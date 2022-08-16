Путешествие начинается в Элисте, куда вы добираетесь нашим трансфером из г. Волгограда (рекомендованный рейс – 8:40).
Встреча в холле гостиницы «Marco Polo» в г. Элиста.
Обед в кафе.
После вы отправитесь на экскурсию по калмыцкой столице.
Сначала вы посетите музей кочевых народов, где познакомитесь с бытом калмыцких кочевников и примете участие в различных мастер-классах.
Вы узнаете, как готовится традиционный чай «Джомба» и как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность.
Научитесь правильно вязать калмыцкий узел и при желании сможете сфотографироваться в национальных костюмах.
Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.
Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии — «Золотая обитель Будды Шакьямуни».
После этого вы отправитесь в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей.
Здесь вы посетите природный памятник «Одинокий тополь» с целебным родником.
Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
Вернувшись в город, вы поужинаете в ресторане и сможете отдохнуть в гостинице.
После завтрака вас ждет поездка к озеру Маныч-Гудило.
По пути вы будете делать остановки, чтобы полюбоваться пейзажами цветущей степи и насладиться великолепными ароматами разнотравья.
Увидите фиолетовые поля мальвы мускусной и шалфея, желтые заросли астрогала, различные виды перекати-поля и цветущую бельвалию сарматскую — растение, занесенное в Красную книгу России.
Прямо в степи для вас организуют обед в виде мини-пикника с калмыцкими блюдами, вам расскажут об особенностях национальной кухни кочевых народов.
Также при желании вы сможете понаблюдать за птицами в профессиональный бинокль.
В окрестностях озера Маныч-Гудило встречаются крачки, степные орлы, стрепеты, журавли-красавки, разные виды чаек.
На одном из островов озера обитает единственная в Европе гнездовая колония розовых и хохлатых пеликанов.
Если повезет, вы сможете увидеть и этих редких птиц.
К вечеру вы вернетесь в Элисту и поужинаете в кафе.
После вас ждет прогулка с гидом по вечернему городу.
Вы посетите пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
Затем вернетесь в гостиницу и отдохнете.
Протяженность маршрута — около 200 км.
Утром после завтрака вы снова отправитесь в степь, чтобы побывать в гостях у семьи кочевников.
Они пришли на калмыцкие земли из Монголии, живут в юртах посреди степи и занимаются разведением верблюдов.
Вы узнаете, как проходят их будни, в чем сходства и различия быта кочевых калмыков и монголов, попробуете блюда национальной кухни.
При желании покатаетесь на верблюде, поучаствуете в мастер-классе по дойке верблюда и сможете попробовать парное верблюжье молоко.
Затем вы отправитесь знакомиться с уникальными природными достопримечательностями Калмыкии.
По пути заедете пообедать в кафе.
После вас ждет прогулка по пустыне с «поющими барханами» и по берегу соленых Меклетинских озер.
Мигрирующие птицы занесли в озера мелкого розового рачка, который расплодился здесь, и потому теперь вода в них кажется розовой.
Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.
В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.
На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.
После прогулки по берегу розовых озер вы отправитесь к источнику, где примете участие в ритуале возжигания «горящего родника».
К вечеру вы прибудете в поселок Адык, где вас ждет ужин в юрте с блюдами национальной кухни.
После вас отвезут обратно в гостиницу в Элисте.
Протяженность маршрута — 200 км.
Сегодня вас ждет ранний завтрак и утренний выезд в степь.
Здесь вы встретитесь с потомком шамана, который проведет специально для вас древний обряд подношения небу, земле и духам местности.
С собой нужно иметь камень природного происхождения, который вы можете либо привести из дома либо отыскать во время путешествия в предыдущие дни.
Обряд завершится подношением подарков каждому гостю от шамана.
Затем вы вернетесь в Элисту и заберете вещи из гостиницы.
Прежде чем вас отвезут в аэропорт к рейсу вылета, вы сделаете прощальную остановку в просторной степи и сможете пообедать в придорожном кафе.
(Рекомендованный рейс с вылетом из Волгограда в 17:45)
Тур предусматривает проживание в отеле Marco Polo в Элисте.
Отель Marco Polo с бесплатным Wi-Fi, террасой и общим лаунджем расположен в городе Элиста. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, есть платяной шкаф, холодильник, чайник и душ. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
Утром в отеле «Марко Поло» сервируется завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
В 4 день- гостинице в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.
В 5 день тура стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
В это путешествие можно поехать с детьми старше 6 лет. Для них даем скидку 2500 руб. от стоимости тура.
В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе. В день 2 для вас будет организован обед- пикник в степи, а в день 3 вас ждет ужин в калмыцкой юрте.
Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.