погадаем на костях. Послушаем легенды, которые не вычитать из учебников. Вы также можете рассчитывать на полезные советы и рекомендации, где попробовать калмыцкой еды, где увидеть другие достопримечательности. Вторая локация: Погружение в духовный центр Калмыкии. Вы посетите самый высокий буддийский храм в Европе и России — величественный Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Вас ждёт знакомство с молельным залом, росписями и фресками Третья локация: Завершим с вами путешествие у магазина сувениров, где вы еще встретить тушенку из верблюда? Важная информация: Погружение в духовный центр Калмыкии. Вы посетите самый высокий буддийский храм в Европе и России — величественный Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Вас ждёт знакомство с молельным залом, росписями и фресками Вас ждёт атмосферная прогулка по центру города: 🌟 Золотые ворота, 🎐 Пагода семи дней, ⛩ элементы национальной архитектуры, памятник Виктору Цою. Калмыцкие танцы, стихи, легкая, ненавязчивая экскурсия, будто приехали в гости к старому другу.

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