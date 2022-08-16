Сокровища южных степей. Экскурсионный тур

Приглашаем Вас в самое увлекательное путешествие по Калмыкии

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в самое увлекательное путешествие по Калмыкии! На протяжении всего путешествия мы окунемся в культуру и быт современных кочевников.

Вы своими глазами увидите буддийскую республику, не похожую не на один город в России, в которой живут современные калмыки-кочевники. Тур состоится при наборе группы от 4-х человек.
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур
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Что вас ожидает 🤩

Культура кочевых народов
Культура кочевых народов
Познакомимся с бытом и традициями калмыцких кочевников
Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Нам расскажут легенду об этом месте и мы узнаем, почему оно стало буддийской святыней
Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Увидим знаменитую Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней
Шаманский ритуал
Шаманский ритуал
Для нас специально проведут древний обряд подношения небу, земле и духам местности
Цветущие степи
Цветущие степи
Полюбуемся пейзажами цветущей степи и насладимся великолепными ароматами разнотравья

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию. Знакомство с Элистой

Путешествие начинается в Элисте, куда вы добираетесь нашим трансфером из г. Волгограда (рекомендованный рейс – 8:40).

Встреча в холле гостиницы «Marco Polo» в г. Элиста.

Обед в кафе.

После вы отправитесь на экскурсию по калмыцкой столице.

Сначала вы посетите музей кочевых народов, где познакомитесь с бытом калмыцких кочевников и примете участие в различных мастер-классах.

Вы узнаете, как готовится традиционный чай «Джомба» и как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность.

Научитесь правильно вязать калмыцкий узел и при желании сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.

Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии — «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

После этого вы отправитесь в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь вы посетите природный памятник «Одинокий тополь» с целебным родником.

Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, вы поужинаете в ресторане и сможете отдохнуть в гостинице.

Прибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с Элистой
2 день

Цветущая степь и озеро Маныч-Гудило

После завтрака вас ждет поездка к озеру Маныч-Гудило.

По пути вы будете делать остановки, чтобы полюбоваться пейзажами цветущей степи и насладиться великолепными ароматами разнотравья.

Увидите фиолетовые поля мальвы мускусной и шалфея, желтые заросли астрогала, различные виды перекати-поля и цветущую бельвалию сарматскую — растение, занесенное в Красную книгу России.

Прямо в степи для вас организуют обед в виде мини-пикника с калмыцкими блюдами, вам расскажут об особенностях национальной кухни кочевых народов.

Также при желании вы сможете понаблюдать за птицами в профессиональный бинокль.

В окрестностях озера Маныч-Гудило встречаются крачки, степные орлы, стрепеты, журавли-красавки, разные виды чаек.

На одном из островов озера обитает единственная в Европе гнездовая колония розовых и хохлатых пеликанов.

Если повезет, вы сможете увидеть и этих редких птиц.

К вечеру вы вернетесь в Элисту и поужинаете в кафе.

После вас ждет прогулка с гидом по вечернему городу.

Вы посетите пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

Затем вернетесь в гостиницу и отдохнете.

Протяженность маршрута — около 200 км.

Цветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-Гудило
3 день

«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера

Утром после завтрака вы снова отправитесь в степь, чтобы побывать в гостях у семьи кочевников.

Они пришли на калмыцкие земли из Монголии, живут в юртах посреди степи и занимаются разведением верблюдов.

Вы узнаете, как проходят их будни, в чем сходства и различия быта кочевых калмыков и монголов, попробуете блюда национальной кухни.

При желании покатаетесь на верблюде, поучаствуете в мастер-классе по дойке верблюда и сможете попробовать парное верблюжье молоко.

Затем вы отправитесь знакомиться с уникальными природными достопримечательностями Калмыкии.

По пути заедете пообедать в кафе.

После вас ждет прогулка по пустыне с «поющими барханами» и по берегу соленых Меклетинских озер.

Мигрирующие птицы занесли в озера мелкого розового рачка, который расплодился здесь, и потому теперь вода в них кажется розовой.

Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.

В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов.

На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.

После прогулки по берегу розовых озер вы отправитесь к источнику, где примете участие в ритуале возжигания «горящего родника».

К вечеру вы прибудете в поселок Адык, где вас ждет ужин в юрте с блюдами национальной кухни.

После вас отвезут обратно в гостиницу в Элисте.

Протяженность маршрута — 200 км.

«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера
4 день

Встреча с шаманом и возвращение домой

Сегодня вас ждет ранний завтрак и утренний выезд в степь.

Здесь вы встретитесь с потомком шамана, который проведет специально для вас древний обряд подношения небу, земле и духам местности.

С собой нужно иметь камень природного происхождения, который вы можете либо привести из дома либо отыскать во время путешествия в предыдущие дни.

Обряд завершится подношением подарков каждому гостю от шамана.

Затем вы вернетесь в Элисту и заберете вещи из гостиницы.

Прежде чем вас отвезут в аэропорт к рейсу вылета, вы сделаете прощальную остановку в просторной степи и сможете пообедать в придорожном кафе.

(Рекомендованный рейс с вылетом из Волгограда в 17:45)

Встреча с шаманом и возвращение домойВстреча с шаманом и возвращение домойВстреча с шаманом и возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Marco Polo в Элисте.

Варианты проживания

Отель «Marco Polo»

3 ночи

Отель Marco Polo с бесплатным Wi-Fi, террасой и общим лаунджем расположен в городе Элиста. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, есть платяной шкаф, холодильник, чайник и душ. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

Утром в отеле «Марко Поло» сервируется завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

Отель «Marco Polo»Отель «Marco Polo»Отель «Marco Polo»Отель «Marco Polo»Отель «Marco Polo»Отель «Marco Polo»

Гостиница в Ахтубинске

1 ночь

В 4 день- гостинице в Ахтубинске. В вашем номере будут две отдельные кровати, кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини-холодильник, электрический чайник, Wi-Fi и санузел с душем. В гостинице работает кафе, бильярдная комната и есть настольный теннис.

Парк-отель в поселке Колхозная Ахтуба

1 ночь

В 5 день тура стандартных двухместных номерах парк-отеля в поселке Колхозная Ахтуба в Волгоградской области. В вашем номере будут холодильник, телевизор одна двуспальная или две односпальные кровати, кондиционер, а также санузел с душевой кабиной. На территории отеля есть ресторан, спортивные площадки, детский клуб, а также русская баня с бассейном и SPA-комплекс (услуги обговариваются заранее).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (кроме обеда в 4 день)
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
  • Катание на верблюдах
  • Входные билеты, подношения, экологические сборы
  • Мастер-классы и экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Волгоград и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед в 4 день)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • футболку с длинным рукавом;
  • шорты;
  • легкую футболку или майку;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

В это путешествие можно поехать с детьми старше 6 лет. Для них даем скидку 2500 руб. от стоимости тура.

Какое питание на маршруте?

В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе. В день 2 для вас будет организован обед- пикник в степи, а в день 3 вас ждет ужин в калмыцкой юрте.

Какой транспорт используется на маршруте?

Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 авг 2022
Я считаю, что нам вообще повезло с гидом - Зурган Манджиев. Образованный, эрудированный, тактичный, главное душевный человек и отличный организатор. Мы получили больше, чем ожидали, именно с подачи Зургана. Все успевали, покупаться в соленой воде Баскунчака, поплавать с лотосами, походить по барханам, пробовать вкуснейшие блюда и накупиться сувениров. Мы довольны.
Огромное спасибо Зургану. Успехов, большой респект вам!
Т
8 июля 2022
Огромное спасибо организаторам! Организовано было все чудесно. Уютные гостиницы, замечательные экскурсии. Все вовремя и без проволочек. Везде очень доброжелательные и душевные гиды. Отдельное спасибо и низкий поклон нашему гиду и сопровождающему Зургану! Человек энциклопедических знаний, всегда вежливый и добросердечный.
Н
1 июля 2022
Хочется сказать огромное спасибо организаторам и принимающей стороне. Все было организовано очень комфортно, гид Зурган, казалось, предугадывал все возможные желания туристов и сделал наш отдых просто превосходным.

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