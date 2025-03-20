В этом туре вы не только обойдёте знаковые музеи и буддийские храмы Элисты, но побываете в настоящих поселениях чабанов (калмыков-пастухов). Мы поедем в посёлок Зунда Толга и на чабанскую стоянку

монгольских Ойратов. Там вы сможете пострелять из лука, покататься на верблюде, попробовать калмыцкую водку и отведать обед кочевника. В известном заповеднике «Чёрные земли» вы пройдёте сквозь пустыни, розовое озеро и горящую воду. Вы увидите хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с 9-метровой статуей Будды — один крупнейших буддийских храмов во всей Европе. Заглянете в хурул «Сякюсн-Сюме», который освятил сам Далай-Лама XIV. Прикоснётесь к священному тополю и одной из Ступ Калачакры (которых в мире всего 10 штук). Увидите Сити-Чесс, Пагоду Семи Дней, покрутите барабан желаний и, как бонус, займётесь утренней йогой.

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Описание тура

Организационные детали

Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер! Обязательно возьмите:

- непродуваемую тёплую одежду

- удобную и непромокаемую обувь

- головной убор — обязательно!

Если вы летите через Волгоград, необходимо учитывать дополнительные расходы на трансфер из Волгограда до Элисты. Расстояние в пути — около 300 км. Стоимость трансфера составит от 1100 руб. за человека в одну сторону. Для этого необходимо сообщить в ТК «Автолайн» (8-937-197-4115 ил 8-909-4115) информацию:

- дата прибытия в город Волгоград

- номер рейса

- время прибытия

- ФИО

- ваш номер телефона

Рекомендуемое время прибытия в г. Волгоград — до 09:45, так как трансфер в г. Элиста отправляется в 10:00 ежедневно.