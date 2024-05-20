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Авторский тур
3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
10 июня в 13:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тюльпановая Калмыкия
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
от 44 600₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Солнечная Калмыкия
Начало: Г. Элиста
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Заповедники Калмыкии. Этнотур
Начало: Г. Элиста
11 июня в 10:00
9 июля в 10:00
от 52 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Легенды и вкусы Калмыкии. Гастрономический тур
Начало: Г. Элиста
5 сен в 10:00
3 окт в 10:00
от 33 700₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Праздник 1000 лампад. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Г. Элиста
4 дек в 10:00
от 28 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Г. Элиста
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 37 200₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Фестиваль Барханов. Этнотур в Калмыкию
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
14 июня в 10:00
от 26 800₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Весенний Цаган Сар: Праздник Белого Месяца в сердце Калмыкии
Начало: г. Элиста
8 фев в 10:00
от 31 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
За счастьем в Калмыкию
Начало: г. Элиста
19 июля в 10:00
23 авг в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Найди свой дзен в Калмыкии. Релакс-тур на 4 дня
Начало: г. Элиста
21 июня в 10:00
5 июля в 10:00
от 36 650₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Релакс-тур «Дыхание степи»
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
13 июня в 10:00
27 июня в 10:00
от 61 700₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Гастротур «Тарелка Ойрата» в Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 31 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Начало: Астрахань
17 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 48 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Калмыцкий Новый год
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 38 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Цветущие поля Калмыкии
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
от 34 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
1 авг в 10:00
8 авг в 10:00
56 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Россия, Волгоград
27 июня в 10:00
5 сен в 10:00
56 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тюльпаны Калмыкии
Начало: Россия, Волгоград
17 апр в 10:00
24 апр в 10:00
от 56 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
13 июня в 14:00
27 июня в 14:00
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия20 мая 2024Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
- ЕЕкатерина8 мая 2024Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
- ИИнина8 мая 2024Организовано все четко.
- ЕЕкатерина8 мая 2024Очень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целом (плюс весной там не
- ИИнина8 мая 2024Рада, что есть такой короткий насыщенный тур в Калмыкию. За 3 дня посетили почти все основные туристические локации. Гид и водитель любят свое дело и внимательны к своим туристам.
- ААркадий3 мая 2024Все было четко по программе, никаких сбоев.
- ААркадий3 мая 2024В очередной раз убеждаешься в бесконечных просторах и красотах нашей страны. И природа в таких местах удивительна. Но увы тюльпанов мы так и не увидели, ибо человек предполагает, а …. там как сложится.
- ППетренко29 апреля 2024Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
- ББоброва29 апреля 2024Большое спасибо за увлекательную поездку в Калмыкию! К сожалению, тюльпанов в степи мы не увидели. Но степь сама по себе прекрасна,
- ООльга26 апреля 2024Отдыхали в Калмыкии с 15-19 апреля С Большой Страной. Отдых понравился и запомнился, сейчас понимаю, что есть еще что посмотреть. Остались хорошие впечатления
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Можно с детьми»
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