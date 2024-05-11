Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе

Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Отправимся любоваться яркой южной весной в цветущую Калмыкию! Увидим бескрайние степи, ирисовые поля, все оттенки розового тамариска и вдохнём аромат душистых трав.

Есть вероятность застать цветение тюльпанов! Отправимся в заповедник на орнитологический участок наблюдать за розовыми пеликанами через бинокль.

Навестим «Одинокий тополь», высаженный монахом, послушаем бархан, увидим горящую воду и посетим крупнейший буддийский храм Европы — «Золотую обитель Будды Шакьямуни».
4
1 отзыв
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 15:00

Описание тура

Организационные детали

После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.

В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.

Путешествие проходит в группе от 4 до 8 человек. Параллельно может быть ещё одна группа с гидом, возможны пересечения.

Цветение тюльпанов и ирисов длится около двух недель, но сроки каждый год — разные. Ботаникам не удаётся предсказать точные сроки из-за множества влияющих факторов. Нет 100% вероятности увидеть именно тюльпаны. Но цветущая степь гарантирована. Вы увидите ирисовые поля, ковыль и душистые травы, заросли тамарикса продемонстрируют все оттенки розового. Яркий сезон продлится до первой летней жары.

Проживание. В 2-звёздочном отеле в Элисте в 2-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.

Питание. Включены завтраки, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается дополнительно. В туре с 14 апреля завтраки не входят в стоимость. Калмыкия — мясной регион. Вы сможете попробовать разнообразные блюда из теста с мясом, шашлыки, необычные сочетания.

Дети. От 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Элиста и крупнейший буддийский храм Европы

Встречаемся в Элисте в 15:00, заселяемся в отель.

После обеда отправимся на обзорную экскурсию по колоритной Элисте. Город располагается в стороне от основных дорог и сохраняет свою культуру. Увидим скульптуры, посвящённые азиатской мифологии и астрологии, буддийские ступы, пагоды и храмы.

Посетим огромное сооружение, которое видно почти из любой части города — «Золотую обитель Будды Шакьямуни». Это крупнейший буддийский храм Европы. Здесь у нас будет достаточно времени на осмотр как внутренней части, так и внешней территории. Зайдём в центральный зал хурула, прокрутим барабаны, оставим своих «коней ветра». Вы научитесь правильно заходить в хурул, полюбуетесь статуями Будды и Белого старца.

Поужинаем в ресторане национальной кухни.

Элиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм ЕвропыЭлиста и крупнейший буддийский храм Европы
2 день

Наблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степи

Сегодня отправимся в заповедник «Чёрные земли», где посетим орнитологический участок и увидим места скопления птиц. Нас ждут просторы со всех сторон и розовые пеликаны, на которых посмотрим через профессиональный бинокль. Есть вероятность встретить диких животных.

Навестим «Одинокий тополь» — природный памятник Калмыкии. Дереву около 150 лет, кормят его минеральные источники рядом. По одной из версий, тополь посадил монах. А семя было завезено из Тибета. Место является священным — стоят ступы, проводятся молебны на благо Калмыкии.

Каждую весну начинается период цветения тюльпанов, но пока не удаётся предсказать точные сроки. На это влияют и осадки, и температура, и ветер. Наиболее вероятно застать цветение тюльпанов в середине апреля. Но в любом случае вы увидите цветущую степь — ирисовые поля, ковыль, розовый тамариск, душистые травы. Яркая южная весна продолжается до конца мая.

Наблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степиНаблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степи
3 день

Поющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степь

После завтрака выезжаем в заказник «Меклетинский», который известен контрастными ландшафтами. Увидим песчаные барханы, полупустыню, розовое озеро и бескрайнюю степь. Найдём метановый источник и устроим фотосессии с цветущими полями и марсианскими пейзажами. Послушаем пение бархана и подожжём воду.

Поющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степьПоющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степь
4 день

Отъезд

Утром у вас будет свободное время для покупки сувениров. Рекомендуем присмотреться к травяному чаю, изделиям из верблюжьей шерсти, амулетам, благовониям, калмыцкому чаю и головоломкам кочевников.

Путешествие завершится в 12:00.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет34 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Все переезды по программе на Mercedes-Benz Sprinter
  • Аренда УАЗа в заповеднике на 1 день (альтернатив нет)
  • Экскурсионное сопровождение
  • Работа турлидера и водителя
  • Завтраки, 2 обеда и ужин
Что не входит в цену
  • Билеты до Элисты и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Посещение музеев в Элисте
  • 1-местное размещение (по желанию) - доплата 4000 рублей за весь тур
  • Обратите внимание, завтраки в туре с 14 апреля не входят в стоимость. Цена тура со скидкой - 33 900 рублей
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Элиста, 15:00
Завершение: Г. Элиста, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
11 мая 2024
Калмыкия - интересный и самобытный регион, вкусная еда, отзывчивые люди. Жаль, не успели на цветение тюльпанов, в степи цвели только ковыль, пижма да лен.
По туру:
1. В итоге весь тур укладывается
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в 2,5 дня + 3,5 часа в каждую сторону Волгоград-Элиста, т. к. аэропорт в Элисте еще был закрыт, ж/д сообщения нет.
2. Везде заявлен тур в мини-группе 6-8 человек, почему в итоге была огромная группа в 15 чел. не очень понятно. Выбирали организаторов, надеясь на маленькую группу, а не на целый автобус)) К тому же у других компаний точно такая же программа за такие же деньги, но селят в "Элисту"***, которая прямо в центре. Здесь же размещение в отеле "Домино" **, идти до пагоды и парка 15-20 мин. Отель стандартная двушка, даже тапочки есть одноразовые)) Если нужно, чтобы вам поменяли полотенца или убрались в номере, необходимо об этом сказать на ресепшн и сдать ключ. Завтраки однообразные в соседнем здании.
3. Первая половинка дня по программе - экскурсия по Элисте в Хурул и по центру города. Было бы хорошо поменять гида (даже местные, проходившие мимо, говорили, как неинтересно она рассказывает). Очень тяжело, с большими паузами, как будто человек устал или что-то подзабыл, или не хватает слов в языке, чтобы выразить мысль. Перед нами в Хурул зашла группа с гидом, там все сидели с открытыми ртами, и речь у парня лилась.
4. Второй день: поездка в заповедник на буханках с экскурсией от местных инспекторов. Если вы любите наблюдать за птичками, то вы попали в рай)) полдня гонялись с биноклями за разными птицами. Правда, было жарковато в +30 в степи в машине без кондиционера. + заезд на обратном пути к одинокому тополю - главному дереву России 2019 и месту силы.
5. Третий день: первая половина на ваше усмотрение, можно пойти купить сувениры, просто погулять, сходить в местный музей. А далее поездка в село Адык в "Страну Бумбу", где вас прокатят на верблюде, дадут пострелять из лука (правда, развлечение так себе в сильный ветер в степи) и провезут по маршруту. Остается очень сильное впечатление благодаря местным гидам, их юмору, открытости и душевному гостеприимству. Завораживающее пение и истории от Хонгора, поющие барханы, горящий источник, местный Марс, Меклетинское розовое озеро, очень насыщенный и приятный день. Было бы здорово доехать до той части, где можно встретить сайгаков.
Очень советую сходить поесть в "Чипполино", очень вкусно и подача десертов очень необычная)) В первый вечер был общий ужин в "Уралане": все было вкусно, но сервис в ресторане практически отсутствует. Приходит группа в 16 человек, стол не накрыт, да и не все помещаются за этот стол. Вторая часть стола ждала свои напитки очень долго. Но мясо просто отличнейшее, безумно вкусное, в дегустационном сете можно попробовать конину, баранину, верблюжатину, яка. И в целом, порции везде большие, одного блюда за глаза хватает наесться)) Местная кухня очень сытная.
Рады, что съездили и открыли для себя новый регион. Единственно, что ходили очень мало. Тур для тех, кто не особо любит ходить пешком))

Тур входит в следующие категории Элисты

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