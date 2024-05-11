Есть вероятность застать цветение тюльпанов! Отправимся в заповедник на орнитологический участок наблюдать за розовыми пеликанами через бинокль.
Навестим «Одинокий тополь», высаженный монахом, послушаем бархан, увидим горящую воду и посетим крупнейший буддийский храм Европы — «Золотую обитель Будды Шакьямуни».
Описание тура
Организационные детали
После подтверждения организатором вашей заявки и оплаты указанной на сайте суммы также необходимо будет внести оставшуюся часть от стоимости тура непосредственно организатору — за 35 дней до начала поездки.
В случае отмены тура:
более, чем за 35 дней до начала тура, — полный возврат предоплаты, внесённой непосредственно организатору;
менее, чем за 35 дней до начала тура, — полная оплата, внесённая непосредственно организатору, не возвращается.
Путешествие проходит в группе от 4 до 8 человек. Параллельно может быть ещё одна группа с гидом, возможны пересечения.
Цветение тюльпанов и ирисов длится около двух недель, но сроки каждый год — разные. Ботаникам не удаётся предсказать точные сроки из-за множества влияющих факторов. Нет 100% вероятности увидеть именно тюльпаны. Но цветущая степь гарантирована. Вы увидите ирисовые поля, ковыль и душистые травы, заросли тамарикса продемонстрируют все оттенки розового. Яркий сезон продлится до первой летней жары.
Проживание. В 2-звёздочном отеле в Элисте в 2-местных номерах с удобствами. Возможно 1-местное размещение с доплатой.
Питание. Включены завтраки, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание оплачивается дополнительно. В туре с 14 апреля завтраки не входят в стоимость. Калмыкия — мясной регион. Вы сможете попробовать разнообразные блюда из теста с мясом, шашлыки, необычные сочетания.
Дети. От 10 лет.
Программа тура по дням
Элиста и крупнейший буддийский храм Европы
Встречаемся в Элисте в 15:00, заселяемся в отель.
После обеда отправимся на обзорную экскурсию по колоритной Элисте. Город располагается в стороне от основных дорог и сохраняет свою культуру. Увидим скульптуры, посвящённые азиатской мифологии и астрологии, буддийские ступы, пагоды и храмы.
Посетим огромное сооружение, которое видно почти из любой части города — «Золотую обитель Будды Шакьямуни». Это крупнейший буддийский храм Европы. Здесь у нас будет достаточно времени на осмотр как внутренней части, так и внешней территории. Зайдём в центральный зал хурула, прокрутим барабаны, оставим своих «коней ветра». Вы научитесь правильно заходить в хурул, полюбуетесь статуями Будды и Белого старца.
Поужинаем в ресторане национальной кухни.
Наблюдение за птицами в заповеднике и тополь посреди степи
Сегодня отправимся в заповедник «Чёрные земли», где посетим орнитологический участок и увидим места скопления птиц. Нас ждут просторы со всех сторон и розовые пеликаны, на которых посмотрим через профессиональный бинокль. Есть вероятность встретить диких животных.
Навестим «Одинокий тополь» — природный памятник Калмыкии. Дереву около 150 лет, кормят его минеральные источники рядом. По одной из версий, тополь посадил монах. А семя было завезено из Тибета. Место является священным — стоят ступы, проводятся молебны на благо Калмыкии.
Каждую весну начинается период цветения тюльпанов, но пока не удаётся предсказать точные сроки. На это влияют и осадки, и температура, и ветер. Наиболее вероятно застать цветение тюльпанов в середине апреля. Но в любом случае вы увидите цветущую степь — ирисовые поля, ковыль, розовый тамариск, душистые травы. Яркая южная весна продолжается до конца мая.
Поющий бархан, розовое озеро, горящая вода и цветущая степь
После завтрака выезжаем в заказник «Меклетинский», который известен контрастными ландшафтами. Увидим песчаные барханы, полупустыню, розовое озеро и бескрайнюю степь. Найдём метановый источник и устроим фотосессии с цветущими полями и марсианскими пейзажами. Послушаем пение бархана и подожжём воду.
Отъезд
Утром у вас будет свободное время для покупки сувениров. Рекомендуем присмотреться к травяному чаю, изделиям из верблюжьей шерсти, амулетам, благовониям, калмыцкому чаю и головоломкам кочевников.
Путешествие завершится в 12:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|34 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Все переезды по программе на Mercedes-Benz Sprinter
- Аренда УАЗа в заповеднике на 1 день (альтернатив нет)
- Экскурсионное сопровождение
- Работа турлидера и водителя
- Завтраки, 2 обеда и ужин
Что не входит в цену
- Билеты до Элисты и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Посещение музеев в Элисте
- 1-местное размещение (по желанию) - доплата 4000 рублей за весь тур
- Обратите внимание, завтраки в туре с 14 апреля не входят в стоимость. Цена тура со скидкой - 33 900 рублей
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