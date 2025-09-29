Погрузитесь в атмосферу буддийских монастырей, познакомьтесь с местной культурой и найдите гармонию внутри себя.
Программа тура по дням
Прибытие в Элисту. Прогулка по городу шахмат. Ступа Просветления
14:50-15:30 Заселение в отель.
16:00-17:00 Посещение интерактивного музея кочевых народов: экскурс по кочевому укладу, живое музыкальное исполнение на национальных народных инструментах; дегустации джомбы (калмыцкий чай), кисломолочных напитков, калмыцкой водки, самостоятельно фотографирование в национальных костюмах, закидывание аркана, головоломки и т. д.
Длительность: 1-1,5 часа, обучение калмыцким танцам (по желанию), гадание и многое другое.
17:00-18:00 Прогулка по городу шахмат «Сити-Чесс».
Экскурсия по Ступе Просветления.
18:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Одинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по Элисте
08:00-09:00 Завтрак.
10:00-12:30 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю. Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.
Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
12:30-14:00 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
14:00-15:00 Обед (самостоятельная оплата).
15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.
«Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе. Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.
16:30-18:00 Сити-тур по Элисте.
Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
18:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова. Мастер-класс по плетению тибетской мандалы
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-11:00 Посещение молебна в Центральном Хуруле.
11:00-12:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.
12:30-13:30 Обед (самостоятельная оплата).
13:30-17:30 Далее посещение мастер-класса по плетению тибетской мандалы.
В ходе мастер-класса мы:
- научимся основным техникам плетения мандалы;
- создадим свою уникальную мандалу, которая станет прекрасным украшением для дома или подарком близким;
- погрузимся в атмосферу спокойствия и медитации;
- познакомимся с историей и символикой тибетских мандал.
Возвращение в отель.
Свободное время.
«Страна Бумба». Экскурсия по Меклетинскому заповеднику
08:00-09:00 Завтрак.
09:00 Выезд в п. Адык.
11:00-14:00 Туристический комплекс «Страна Бумба» — знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.
Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.
Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.
Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.
Экскурсия по «Поющим барханам».
В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.
В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.
В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.
На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.
Экскурсия на «Горящий источник».
Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть!
По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.
14:00-15:00 Обед (входит в стоимость).
15:00-17:00 Возвращение в Элисту.
Свободное время.
Проведение обряда «Пуджа»
08:00-09:00 Завтрак.
10:00-11:00 Подготовка к проведению обряда в хуруле «Оргьен Саннгаг Чолинг», приобретение даров для подношения, туда могут входить: вода, цветы, благовония, ароматная еда и свет (свечи, масляные лампы и т. д.).
11:30-13:30 Проведение обряда «Пуджа».
Пуджа — это ритуал почитания, включающий в себя подношения, молитвы и медитацию, направленные на уважение Будды, бодхисаттв или других святых.
13:30-14:30 Обед (самостоятельная оплата).
14:30-16:00 Посещение сувенирных лавок.
16:00-17:00 Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.
Проведения древнего калмыцкого ритуала "Оваа". Посещение "Верблюжьего острова"
08:00-09:00 Завтрак.
10:00-11:30 Проведения древнего калмыцкого ритуала «Оваа».
Ова – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством – поклонением Вечному Синему Небу.
Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов. Ова – это насыпь из камней, в центре которого устанавливают бунчук. Ова ставят духам местности, духам предков.
11:30-13:00 Посещение «Верблюжьего острова».
Знакомство с верблюдами калмыцкой породы, катание на верблюдах.
13:00-14:00 Обед (самостоятельная оплата).
14:00-16:00 Автобусный тур по памятным местам Элисты, в котором мы посетим:
- памятник О. И. Городовикову;
- мемориальный комплекс «Исход и Возвращение»;
- «Золотой всадник»;
- скульптурная композиция «Убаши-хан»;
- памятник «Джангар».
Завершение тура
08:00 Завтрак.
Свободное время.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|71 700
|90 060
Варианты проживания
Гостиница «Номад»
Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Расстояние до ж/д вокзала — 1,8 км, до аэропорта — 7,4 км. В шаговой доступности Золотая обитель Будды, парки.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: 6 завтраков, 1 обед
- Проживание в отеле 3
- Экскурсионное сопровождение
- Трансфер по маршруту экскурсий
- Входные билеты во все указанные в программе объекты
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
- Трансфер до/из Элисты (1500 руб. /чел. в одну сторону)
- Питание, указанное как самостоятельное
- Подношения в храмах (100 руб. наличными/взрослый)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.