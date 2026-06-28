Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия позволит вам восполнить душевные силы, мы посетим скульптуру «Богиня Зеленая Тара» и отправимся к священному месту Калмыкии —"Калачакра Зеленой Тары" 4.8 14 отзывов

Дестино Тур Ваш гид в Элисте Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 10 500 ₽ за экскурсию Цена если вас не более 3 человек, но есть вариант до 14 чел. 4.8 14 отзывов 3 часа 1-14 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Место силы - Калачакра Зеленой Тары (бывший Одинокий тополь) Погрузитесь в атмосферу духовности и гармонии в священном месте Калмыкии! Хотя некогда величественный Одинокий тополь потерял свои ветви, его место силы по-прежнему обладает невероятной энергетикой. Для калмыков-буддистов это место является священным. Здесь, окруженные восемью буддийскими ступами, вы почувствуете особую связь с природой и историей. Каждый год монахи из Центрального хурула проводят здесь большой молебен. История Одинокого тополя уходит корнями в начало прошлого века. Легенда гласит, что буддийский монах, вернувшись из паломничества в Тибет, привёз с собой семена тополя, спрятанные в надрезе своего дорожного посоха. Он закопал этот посох на самой высокой точке возвышенности, и вскоре на этом месте пророс тополиный росток. Здесь установлена одна из десяти в мире Ступ Калачакры — Ступа Калачакры Зеленой Тары, уникальная для России и Европы. Буддийская философия почитает многих божеств, которые способны даровать людям особые качества, защиту и покровительство. В число самых известных и сильных божеств входит богиня ТАРА. Тара считается «матерью всех Будд», символом всемирного сострадания. Сегодня с места, где растет Одинокий тополь, открывается прекрасная панорама на окрестности. Заранее можно заказать- буддийские флажки- КОНИ ВЕТРА, для того чтобы развесить их на ветру, и молитва с Вашим именем разнеслась во Вселенной Жанровая скульптура «Богиня Зеленая Тара» Зеленая Тара – богиня бесстрашия и хранительница домашнего очага. Зеленый цвет её тела символизирует активность, молодость и саму жизнь. Ее уникальное свойство – быстрое исполнение желаний, поскольку считается, что она может выполнить просьбу любого обратившегося к ней с искренними молитвами. Она призвана защищать всех живых существ, помогать в создании крепкой семьи, и особенно покровительствовать беременным женщинам. Мантра Зеленой Таре – «ОМ ТАРЕ ТУТТАРЕ ТУРЕ СОХА». Посещение данной экскурсии - это возможность прикоснуться к культуре, обрести внутреннюю гармонию и зарядиться положительной энергией.

Ежедневно в 10:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Место силы - «Калачакра Зеленой Тары»

Памятник Зеленой Таре Что включено Транспортное обслуживание

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.) Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 10:00 Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.