Отличный тур и принимающая сторона! Выражаю огромную благодарность! Каждый гид - профессионал. Программа тура подобрана так, чтобы показать Калмыкию со читать дальше
всех сторон: и природу, и историю, и конечно людей.
Везде все четко по таймингу, при этом времени на все хватало. Отдельное спасибо водителю за интересные беседы! Группа была маленькая, поэтому все было по-домашнему!
При неблагоприятных условиях заменяли программу, но она была ничуть не хуже первоначальной.
Получила массу положительных впечатлений!
Программа тура очень хорошо проработана, и по таймингам все четко: нигде не подгоняли, все в спокойном темпе, но при этом читать дальше
все успевали. Водители и гиды прекрасные, одно удовольствие с ними общаться, все вопросы оперативно решали - здесь прям супер. Есть пожелание лучше продумать момент с переправой через озеро на остров в заповеднике Черные Земли, потому как любой форс-мажор (как случился у нас - со сломавшейся одной из трёх моторных лодок) - и эта переправа затягивается надолго, когда людей много. Разделять группы по времени прибытия, на мой взгляд, отличная идея. В целом очень приятное впечатление по организации и проведению, ну и по самим организаторам - всегда на связи, всегда прислушивались к пожеланиям. Впечатления от тура остались самые положительные!
Очень интересный и разноплановый тур получился! Фестиваль тюльпанов - отличный повод познакомиться с Калмыкией в целом (плюс весной там не читать дальше
так жарко, как летом), а этот регион того стоит: и природа весенней степи с собственно тюльпанами и ароматами цветущей полыни, и кусочек пустыни с верблюдами, и озера, и храмы, и вкуснейшая еда, и совершенно потрясающие люди! Программа прям отличная: на все хватило времени, чтобы и природой полюбоваться, и основные достопримечательности зацепить, и по Элисте погулять, и в музей заглянуть, и с местными пообщаться - с большим удовольствием все это проделала, с таким же - вернулась бы туда ещё раз!
Большое спасибо за увлекательную поездку в Калмыкию!
К сожалению, тюльпанов в степи мы не увидели. Но степь сама по себе прекрасна, читать дальше
а цветущий ковыль завораживает!
Тур замечательный! Много впечатлений!
Мы увидели (и сфотографировали) массу интересного, погрузились в необычную, но очень гостеприимную культуру.
Организация была просто великолепной. Маршрут, экскурсии, транспорт и питание - словом, всё было на уровне.
Мы узнали и увидели много нового, познакомились с интересными людьми. Еще раз огромное спасибо!
Отдыхали в Калмыкии с 15-19 апреля
С Большой Страной.
Отдых понравился и запомнился, сейчас понимаю, что есть еще что посмотреть.
Остались хорошие впечатления читать дальше
от местного населения- образованные, любящие и восхваляющие свою Родину, бережливо относятся к природе. Поражает просторы и красота. С погодой повезло- весна нас встретила теплотой. Совсем раздеваться не стоит, так как есть ветра и в вечернее время попрохладнее.
Гид наша местная жительница со знанием местной культуры и быта Байрта, сглаживала неловкие ситуации которые возникали внутри группы.
Чувствовалось, что она не совсем гид, так как подбирала слова и видно, что не всегда владела информацией. Потом мы все таки поняли, что оказывается наш гид в последний момент отказалась от работы и нам дали Байрту. Хочу сказать ей спасибо, так как видно было, что она старалась.
Жили мы в гостинице Элиста в отремонтированном корпусе, все супер, чисто уютно.
Организация завтраков желает лучшего, голодный не останешься, есть что приобрести самостоятельно за доп. плату
В первый день без выбора каша овсяная и чай, причем обед потом в 15.00🥹🥹🥹
Второй день холодный омлет, чай, бутерброд и салат, и так примерно каждый день. Место приема пищи не рассчитано на большие группы, были накладки с местами и временем.
Организация всех экскурсий с самого начала вызывало недовольство, так как все три группы одновременно отправлялись в одно время и место;
и имело место столпотворения на всех объектах включая туалеты, прием пищи и так далее. Только в последний день разделили экскурсию в разное время и это было супер.
Всем спасибо и желаю учесть небольшие накладки. Организаторам спасибо так ка всегда была обратная связь и они старались для туристов.
Команда очень старалась. Решали все проблемы.
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось читать дальше
покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!
Очень интересная программа. Разные активности - буддийская служба, музеи, гастрономические изыски, театр, верблюжья прогулка.
Были все время заняты. Окунулись в особый, очень интересный мир.
Хотелось бы чуть больше сервиса.
Добрый день! Нам очень понравился тур!
Замечательная организация, насыщенная программа, охватывающая многие интересные места Калмыкии.
Отдельное спасибо нашему гиду Саналу, без него читать дальше
тур был бы не так интересен. Очень светлый человек, большой профессионал, готов ответить подробно на любые вопросы об истории, природе, традициях.
Не хватило посещения Волгограда и Астрахани в туре, поэтому пришлось ехать туда отдельно
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «5-дневные туры»
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