1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Тропа буддиста - погружение в буддийскую культуру и святые места Элисты
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Элисты, где буддизм и калмыцкая культура сливаются воедино
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
В гости к фермеру с мастер-классом по войлоковалянию
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- SSmikovav25 мая 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. Ольга прекрасный, душевный гид, очень интересный рассказ о буддизме, достопримечательностях и жизни в Калмыкии. Мы были сильно ограничены во времени, но успели посмотреть все самое интересное и проникнуться местным колоритом.
- ДДмитрий19 мая 2024Все было отлично. Очень информативно. Определенно стоит своих денег. Советуем эту экскурсию
- ММарина14 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Баире за такой подробный рассказ, фото- и видеосъёмку и вкусный калмыцкий чай с вкусняшками)
- ЕЕлена13 мая 2024Было интересно. Познавательно. Вкусно. Всё вовремя. Комфортные водитель и экскурсовод. Не пожалели! Экскурсия насыщенная впечатлениями. Рекомендую.
- ЕЕкатерина12 мая 2024очень понравилась экскурсия, увидели барханы, розовое озеро вообще как будто с другой планеты, очень приветливые и улыбчивые люди, всем рекомендую
- AAnna12 мая 2024Экскурсия понравилась но с одним но, не было экскурсовода. Не хватило лекции про историю, про традиции и т. д. если
- ООльга2 мая 2024Программа полностью соответствовала описание. Гид Ольга интересно и подробно рассказывала о всех локациях. Замечательно! Очень рекомендуем эту программу туристам.
- ААнастасия17 апреля 2024Бескрайняя степь, цветущие тюльпаны… Это действительно-"Место силы". Спасибо гиду Савру за увлекательный рассказ о калмыцкой истории, культуре и религии.
- ООльга17 сентября 2023Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
- ИИрина27 апреля 2023Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Экскурсии по Калмыкии»
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