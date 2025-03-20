Описание тура
Организационные детали
Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер! Обязательно возьмите:
- непродуваемую тёплую одежду
- удобную и непромокаемую обувь
- головной убор — обязательно!
Если вы летите через Волгоград, необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда до Элисты. Расстояние в пути — около 300 км. Стоимость трансфера составит от 1100 руб. за человека в одну сторону. Для этого необходимо сообщить в ТК «Автолайн» (8-937-197-4115 ил 8-909-4115) информацию:
- дата прибытия в город Волгоград
- номер рейса
- время прибытия
- ФИО
- ваш номер телефона
Рекомендуемое время прибытия в г. Волгоград — до 09:45, так как трансфер в г. Элиста отправляется в 10:00 ежедневно.
Проживание. Стоимость указана за 2-местное размещение в отеле «Элиста» 3* при группе из 6 человек. Вы можете выбрать другой отель, стоимость тура будет ниже или выше: «Азия» 2*, «Марко Поло Гарден» 3*, «Марко Поло» 4*. Есть 1-местное размещение за доплату (от 1000 до 2500 ₽ в сутки).
Питание. В стоимость входит 4 завтрака, 2 обеда, 1 ужин.
Транспорт. Трансфер из/до аэропорта г. Элиста и по маршруту тура. По маршруту перемещаемся на Mercedes-Benz Sprinter, Луидор Газель Next или Volkswagen Crafter.
Дети. Возможно участие с 5 лет.
Программа тура по дням
Национальный музей, «Золотая обитель Будды» и калмыцкий ужин с песнями
Встречаемся в г. Элиста, заселение в отель. В 15:00 будет время на обед (по меню, оплата самостоятельно).
После обеда выдвигаемся в Национальный музей им. Н. Н. Пальмова, где вам расскажут про историю, этнографию и культуру калмыцкого народа. Вы увидите экспонаты буддийского культа и старого калмыцкого искусства. Этот музей — важная местная достопримечательность.
Затем посетим центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейший буддийский храм Калмыкии и один из крупнейших в Европе. Его здание возвышается на 63 метра в высоту, а внутри находится самая большая в России 9-метровая статуя Будды. Внутри вам проведут экскурсию по буддийской библиотеке и музею.
Вечером вас ждёт приветственный ужин в кафе «Калмыцкая кухня №1» (входит в стоимость). Ансамбль «Зултурган» споёт вам калмыцкие песни, пока вы пробуете традиционные блюда.
Йога, святыни Калмыкии, интерактивный музей и священное дерево
После завтрака в отеле (включён в стоимость) займёмся утренней йогой в центре Shatni Gym. Йога — это древняя практика, нацеленная на поиск целостности жизни. Мы выполним ряд асан (упражнений) и дыхательных техник.
С 10:30 начнётся обзорная пешеходная экскурсия по Элисте. Погуляем по центру города, где вы увидите самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде. Пройдём мимо Пагоды Семи Дней, скульптур, статуй Будды, Золотых ворот «Алтн Босх». Вы узнаете, как буддизм повлиял на колорит города.
Затем пройдёт экскурсия в Сити-Чесс, или Город Шахмат, где всё посвящено игре — когда-то в Элисте проходила олимпиада и заседал конгресс ФИДЕ. Посетим Музей кочевых народов — первый интерактивный музей в Элисте. Здесь вы сможете познакомиться с укладом кочевой жизни, послушать историю об империи Чингисхана и увидеть старокалмыцкую вертикальную письменность. Вы побываете в Ступе Просветления, которая, как говорят, может исполнять желания. Внутри вы сможете пообщаться со смотрителем и помедитировать.
Посетим мемориал «Исход и Возвращение», который посвящён депортации калмыцкого народа. Автор — Эрнст Неизвестный. Затем отправимся в хурул «Сякюсн-Сюме» в 6 км от Элисты. Официальное название звучит как «Геден Шеддуп Чойкорлинг», что в вольном тибетском переводе означает «Святая обитель посвящённых монахов». Такое название дал Его Святейшество Далай-лама XIV и освятил это место ещё до строительства храма.
Ближе к 17:00 выезжаем на природный памятник «Одинокий тополь». Этот тополь у буддистов в Калмыкии считается священным. Его окружают 8 буддийских ступ, а монахи ежегодно устраивают здесь большой молебен. Вы увидите одну из Ступ Калачакры (их всего 10 во всём мире).
Вечером свободное время и ужин в кафе «Тамерлан» (оплата самостоятельно, по меню).
Крестьянский быт калмыков, обед кочевника и стрельба из лука
После завтрака в отеле выезжаем в посёлок Зунда Толга (в пути 1 час). Сегодня вас ждёт знакомство с крестьянской жизнью калмыков и изучение фермерского хозяйства. Заедем на чабанскую (пастушью) стоянку, где вы познакомитесь с бытом чабана и отарой овец. Вам проведут мастер-класс по войлоковалянию.
Ближе к 14:00 вам накроют на стол настоящий обед кочевника — традиционная калмыцкая кухня (входит в стоимость).
Вернёмся в Элисту, где вам проведут мастер-класс по стрельбе из лука в спортивном комплексе «Ойрат-арена». Вечер будет свободный.
Ойраты и заповедник «Чёрные земли» с пустынями, розовыми озёрами и горящей водой
После завтрака выезжаем на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии. Ехать будем 1,5 часа. Ойраты принадлежат к племенам западных монголов. Вы изучите быт монгольских чабанов, увидите большое стадо верблюдов с верблюжатами местной породы Бакриан. Сможете продегустировать блюда национальной кухни: калмыцкая молочная водка, чай, борцоки и, если повезёт, молоко верблюдицы. В стоимость включено 2-часовое катание на верблюдах.
Затем пообедаем в кафе посёлка Яшкуль (входит в стоимость) и поедем в посёлок Адык. Здесь пройдём экологический маршрут на территории заповедника федерального значения «Чёрные земли». Вам проведут экскурсию с элементами этнографической экспедиции. Мы пройдём через степную пустыню «Поющие барханы» — отличное место для фотографий. Увидим Меклетинские розовые озера, в воде которых живёт рачок Artemia Salina. Именно он придаёт воде розовый цвет. Третья точка — Горящий источник. Вы когда-нибудь видели, как горит вода? В Калмыкии увидите.
Ближе к 17:00 пройдёт приём в кибиточном стане. По желанию вы сможете покататься на верблюдах и лошадях, пострелять из лука и научиться метать аркан (включено в стоимость).
К 19:00 вернёмся в Элисту, свободный вечер и самостоятельный ужин.
Мастерская с картинами и завершение тура
Завтрак в отеле. Желающие смогут бесплатно посетить мастерскую художников Александра и Халги Поваевых. Утром мы погуляем среди сувенирных лавок, где будет возможность приобрести картины и сувениры от калмыцких мастеров.
В 11:00 освободим номера. Трансфер в аэропорт Элисты и завершение программы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|43 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (3 ночи в г. Элиста)
- Питание по программе (4 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
- Трансфер из/до аэропорта г. Элиста и по маршруту тура
- Услуги гидов по программе
- Входные билеты в места экскурсий
- Мастер-классы
- Дегустации
- Катание на верблюде
- Страховка
- Сопровождение турлидером
Что не входит в цену
- Питание вне программы
- Трансфер из/до аэропорта г. Волгоград
- Если вы летите через Волгоград, необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда до Элисты. Расстояние в пути - около 300 км. Стоимость трансфера составит от 1100 ₽ за человека в одну сторону. Трансфер из других локаций обсуждается индивидуально
- Доступно 1-, 2-местное размещение в отелях разной категории. Цена за 1 человека также зависит от количества человек в группе
- Для группы из 6 человек:
- Отель «Азия» 2* - 42000 ₽
- Отель «Элиста» 3 * - 43500 ₽
- Отель «Марко Поло Гарден» 3* - 49500 ₽
- Отель «Марко Поло» 4* - 54150 ₽
- Для группы из 8-15 человек:
- Отель «Азия» 2* - 37200 ₽
- Отель «Элиста» 3 * - 38500 ₽
- Отель «Марко Поло Гарден» 3* - 42000 ₽
- Отель "Марко Поло" 4" * - 43700 ₽
- Доплата за 1-местное размещение от 1000 до 2500 ₽ в сутки (зависит от категории отеля)