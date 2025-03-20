По тропам кочевников: тур-погружение в культуру Калмыкии. Пастушьи станы, храмы, заповедники

Пострелять из лука, прокатиться на верблюде и прикоснуться к буддийским святыням
В этом туре вы не только обойдёте знаковые музеи и буддийские храмы Элисты, но побываете в настоящих поселениях чабанов (калмыков-пастухов). Мы поедем в посёлок Зунда Толга и на чабанскую стоянку
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монгольских Ойратов.

Там вы сможете пострелять из лука, покататься на верблюде, попробовать калмыцкую водку и отведать обед кочевника. В известном заповеднике «Чёрные земли» вы пройдёте сквозь пустыни, розовое озеро и горящую воду.

Вы увидите хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 9-метровой статуей Будды — один крупнейших буддийских храмов во всей Европе. Заглянете в хурул «Сякюсн-Сюме», который освятил сам Далай-Лама XIV. Прикоснётесь к священному тополю и одной из Ступ Калачакры (которых в мире всего 10 штук).

Увидите Сити-Чесс, Пагоду Семи Дней, покрутите барабан желаний и, как бонус, займётесь утренней йогой.

По тропам кочевников: тур-погружение в культуру Калмыкии. Пастушьи станы, храмы, заповедники
По тропам кочевников: тур-погружение в культуру Калмыкии. Пастушьи станы, храмы, заповедники
По тропам кочевников: тур-погружение в культуру Калмыкии. Пастушьи станы, храмы, заповедники
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер! Обязательно возьмите:
- непродуваемую тёплую одежду
- удобную и непромокаемую обувь
- головной убор — обязательно!

Если вы летите через Волгоград, необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда до Элисты. Расстояние в пути — около 300 км. Стоимость трансфера составит от 1100 руб. за человека в одну сторону. Для этого необходимо сообщить в ТК «Автолайн» (8-937-197-4115 ил 8-909-4115) информацию:

- дата прибытия в город Волгоград
- номер рейса
- время прибытия
- ФИО
- ваш номер телефона

Рекомендуемое время прибытия в г. Волгоград — до 09:45, так как трансфер в г. Элиста отправляется в 10:00 ежедневно.

Проживание. Стоимость указана за 2-местное размещение в отеле «Элиста» 3* при группе из 6 человек. Вы можете выбрать другой отель, стоимость тура будет ниже или выше: «Азия» 2*, «Марко Поло Гарден» 3*, «Марко Поло» 4*. Есть 1-местное размещение за доплату (от 1000 до 2500 ₽ в сутки).

Питание. В стоимость входит 4 завтрака, 2 обеда, 1 ужин.

Транспорт. Трансфер из/до аэропорта г. Элиста и по маршруту тура. По маршруту перемещаемся на Mercedes-Benz Sprinter, Луидор Газель Next или Volkswagen Crafter.

Дети. Возможно участие с 5 лет.

Программа тура по дням

1 день

Национальный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнями

Встречаемся в г. Элиста, заселение в отель. В 15:00 будет время на обед (по меню, оплата самостоятельно).

После обеда выдвигаемся в Национальный музей им. Н. Н. Пальмова, где вам расскажут про историю, этнографию и культуру калмыцкого народа. Вы увидите экспонаты буддийского культа и старого калмыцкого искусства. Этот музей — важная местная достопримечательность.

Затем посетим центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе. Его здание возвышается на 63 метра в высоту, а внутри находится самая большая в России 9-метровая статуя Будды. Внутри вам проведут экскурсию по буддийской библиотеке и музею.

Вечером вас ждёт приветственный ужин в кафе «Калмыцкая кухня №1» (входит в стоимость). Ансамбль «Зултурган» споёт вам калмыцкие песни, пока вы пробуете традиционные блюда.

Национальный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнямиНациональный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнями
2 день

Йога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное дерево

После завтрака в отеле (включён в стоимость) займёмся утренней йогой в центре Shatni Gym. Йога — это древняя практика, нацеленная на поиск целостности жизни. Мы выполним ряд асан (упражнений) и дыхательных техник.

С 10:30 начнётся обзорная пешеходная экскурсия по Элисте. Погуляем по центру города, где вы увидите самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде. Пройдём мимо Пагоды Семи Дней, скульптур, статуй Будды, Золотых ворот «Алтн Босх». Вы узнаете, как буддизм повлиял на колорит города.

Затем пройдёт экскурсия в Сити-Чесс, или Город Шахмат, где всё посвящено игре — когда-то в Элисте проходила олимпиада и заседал конгресс ФИДЕ. Посетим Музей кочевых народов — первый интерактивный музей в Элисте. Здесь вы сможете познакомиться с укладом кочевой жизни, послушать историю об империи Чингисхана и увидеть старокалмыцкую вертикальную письменность. Вы побываете в Ступе Просветления, которая, как говорят, может исполнять желания. Внутри вы сможете пообщаться со смотрителем и помедитировать.

Посетим мемориал «Исход и Возвращение», который посвящён депортации калмыцкого народа. Автор — Эрнст Неизвестный. Затем отправимся в хурул «Сякюсн-Сюме» в 6 км от Элисты. Официальное название звучит как «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что в вольном тибетском переводе означает «Святая обитель посвящённых монахов». Такое название дал Его Святейшество Далай-лама XIV и освятил это место ещё до строительства храма.

Ближе к 17:00 выезжаем на природный памятник «Одинокий тополь». Этот тополь у буддистов в Калмыкии считается священным. Его окружают 8 буддийских ступ, а монахи ежегодно устраивают здесь большой молебен. Вы увидите одну из Ступ Калачакры (их всего 10 во всём мире).

Вечером свободное время и ужин в кафе «Тамерлан» (оплата самостоятельно, по меню).

Йога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное деревоЙога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное деревоЙога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное деревоЙога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное деревоЙога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное деревоЙога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное деревоЙога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное деревоЙога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное дерево
3 день

Крестьянский быт калмыков, обед кочевника и стрельба из лука

После завтрака в отеле выезжаем в посёлок Зунда Толга (в пути 1 час). Сегодня вас ждёт знакомство с крестьянской жизнью калмыков и изучение фермерского хозяйства. Заедем на чабанскую (пастушью) стоянку, где вы познакомитесь с бытом чабана и отарой овец. Вам проведут мастер-класс по войлоковалянию.

Ближе к 14:00 вам накроют на стол настоящий обед кочевника — традиционная калмыцкая кухня (входит в стоимость).

Вернёмся в Элисту, где вам проведут мастер-класс по стрельбе из лука в спортивном комплексе «Ойрат-арена». Вечер будет свободный.

Крестьянский быт калмыков, обед кочевника и стрельба из лукаКрестьянский быт калмыков, обед кочевника и стрельба из лукаКрестьянский быт калмыков, обед кочевника и стрельба из лукаКрестьянский быт калмыков, обед кочевника и стрельба из лукаКрестьянский быт калмыков, обед кочевника и стрельба из лука
4 день

Ойраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водой

После завтрака выезжаем на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии. Ехать будем 1,5 часа. Ойраты принадлежат к племенам западных монголов. Вы изучите быт монгольских чабанов, увидите большое стадо верблюдов с верблюжатами местной породы Бакриан. Сможете продегустировать блюда национальной кухни: калмыцкая молочная водка, чай, борцоки и, если повезёт, молоко верблюдицы. В стоимость включено 2-часовое катание на верблюдах.

Затем пообедаем в кафе посёлка Яшкуль (входит в стоимость) и поедем в посёлок Адык. Здесь пройдём экологический маршрут на территории заповедника федерального значения «Чёрные земли». Вам проведут экскурсию с элементами этнографической экспедиции. Мы пройдём через степную пустыню «Поющие барханы» — отличное место для фотографий. Увидим Меклетинские розовые озера, в воде которых живёт рачок Artemia Salina. Именно он придаёт воде розовый цвет. Третья точка — Горящий источник. Вы когда-нибудь видели, как горит вода? В Калмыкии увидите.

Ближе к 17:00 пройдёт приём в кибиточном стане. По желанию вы сможете покататься на верблюдах и лошадях, пострелять из лука и научиться метать аркан (включено в стоимость).

К 19:00 вернёмся в Элисту, свободный вечер и самостоятельный ужин.

Ойраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водойОйраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водойОйраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водойОйраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водойОйраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водойОйраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водойОйраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водой
5 день

Мастерская с картинами и завершение тура

Завтрак в отеле. Желающие смогут бесплатно посетить мастерскую художников Александра и Халги Поваевых. Утром мы погуляем среди сувенирных лавок, где будет возможность приобрести картины и сувениры от калмыцких мастеров.

В 11:00 освободим номера. Трансфер в аэропорт Элисты и завершение программы.

Мастерская с картинами и завершение тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет43 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (3 ночи в г. Элиста)
  • Питание по программе (4 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
  • Трансфер из/до аэропорта г. Элиста и по маршруту тура
  • Услуги гидов по программе
  • Входные билеты в места экскурсий
  • Мастер-классы
  • Дегустации
  • Катание на верблюде
  • Страховка
  • Сопровождение турлидером
Что не входит в цену
  • Питание вне программы
  • Трансфер из/до аэропорта г. Волгоград
  • Если вы летите через Волгоград, необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда до Элисты. Расстояние в пути - около 300 км. Стоимость трансфера составит от 1100 ₽ за человека в одну сторону. Трансфер из других локаций обсуждается индивидуально
  • Доступно 1-, 2-местное размещение в отелях разной категории. Цена за 1 человека также зависит от количества человек в группе
  • Для группы из 6 человек:
  • Отель «Азия» 2* - 42000 ₽
  • Отель «Элиста» 3 * - 43500 ₽
  • Отель «Марко Поло Гарден» 3* - 49500 ₽
  • Отель «Марко Поло» 4* - 54150 ₽
  • Для группы из 8-15 человек:
  • Отель «Азия» 2* - 37200 ₽
  • Отель «Элиста» 3 * - 38500 ₽
  • Отель «Марко Поло Гарден» 3* - 42000 ₽
  • Отель "Марко Поло" 4" * - 43700 ₽
  • Доплата за 1-местное размещение от 1000 до 2500 ₽ в сутки (зависит от категории отеля)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Элиста, аэропорт, утро; либо отель, 14:00 (самостоятельный трансфер до Элисты, если вы летите через Волгоград, в 10:00 ежедневно)
Завершение: Элиста, аэропорт или отель, после обеда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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