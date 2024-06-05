🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 83 отзыва Популярное предложение Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней» 5 335 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 30 отзывов Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты 20 000 ₽ за всё до 2 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 151 отзыв Элиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом Начало: На площади «Пагоды 7 дней» 5 335 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 154 отзыва Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов Начало: У главных ворот Центрального хурула 5 335 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 22 отзыва Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун... 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 13 часов 13 отзывов В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи 59 000 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 5 часов 5 отзывов Тропа буддиста - погружение в буддийскую культуру и святые места Элисты Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Элисты, где буддизм и калмыцкая культура сливаются воедино Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста» Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00 от 8 500 ₽ за всё до 2 чел.

Индивидуальная 9 часов 22 отзыва «Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00 от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Элиста - степная жемчужина: Индивидуальное путешествие в мир буддизма Погрузитесь в мир уникальных традиций и культуры калмыков во время индивидуальной экскурсии по Элисте Начало: Ул. Пушкина, 18, Элиста Расписание: Ежедневно в 09:00 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 2 часа 11 отзывов Экскурсия в Элиста: От сакральных мест до калмыцкой культуры Погрузитесь в мир восточных традиций и современной культуры Элисты, исследуя её сакральные и исторические сокровища Начало: КК «Пагода Семи дней», Элиста Расписание: Время начала экскурсий возможно с 10:00 до 16:00 часов 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

Индивидуальная 3 часа 8 отзывов Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00 от 5 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 3 часа 10 отзывов Популярное предложение Обзорная экскурсия по Элисте: Хурул, Город шахмат и культурное наследие Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00 от 6 000 ₽ за всё до 3 чел.

Индивидуальная 7 часов 3 отзыва «Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 07:00 от 18 000 ₽ за всё до 4 чел.

Индивидуальная 9 часов «Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 07:00 от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.