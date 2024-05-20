Авторские 5-дневные туры в Элисту

Найдено 5 туров в категории «5-дневные туры» в Элисте, цены от 37 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тюльпановая Калмыкия
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тюльпановая Калмыкия
Начало: Россия, Республика Калмыкия, Элиста
7 апр в 10:00
14 апр в 10:00
от 44 600 за человека
Солнечная Калмыкия
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Солнечная Калмыкия
Начало: Г. Элиста
16 июня в 10:00
14 июля в 10:00
от 46 700 за человека
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
Начало: Г. Элиста
16 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 37 200 за человека
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
Начало: Астрахань
17 июля в 10:00
24 июля в 10:00
от 48 000 за человека
Калмыцкий Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Калмыцкий Новый год
Начало: Республика Калмыкия, Элиста
3 янв в 10:00
4 янв в 10:00
от 38 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Солнечная Калмыкия
    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со
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    всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей. Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему! При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной. Получила массу положительных впечатлений!

    Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана такОтличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Солнечная Калмыкия
    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом
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    все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!

    Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойномПрограмма тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном
  • И
    Инина
    8 мая 2024
    Тропами кочевников. Экскурсионный тур в Калмыкию
    Организовано все четко.
  • Е
    Екатерина
    8 мая 2024
    Тюльпановая Калмыкия
    Очень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целом (плюс весной там не
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    так жарко, как летом), а этот регион того стоит: и природа весенней степи с собственно тюльпанами и ароматами цветущей полыни, и кусочек пустыни с верблюдами, и озера, и храмы, и вкуснейшая еда, и совершенно потрясающие люди! Программа прям отличная: на все хватило времени, чтобы и природой полюбоваться, и основные достопримечательности зацепить, и по Элисте погулять, и в музей заглянуть, и с местными пообщаться - с большим удовольствием все это проделала, с таким же - вернулась бы туда ещё раз!

    Очень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целомОчень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целом
  • Б
    Боброва
    29 апреля 2024
    Тюльпановая Калмыкия
    Большое спасибо за увлекательную поездку в Калмыкию! К сожалению, тюльпанов в степи мы не увидели. Но степь сама по себе прекрасна,
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    а цветущий ковыль завораживает! Тур замечательный! Много впечатлений! Мы увидели (и сфотографировали) массу интересного, погрузились в необычную, но очень гостеприимную культуру. Организация была просто великолепной. Маршрут, экскурсии, транспорт и питание - словом, всё было на уровне. Мы узнали и увидели много нового, познакомились с интересными людьми. Еще раз огромное спасибо!

  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    Тюльпановая Калмыкия
    Отдыхали в Калмыкии с 15-19 апреля С Большой Страной. Отдых понравился и запомнился, сейчас понимаю, что есть еще что посмотреть. Остались хорошие впечатления
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    от местного населения- образованные, любящие и восхваляющие свою Родину, бережливо относятся к природе. Поражает просторы и красота. С погодой повезло- весна нас встретила теплотой. Совсем раздеваться не стоит, так как есть ветра и в вечернее время попрохладнее. Гид наша местная жительница со знанием местной культуры и быта Байрта, сглаживала неловкие ситуации которые возникали внутри группы. Чувствовалось, что она не совсем гид, так как подбирала слова и видно, что не всегда владела информацией. Потом мы все таки поняли, что оказывается наш гид в последний момент отказалась от работы и нам дали Байрту. Хочу сказать ей спасибо, так как видно было, что она старалась. Жили мы в гостинице Элиста в отремонтированном корпусе, все супер, чисто уютно. Организация завтраков желает лучшего, голодный не останешься, есть что приобрести самостоятельно за доп. плату В первый день без выбора каша овсяная и чай, причем обед потом в 15.00🥹🥹🥹 Второй день холодный омлет, чай, бутерброд и салат, и так примерно каждый день. Место приема пищи не рассчитано на большие группы, были накладки с местами и временем. Организация всех экскурсий с самого начала вызывало недовольство, так как все три группы одновременно отправлялись в одно время и место; и имело место столпотворения на всех объектах включая туалеты, прием пищи и так далее. Только в последний день разделили экскурсию в разное время и это было супер. Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо так ка всегда была обратная связь и они старались для туристов.

    Отдыхали в Калмыкии с 15-19 апреляОтдыхали в Калмыкии с 15-19 апреляОтдыхали в Калмыкии с 15-19 апреляОтдыхали в Калмыкии с 15-19 апреляОтдыхали в Калмыкии с 15-19 апреляОтдыхали в Калмыкии с 15-19 апреляОтдыхали в Калмыкии с 15-19 апреля
  • Ж
    Жанна
    13 марта 2024
    Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
    Так приятно иметь дело с настоящими профессионалами! Спасибо за работу и заботу! Мы с мужем Ваши поклонники навсегда!
  • В
    Валентина
    9 января 2024
    Лотосы в Европе. Астрахань - Элиста
    Команда очень старалась. Решали все проблемы. Сложность - местный сервис еще очень плохо развит. В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось
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    покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга. В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д. НО! если начать требовать - сразу исправлялись. Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут … Организаторам приходилось все постоянно контролировать. Они молодцы!!!

  • В
    Валентина
    9 января 2024
    Калмыцкий Новый год
    Очень интересная программа. Разные активности - буддийская служба, музеи, гастрономические изыски, театр, верблюжья прогулка. Были все время заняты. Окунулись в особый, очень интересный мир. Хотелось бы чуть больше сервиса.
  • К
    Ксения
    24 сентября 2023
    Солнечная Калмыкия
    Добрый день! Нам очень понравился тур! Замечательная организация, насыщенная программа, охватывающая многие интересные места Калмыкии. Отдельное спасибо нашему гиду Саналу, без него
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    тур был бы не так интересен. Очень светлый человек, большой профессионал, готов ответить подробно на любые вопросы об истории, природе, традициях. Не хватило посещения Волгограда и Астрахани в туре, поэтому пришлось ехать туда отдельно

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Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «5-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
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