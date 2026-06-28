Экскурсия позволит вам восполнить душевные силы, мы посетим скульптуру «Богиня Зеленая Тара» и отправимся к священному месту Калмыкии —"Калачакра Зеленой Тары"
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Место силы - Калачакра Зеленой Тары (бывший Одинокий тополь) Погрузитесь в атмосферу духовности и гармонии в священном месте Калмыкии! Хотя некогда величественный Одинокий тополь потерял свои ветви, его место силы по-прежнему обладает невероятной энергетикой. Для калмыков-буддистов это место является священным. Здесь, окруженные восемью буддийскими ступами, вы почувствуете особую связь с природой и историей. Каждый год монахи из Центрального хурула проводят здесь большой молебен. История Одинокого тополя уходит корнями в начало прошлого века. Легенда гласит, что буддийский монах, вернувшись из паломничества в Тибет, привёз с собой семена тополя, спрятанные в надрезе своего дорожного посоха. Он закопал этот посох на самой высокой точке возвышенности, и вскоре на этом месте пророс тополиный росток. Здесь установлена одна из десяти в мире Ступ Калачакры — Ступа Калачакры Зеленой Тары, уникальная для России и Европы. Буддийская философия почитает многих божеств, которые способны даровать людям особые качества, защиту и покровительство. В число самых известных и сильных божеств входит богиня ТАРА. Тара считается «матерью всех Будд», символом всемирного сострадания. Сегодня с места, где растет Одинокий тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности. Заранее можно заказать- буддийские флажки- КОНИ ВЕТРА, для того чтобы развесить их на ветру, и молитва с Вашим именем разнеслась во Вселенной Жанровая скульптура «Богиня Зеленая Тара» Зеленая Тара – богиня бесстрашия и хранительница домашнего очага. Зеленый цвет её тела символизирует активность, молодость и саму жизнь. Ее уникальное свойство – быстрое исполнение желаний, поскольку считается, что она может выполнить просьбу любого обратившегося к ней с искренними молитвами. Она призвана защищать всех живых существ, помогать в создании крепкой семьи, и особенно покровительствовать беременным женщинам. Мантра Зеленой Таре – «ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА». Посещение данной экскурсии - это возможность прикоснуться к культуре, обрести внутреннюю гармонию и зарядиться положительной энергией.
Ежедневно в 10:00
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место силы - «Калачакра Зеленой Тары»
- Памятник Зеленой Таре
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Тара зеленая. Большое спасибо за экскурсию! Благодаря Вам мы открыли для себя прекрасный город и край, получили массу очень незабываемых впечатлений благодаря гиду Савру, который очень интересно и талантливо рассказал и познакомил нас с историей Тары. Отдельную благодарность выражаем Владимиру Бадмаевичу- нашему водителю- за высокий профессионализм и широкую открытую калмыкскую душу!
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В
Остались положительные эмоции от посещения экскурсии. Впервые посетила Элисту, сама из Владикавказа, на знакомство было пару дней. Меня лично это место несколько прошило иначе, так как до этих пор в
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О
Благодарим нашего гида Ольгу за удивительную экскурсию. Всё было организовано на высшем уровне.
Я много где бываю, много смотрю на разных экскурсовод и сама получила эту профессию, поэтому и запрос у меня достаточно высокий. Ольга меня восхитила. Очень глубокие знания она рассказывает на понятном языке. Передает не только частицу знаний, но и частичку любви и уважения к этим местам.
Я много где бываю, много смотрю на разных экскурсовод и сама получила эту профессию, поэтому и запрос у меня достаточно высокий. Ольга меня восхитила. Очень глубокие знания она рассказывает на понятном языке. Передает не только частицу знаний, но и частичку любви и уважения к этим местам.
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Л
Экскурсия прошла на высшем уровне. Встретили вовремя, экскурсовод рассказывала историю республики очень интересно, развернуто. За что отдельно спасибо. Благодаря ее рассказам влюбились в Элисту. Обязательно еще при возможности приедем.
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Ч
Отличная экскурсия. Гид, Савр, познавательно рассказал не только о достопримечательностях, но и развёрнуто отвечал на интересующие нас вопросы о местных обычаях и верованиях. Помог сдедать лучшие фотогоафии. Спасибо!
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А
Рекомендую это маршрут. Прекрасная экскурсия по удивительно красивым местам. Огромное спасибо гиду Савру за интересный рассказ об истории, религии и культуре Калмыкии.
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Входит в следующие категории Элисты
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