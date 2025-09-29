Мои заказы

Познавая себя: духовный тур в Калмыкию

Откройте для себя уникальную Калмыкию — место, где древние традиции и духовное наследие встречаются с природной красотой.

Погрузитесь в атмосферу буддийских монастырей, познакомьтесь с местной культурой и найдите гармонию внутри себя.
Этот тур — ваш путь к самопознанию и духовному развитию.

Вас ждут самые известные достопримечательности Элисты, посещение знаменитой Золотой обители Будды Шакьямуни, экскурсии по живописным степям и озерам, интересный мастер-класс, а также дегустация калмыцкого чая.

3 отзыва
Ближайшие даты:
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Элисту. Прогулка по городу шахмат. Ступа Просветления

14:50-15:30 Заселение в отель.

16:00-17:00 Посещение интерактивного музея кочевых народов: экскурс по кочевому укладу, живое музыкальное исполнение на национальных народных инструментах; дегустации джомбы (калмыцкий чай), кисломолочных напитков, калмыцкой водки, самостоятельно фотографирование в национальных костюмах, закидывание аркана, головоломки и т. д.

Длительность: 1-1,5 часа, обучение калмыцким танцам (по желанию), гадание и многое другое.

17:00-18:00 Прогулка по городу шахмат «Сити-Чесс».

Экскурсия по Ступе Просветления.

18:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

2 день

Одинокий тополь, Центральный хурул, сити-тур по Элисте

08:00-09:00 Завтрак.

10:00-12:30 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю. Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.

Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны. Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.

12:30-14:00 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» – буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

14:00-15:00 Обед (самостоятельная оплата).

15:00-16:30 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

«Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе. Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

16:30-18:00 Сити-тур по Элисте.

Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

18:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

3 день

Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова. Мастер-класс по плетению тибетской мандалы

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-11:00 Посещение молебна в Центральном Хуруле.

11:00-12:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.

12:30-13:30 Обед (самостоятельная оплата).

13:30-17:30 Далее посещение мастер-класса по плетению тибетской мандалы.

В ходе мастер-класса мы:

  • научимся основным техникам плетения мандалы;
  • создадим свою уникальную мандалу, которая станет прекрасным украшением для дома или подарком близким;
  • погрузимся в атмосферу спокойствия и медитации;
  • познакомимся с историей и символикой тибетских мандал.

Возвращение в отель.

Свободное время.

4 день

«Страна Бумба». Экскурсия по Меклетинскому заповеднику

08:00-09:00 Завтрак.

09:00 Выезд в п. Адык.

11:00-14:00 Туристический комплекс «Страна Бумба» — знакомство с бытом кочевых калмыков, мастер-классы по калмыцким головоломкам, метанию аркана, фотографирование в национальных костюмах.

Экскурсия по Меклетинскому заповеднику.

Экскурсия к Розовому озеру – в воде этого озера обитают микроскопические рачки Artemia salina, которые и придают озеру столь необычный цвет.

Грязь Розового озера применяется в лечении кожных заболеваний и производстве косметических средств.

Экскурсия по «Поющим барханам».

В Калмыкии есть настоящая пустыня с типичной флорой и фауной – ящерицы, змеи, экзотические птицы.

В сухую погоду пески барханов издают звук, похожий на мелодию органа.

В древние времена здесь были стоянки различных кочевых народов.

На выдутых склонах холмов и сейчас можно найти древние артефакты сарматской, ямской и скифской культур.

Экскурсия на «Горящий источник».

Недалеко от поющих барханов есть источники с водой, которую можно поджечь, и она будет гореть!

По пути возможна встреча с древними антилопами, ровесниками мамонтов – степными сайгаками.

14:00-15:00 Обед (входит в стоимость).

15:00-17:00 Возвращение в Элисту.

Свободное время.

5 день

Проведение обряда «Пуджа»

08:00-09:00 Завтрак.

10:00-11:00 Подготовка к проведению обряда в хуруле «Оргьен Саннгаг Чолинг», приобретение даров для подношения, туда могут входить: вода, цветы, благовония, ароматная еда и свет (свечи, масляные лампы и т. д.).

11:30-13:30 Проведение обряда «Пуджа».

Пуджа — это ритуал почитания, включающий в себя подношения, молитвы и медитацию, направленные на уважение Будды, бодхисаттв или других святых.

13:30-14:30 Обед (самостоятельная оплата).

14:30-16:00 Посещение сувенирных лавок.

16:00-17:00 Встреча в мастерской калмыцкого народного художника, члена-корреспондента Российской академии художеств, искусствоведа Поваева Александра.

6 день

Проведения древнего калмыцкого ритуала "Оваа". Посещение "Верблюжьего острова"

08:00-09:00 Завтрак.

10:00-11:30 Проведения древнего калмыцкого ритуала «Оваа».

Ова – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством – поклонением Вечному Синему Небу.

Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов. Ова – это насыпь из камней, в центре которого устанавливают бунчук. Ова ставят духам местности, духам предков.

11:30-13:00 Посещение «Верблюжьего острова».

Знакомство с верблюдами калмыцкой породы, катание на верблюдах.

13:00-14:00 Обед (самостоятельная оплата).

14:00-16:00 Автобусный тур по памятным местам Элисты, в котором мы посетим:

  • памятник О. И. Городовикову;
  • мемориальный комплекс «Исход и Возвращение»;
  • «Золотой всадник»;
  • скульптурная композиция «Убаши-хан»;
  • памятник «Джангар».
7 день

Завершение тура

08:00 Завтрак.

Свободное время.

Окончание программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
71 70090 060

Варианты проживания

Гостиница «Номад»

6 ночей

Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.

Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.

На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.

Расстояние до ж/д вокзала — 1,8 км, до аэропорта — 7,4 км. В шаговой доступности Золотая обитель Будды, парки.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: 6 завтраков, 1 обед
  • Проживание в отеле 3
  • Экскурсионное сопровождение
  • Трансфер по маршруту экскурсий
  • Входные билеты во все указанные в программе объекты
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
  • Трансфер до/из Элисты (1500 руб. /чел. в одну сторону)
  • Питание, указанное как самостоятельное
  • Подношения в храмах (100 руб. наличными/взрослый)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
29 сен 2025
Восхищена руководителем – Гиляной. Великолепное образование, культура, самоотдача в работе. Благодарна за все.
Е
Елена
28 сен 2025
Организация тура на высшем уровне!
К
Кудрявцева
20 сен 2025
8-11 сентября 2025 была в Калмыкии в туре "Дыхание степи". Очень классная команда, гибко подстраивающаяся под изменения обстоятельств, с творческим подходом к делу. Моя огромная благодарность куратору Гиляне, гиду Шиндя,
который сопровождал меня все эти прекрасных 4 дня. Мне очень понравилось искреннее участие, любовь к своему краю и невероятная скромность в отношении своей деятельности. Тур прошёл настолько органично и непосредственно, мне было очень комфортно, чувствовала себя, как дома!

