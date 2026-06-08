Описание экскурсииВас ждёт атмосферная прогулка по центру города: 🌟 Золотые ворота, 🎐 Пагода семи дней, ⛩ элементы национальной архитектуры, памятник Виктору Цою. Калмыцкая национальная игра - Альчики, а также гадание на костях. Калмыцкие танцы в исполнении гида, стихи, легкая, ненавязчивая экскурсия, легенды, сказки и традиции. Первая локация: Посетим Пагоду семи дней, покрутим двухтонный молитвенный барабан, загадаем самое сокровенное желание. Увидим памятник В. И. Ленина, Виктора Цоя, статуи - Будды, белого старца, Ээлян Овлы - калмыцкого сказителя. Поиграем в национальную игру - альчики, а также погадаем на костях. Послушаем легенды, которые не вычитать из учебников. Вы также можете рассчитывать на полезные советы и рекомендации, где попробовать калмыцкой еды, где увидеть другие достопримечательности. Вторая локация: Погружение в духовный центр Калмыкии. Вы посетите самый высокий буддийский храм в Европе и России — величественный Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Вас ждёт знакомство с молельным залом, росписями и фресками Третья локация: Завершим с вами путешествие у магазина сувениров, где вы еще встретить тушенку из верблюда? Важная информация: Погружение в духовный центр Калмыкии. Вы посетите самый высокий буддийский храм в Европе и России — величественный Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Вас ждёт знакомство с молельным залом, росписями и фресками Вас ждёт атмосферная прогулка по центру города: 🌟 Золотые ворота, 🎐 Пагода семи дней, ⛩ элементы национальной архитектуры, памятник Виктору Цою. Калмыцкие танцы, стихи, легкая, ненавязчивая экскурсия, будто приехали в гости к старому другу.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пагода семи дней
- Золотый ворота
- Памятник В.И. Ленину
- Памятник Виктору Цою
- Скульптура Будды
- Скульптура Белого Старца - добуддийского божества
- Памятник Ээлян Овле - калмыцкому сказителю
- Золотая Обитель Будды Шакьямуни - сердце Элисты, центральный буддийский храм
- Сувенирный магазин
Что не входит в цену
- Подношение в храм 100 руб. взрослый 50 ребенок
- Личные расходы, сувениры
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Пушкина 18
Завершение: Ул. Клыкова 63
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Важная информация
- Погружение в духовный центр Калмыкии
- Вы посетите самый высокий буддийский храм в Европе и России - величественный Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Вас ждёт знакомство с молельным залом, росписями и фресками
- Вас ждёт атмосферная прогулка по центру города:
- 🌟 Золотые ворота
- 🎐 Пагода семи дней
- ⛩ элементы национальной архитектуры, памятник Виктору Цою
- Калмыцкие танцы, стихи, легкая, ненавязчивая экскурсия, будто приехали в гости к старому другу
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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