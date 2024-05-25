Экскурсии по Калмыкии

Найдено 6 экскурсий в категории «Экскурсии по Калмыкии» в Элисте, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тропа буддиста - святые места Элисты
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Тропа буддиста - погружение в буддийскую культуру и святые места Элисты
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Элисты, где буддизм и калмыцкая культура сливаются воедино
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 500 за всё до 2 чел.
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Место силы - «Одинокий тополь»
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
«Тропою Сайгака» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
В гости к фермеру с мастер-классом по войлоковалянию
Мини-группа
2 часа
В гости к фермеру с мастер-классом по войлоковалянию
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
14 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • S
    Smikovav
    25 мая 2024
    Тропа буддиста - святые места Элисты
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Ольга прекрасный, душевный гид, очень интересный рассказ о буддизме, достопримечательностях и жизни в Калмыкии. Мы были сильно ограничены во времени, но успели посмотреть все самое интересное и проникнуться местным колоритом.
  • Д
    Дмитрий
    19 мая 2024
    Место силы - «Одинокий тополь»
    Все было отлично. Очень информативно. Определенно стоит своих денег. Советуем эту экскурсию
  • М
    Марина
    14 мая 2024
    Тропа буддиста - святые места Элисты
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу Баире за такой подробный рассказ, фото- и видеосъёмку и вкусный калмыцкий чай с вкусняшками)
  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Было интересно. Познавательно. Вкусно. Всё вовремя. Комфортные водитель и экскурсовод. Не пожалели! Экскурсия насыщенная впечатлениями. Рекомендую.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    очень понравилась экскурсия, увидели барханы, розовое озеро вообще как будто с другой планеты, очень приветливые и улыбчивые люди, всем рекомендую
  • A
    Anna
    12 мая 2024
    «Cтрана Бумба» - экологический маршрут
    Экскурсия понравилась но с одним но, не было экскурсовода. Не хватило лекции про историю, про традиции и т. д. если
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    бы не водитель Владимир, то уехали бы с пустыми знаниями. Остальное супер, розовое озеро, барханы, марсовое поле, источник с огоньком, степь со своей изюминкой. Калмыки очень радушные, это видно как они с тобой общаются, как разговаривают, было очень приятно. Они излучают такое спокойствие, что хочется приехать ещё.

  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Место силы - «Одинокий тополь»
    Программа полностью соответствовала описание. Гид Ольга интересно и подробно рассказывала о всех локациях. Замечательно! Очень рекомендуем эту программу туристам.
  • А
    Анастасия
    17 апреля 2024
    Место силы - «Одинокий тополь»
    Бескрайняя степь, цветущие тюльпаны… Это действительно-"Место силы". Спасибо гиду Савру за увлекательный рассказ о калмыцкой истории, культуре и религии.
  • О
    Ольга
    17 сентября 2023
    «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
    Все прошло хорошо,- пунктуальность, вежливые гиды, инспектор и водитель.
  • И
    Ирина
    27 апреля 2023
    «Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
    Мне очень понравилась, хотя я всё по-другому себе представляла (исходя из рекламы). Видела тюльпановые поля. Маршрут длился около пяти часов.
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    Я видела вблизи семью серых журавлей. На водоёме были лебеди, чайки, разнообразные утки, кулики. Особый восторг вызвала колония пеликанов. Сфотографировала лису. Нас везде сопровождали жаворонки, желтые трясогузки и другие мелкие птички. Иногда вблизи дороги взлетали и хищные птицы. Советую всем, кто любит природу, побывать здесь.

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Экскурсии по Калмыкии»

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Сколько стоит экскурсия по Элисте в июне 2024
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