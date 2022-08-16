1 день

Прибытие в Калмыкию. Знакомство с Элистой

Путешествие начинается в Элисте, куда вы добираетесь нашим трансфером из г. Волгограда (рекомендованный рейс – 8:40).

Встреча в холле гостиницы «Marco Polo» в г. Элиста.

Обед в кафе.

После вы отправитесь на экскурсию по калмыцкой столице.

Сначала вы посетите музей кочевых народов, где познакомитесь с бытом калмыцких кочевников и примете участие в различных мастер-классах.

Вы узнаете, как готовится традиционный чай «Джомба» и как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность.

Научитесь правильно вязать калмыцкий узел и при желании сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России.

Нас ждет посещение Центрального хурула Калмыкии — «Золотая обитель Будды Шакьямуни».

После этого вы отправитесь в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Маныческой впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь вы посетите природный памятник «Одинокий тополь» с целебным родником.

Вы услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, вы поужинаете в ресторане и сможете отдохнуть в гостинице.