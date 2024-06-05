Индивидуальные экскурсии в Элисте с личным гидом

Найдено 15 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Элисте, цены от 5 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Элиста - дочь калмыцких степей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335 за всё до 5 чел.
Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
30 отзывов
Ночь в калмыцкой степи: уникальное путешествие по следам кочевников
Проведите незабываемую ночь под звездным небом калмыцкой степи, погрузитесь в историю и культуру кочевых народов
Начало: Центральная площадь Ленина г. Элисты
11 июня в 17:00
12 июня в 17:00
20 000 за всё до 2 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
151 отзыв
Элиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335 за всё до 5 чел.
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма
Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов
Начало: У главных ворот Центрального хурула
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
5 335 за всё до 4 чел.
Подношение даров степным духам
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 000 за всё до 2 чел.
Тропа буддиста - святые места Элисты
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Тропа буддиста - погружение в буддийскую культуру и святые места Элисты
Приглашаем вас на уникальное путешествие по святым местам Элисты, где буддизм и калмыцкая культура сливаются воедино
Начало: Общественная парковка гостиницы «Элиста»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 8 500 за всё до 2 чел.
«Cтрана Бумба» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
22 отзыва
«Страна Бумба»: Экологический маршрут из Элисты в Адык с уникальными остановками
Откройте для себя уникальные красоты Элисты и окрестностей: Розовое озеро, Поющие барханы и многое другое в однодневной экскурсии
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Элиста - степная жемчужина
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Элиста - степная жемчужина: Индивидуальное путешествие в мир буддизма
Погрузитесь в мир уникальных традиций и культуры калмыков во время индивидуальной экскурсии по Элисте
Начало: Ул. Пушкина, 18, Элиста
Расписание: Ежедневно в 09:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Экскурсия в Элиста: От сакральных мест до калмыцкой культуры
Погрузитесь в мир восточных традиций и современной культуры Элисты, исследуя её сакральные и исторические сокровища
Начало: КК «Пагода Семи дней», Элиста
Расписание: Время начала экскурсий возможно с 10:00 до 16:00 часов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 000 за всё до 5 чел.
Место силы - «Одинокий тополь»
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Духовное путешествие к Одинокому тополю и хурулу Сякюсн-Сюме
Погрузитесь в мир буддийской культуры и прикоснитесь к святыням Калмыкии, посетив хурул Сякюсн-Сюме и Одинокий тополь
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Хурула | «Солнечный город Элиста»
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Элисте: Хурул, Город шахмат и культурное наследие
Погрузитесь в мир древних традиций и современной культуры Элисты, посетив Храм Золотая обитель Будды и уникальные музеи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 6 000 за всё до 3 чел.
«Птицы озера Маныч-Гудило» - экологическая экскурсия
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
«Птицы озера Маныч-Гудило»: экологическое путешествие в мир дикой природы
Погрузитесь в мир дикой природы на озере Маныч-Гудило. Уникальная возможность наблюдать за редкими видами птиц и растений
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
«Тропою Сайгака» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Степные курганы Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Все отработано, без лишней воды.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У Александра отличное чувство юмора. Рекомендуем
    Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У
  • А
    Алёна
    29 мая 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Всё понравилось. Глубокие знания Константина по истории буддизма, родного края увлекли. Время пролетело незаметно. Примерила национальный костюм, получились хорошие фотографии. Рекомендую, однозначно.
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
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    Сансары, конечно же, прекрасные степи с запахом полыни и, главное, доброжелательность и коммуникабельность! Отель у Вас замечательный, всё необходимое есть, тихо и удобно. Отдельно благодарю за ночевку в степи, отличный и незабываемый опыт. Будьте счастливы и здоровы

  • S
    Smikovav
    25 мая 2024
    Тропа буддиста - святые места Элисты
    Очень интересная, насыщенная экскурсия. Ольга прекрасный, душевный гид, очень интересный рассказ о буддизме, достопримечательностях и жизни в Калмыкии. Мы были сильно ограничены во времени, но успели посмотреть все самое интересное и проникнуться местным колоритом.
  • А
    Алена
    22 мая 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Очень классный гид Бадма и маршрут. Отвечал на все вопросы, уделил максимум внимания. Очень рекомендую
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Подношение даров степным духам
    Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
  • Л
    Людмила
    21 мая 2024
    Элиста - степная жемчужина
    Были проездом в Элисте, захотелось узнать историю города и калмыцкого народа. Заказали экскурсию, 2 часа. Встретились с Гилян на площади
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    Пагода 7 дней. Посмотрели все знаковые объекты, послушали истории. Всё было очень интересно, ново, не пожалели. В конце получили рекомендации по знакомству с калмыцкой кухней. Не хватило чуточку до 5. Возможно завышена цена, пешеходная экскурсия 5000р за 2 часа. В сравнении в Грозном автомобильная 5ч-5500р.

  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсия понравилась
    Экскурсия понравиласьЭкскурсия понравиласьЭкскурсия понравилась
  • А
    Анна
    20 мая 2024
    Средь тюльпанов и ковылей, дочь калмыцких степей
    Экскурсия очень познавательная, спасибо экскурсоводу Александру - получили массу впечатлений о Калмыкии и о буддизме. Элиста уютный, красивый и гостеприимный город. Однозначно рекомендуем к посещению!

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Элиста - дочь калмыцких степей
  2. Ночь в калмыцкой степи: по следам кочевников
  3. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  4. Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
  5. Подношение даров степным духам
Какие места ещё посмотреть в Элисте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
  4. Курганная группа «Элистинская»
Сколько стоит экскурсия по Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Индивидуальные" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 5 000 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 543 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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