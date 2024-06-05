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Популярное предложение
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма
Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов
Начало: У главных ворот Центрального хурула
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
5 335₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тропа буддиста - погружение в буддийскую культуру и святые места Элисты
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Элисты, где буддизм и калмыцкая культура сливаются воедино
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Элиста - степная жемчужина: Индивидуальное путешествие в мир буддизма
Погрузитесь в мир уникальных традиций и культуры калмыков во время индивидуальной экскурсии по Элисте
Начало: Ул. Пушкина, 18, Элиста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия в Элиста: От сакральных мест до калмыцкой культуры
Погрузитесь в мир восточных традиций и современной культуры Элисты, исследуя её сакральные и исторические сокровища
Начало: КК «Пагода Семи дней», Элиста
Расписание: Время начала экскурсий возможно с 10:00 до 16:00 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Элисте: Хурул, Город шахмат и культурное наследие
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Все отработано, без лишней воды.
- ТТатьяна31 мая 2024Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У Александра отличное чувство юмора. Рекомендуем
- ААлёна29 мая 2024Всё понравилось. Глубокие знания Константина по истории буддизма, родного края увлекли. Время пролетело незаметно. Примерила национальный костюм, получились хорошие фотографии. Рекомендую, однозначно.
- ММария29 мая 2024Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
- SSmikovav25 мая 2024Очень интересная, насыщенная экскурсия. Ольга прекрасный, душевный гид, очень интересный рассказ о буддизме, достопримечательностях и жизни в Калмыкии. Мы были сильно ограничены во времени, но успели посмотреть все самое интересное и проникнуться местным колоритом.
- ААлена22 мая 2024Очень классный гид Бадма и маршрут. Отвечал на все вопросы, уделил максимум внимания. Очень рекомендую
- ТТатьяна21 мая 2024Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
- ЛЛюдмила21 мая 2024Были проездом в Элисте, захотелось узнать историю города и калмыцкого народа. Заказали экскурсию, 2 часа. Встретились с Гилян на площади
- ААлександр20 мая 2024Экскурсия понравилась
- ААнна20 мая 2024Экскурсия очень познавательная, спасибо экскурсоводу Александру - получили массу впечатлений о Калмыкии и о буддизме. Элиста уютный, красивый и гостеприимный город. Однозначно рекомендуем к посещению!
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Индивидуальные»
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