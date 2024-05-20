Семейные развлекательные туры Элисты

Найдено 21 тур в категории «Можно с детьми» в Элисте, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
10 июня в 13:00
15 000 за человека
Тюльпановая Калмыкия
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тюльпановая Калмыкия
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
от 44 600 за человека
Солнечная Калмыкия
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Солнечная Калмыкия
Начало: Г. Элиста
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 46 700 за человека
Заповедники Калмыкии. Этнотур
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Начало: Г. Элиста
11 июня в 10:00
9 июля в 10:00
от 52 200 за человека
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Начало: Г. Элиста
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 700 за человека
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Г. Элиста
4 дек в 10:00
от 28 800 за человека
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Г. Элиста
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 37 200 за человека
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
14 июня в 10:00
от 26 800 за человека
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
Начало: г. Элиста
8 фев в 10:00
от 31 000 за человека
За счастьем в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
За счастьем в Калмыкию
Начало: г. Элиста
19 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 37 500 за человека
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
Начало: г. Элиста
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 36 650 за человека
Релакс-тур «Дыхание степи»
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Релакс-тур «Дыхание степи»
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 61 700 за человека
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 31 300 за человека
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Начало: Астрахань
17 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 48 000 за человека
Калмыцкий Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Калмыцкий Новый год
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 38 500 за человека
Цветущие поля Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Цветущие поля Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
от 34 100 за человека
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
Начало: г. Элиста
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
56 500 за человека
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Россия, Волгоград
27 июня в 10:00
5 сен в 10:00
56 000 за человека
Тюльпаны Калмыкии
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Тюльпаны Калмыкии
Начало: Россия, Волгоград
17 апр в 10:00
24 апр в 10:00
от 56 000 за человека
Калмыкия: путешествие во время цветения лотосов с погружением в местную культуру
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000 за человека
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
13 июня в 14:00
27 июня в 14:00
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
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    всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей. Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему! При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной. Получила массу положительных впечатлений!

    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
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    все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!

    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном
  • И
    Инина
    8 мая 2024
    Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Организовано все четко.
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Тюльпановая Калмыкия
    Очень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целом (плюс весной там не
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    так жарко, как летом), а этот регион того стоит: и природа весенней степи с собственно тюльпанами и ароматами цветущей полыни, и кусочек пустыни с верблюдами, и озера, и храмы, и вкуснейшая еда, и совершенно потрясающие люди! Программа прям отличная: на все хватило времени, чтобы и природой полюбоваться, и основные достопримечательности зацепить, и по Элисте погулять, и в музей заглянуть, и с местными пообщаться - с большим удовольствием все это проделала, с таким же - вернулась бы туда ещё раз!

    Очень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целом
  • И
    Инина
    8 мая 2024
    Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
    Рада, что есть такой короткий насыщенный тур в Калмыкию. За 3 дня посетили почти все основные туристические локации. Гид и водитель любят свое дело и внимательны к своим туристам.
  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Все было четко по программе, никаких сбоев.
    Все было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоевВсе было четко по программе, никаких сбоев
  • А
    Аркадий
    3 мая 2024
    Тюльпаны Калмыкии
    В очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местах удивительна. Но увы тюльпанов мы так и не увидели, ибо человек предполагает, а …. там как сложится.
    В очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местахВ очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местахВ очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местах
  • П
    Петренко
    29 апреля 2024
    На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
    Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
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    бескрайних просторах степи, то это всё в программе тура! А гостеприимные, отзывчивые и скромные гиды помогут вам с выбором дополнительных впечатлений на отдыхе, в питании, в дороге и знакомстве с природой Калмыкии.

  • Б
    Боброва
    29 апреля 2024
    Тюльпановая Калмыкия
    Большое спасибо за увлекательную поездку в Калмыкию! К сожалению, тюльпанов в степи мы не увидели. Но степь сама по себе прекрасна,
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    а цветущий ковыль завораживает! Тур замечательный! Много впечатлений! Мы увидели (и сфотографировали) массу интересного, погрузились в необычную, но очень гостеприимную культуру. Организация была просто великолепной. Маршрут, экскурсии, транспорт и питание - словом, всё было на уровне. Мы узнали и увидели много нового, познакомились с интересными людьми. Еще раз огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    Тюльпановая Калмыкия
    Отдыхали в Калмыкии с 15-19 апреля С Большой Страной. Отдых понравился и запомнился, сейчас понимаю, что есть еще что посмотреть. Остались хорошие впечатления
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    от местного населения- образованные, любящие и восхваляющие свою Родину, бережливо относятся к природе. Поражает просторы и красота. С погодой повезло- весна нас встретила теплотой. Совсем раздеваться не стоит, так как есть ветра и в вечернее время попрохладнее. Гид наша местная жительница со знанием местной культуры и быта Байрта, сглаживала неловкие ситуации которые возникали внутри группы. Чувствовалось, что она не совсем гид, так как подбирала слова и видно, что не всегда владела информацией. Потом мы все таки поняли, что оказывается наш гид в последний момент отказалась от работы и нам дали Байрту. Хочу сказать ей спасибо, так как видно было, что она старалась. Жили мы в гостинице Элиста в отремонтированном корпусе, все супер, чисто уютно. Организация завтраков желает лучшего, голодный не останешься, есть что приобрести самостоятельно за доп. плату В первый день без выбора каша овсяная и чай, причем обед потом в 15.00🥹🥹🥹 Второй день холодный омлет, чай, бутерброд и салат, и так примерно каждый день. Место приема пищи не рассчитано на большие группы, были накладки с местами и временем. Организация всех экскурсий с самого начала вызывало недовольство, так как все три группы одновременно отправлялись в одно время и место; и имело место столпотворения на всех объектах включая туалеты, прием пищи и так далее. Только в последний день разделили экскурсию в разное время и это было супер. Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо так ка всегда была обратная связь и они старались для туристов.

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Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Можно с детьми»

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  2. Тюльпановая Калмыкия
  3. Солнечная Калмыкия
  4. Заповедники Калмыкии. Этнотур
  5. Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Можно с детьми" можно забронировать 21 тур от 15 000 до 61 700. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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