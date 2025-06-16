Индивидуальная
до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
30 авг в 08:00
5334 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомство с Калмыкией: свидание с Элистой
Любовь познакомит вас с Элистой, шахматной столицей России. Узнайте о буддизме и калмыцких традициях в увлекательной экскурсии
Начало: Пагода Семи Дней
27 сен в 09:00
28 сен в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Групповая
до 15 чел.
Тайны буддийских храмов Элисты
Посетить три священных места и открыть красоту калмыцкой культуры
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
30 авг в 09:00
31 авг в 09:00
6000 ₽ за человека
- ЕЕвгения16 июня 2025Элиста - степной оазис и буддийский центрДата посещения: 13 июня 2025Все понравилось. Наян очень хорошо все рассказал, ответил на все наши вопросы. Спасибо огромное за экскурсию. Наши рекомендации.
- ММария16 августа 202514 августа 2025 года были на экскурсии, нашим экскурсоводом был Наян. Он прекрасно знает историю своей республики, много и подробно
- ААнастасия16 августа 2025Бронировала вчера экскурсию за 8 часов до начала,особо не надеялась на успех. Но организатор нашла нам экскурсовода и согласовала время
- ССВЕТЛАНА15 августа 202515.08.2025г были на экскурсии. За два часа получили обширную информацию о Калмыкии, храме Будды. Поручили ответы на все интересующие нас
- ИИрина14 августа 2025Чудесно организовано! Гид Байн доступно и интересно организовала наше знакомство с Элитой и буддизмом! На все вопросы дала доступные ответы.
- ООльга12 августа 2025Добрый вечер!
Посетили с детьми и друзьями загадочную республику Калмыкию. Нашим гидом была Баян. Хорошая и интересная речь, знаковые места Элисты.
- ВВероника10 августа 2025Очень удобный формат организации и заказа экскурсии) Экскурсовод Гилян располагает к себе туристов знаниями, тактичностью и любовью к родному краю. Познавательно и незаметно пролетели два часа))
- ННаталья6 августа 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Наяну! Экскурсия насыщенная, интересная, с элементами развлечений (поиграли в национальные калмыкские игры), достаточное количество информации
- ЕЕлена29 июля 2025Наян-отличный эксурсовод! Пооностью погрузил нас в историю! Огромное спасибо! Все прошло просто отлично!
- ДДарья17 июля 2025Были двумя семьями, 4 взрослых, 5 разновозрастных детей. Всем понравилось, мы задавали много вопросов, на прекрасный гид Наян всем на всё ответил, нам было интересно
- ККатерина12 июля 2025Прекрасный экскурсовод. Познавательная индивидуальная экскурсия.
- ЕЕлена9 июля 2025Огромная благодарность гиду Наяну. Прекрасно проведанная экскурсия, материал преподносится интересно, понятно. Наян приятный в общении, любящий Калмыкию и увлекающий интересными рассказами о ней гид. Побольше бы таких специалистов!
- ЭЭльвира8 июля 2025Здравствуйте. Экскурсия была очень интересная и познавательная. Мы познакомились с достопримечательностями города, историей калмыцкого народа. Его верованиями и традициями. Отдельное спасибо экскурсоводу Наяну, за доступный и интересный рассказ.
- ААнна21 июня 2025Экскурсия с гидом Наян была очень интересной и познавательной! Мы познакомились с культурой и традициями Калмыкии, с уникальной архитектурой города
- ЮЮлия18 июня 2025Нам очень понравилась экскурсия. Вел ее молодой человек Наян.
Очень много интересного рассказал про традиции, отвечал на все наши вопросы, сам задавал вопросы-загадки. Было познавательно.
- ООльга18 июня 2025Замечательная экскурсия, многое узнали про буддизм, про калмыков и про Элисту. Наян очень приятный человек, рассказывал и показывал с любовью
- ИИгорь16 июня 2025Хорошо подготовленный, любящий свое дело и город экскурсовод. Особое впечатление от национального костюма. Спасибо!
- ннадежда14 июня 2025Отличная экскурсия, грамотный гид, очень интересно Гилян провела!
- ЕЕлена14 июня 2025Любовь очень корректно, доступно рассказала об Элисте, о Калмыкии о буддизме. Дала рекомендации о местах города, что можно посетить самостоятельной. Спасибо, очень понравилось!
- ССветлана29 мая 2025Очень интересно и содержательно провел экскурсию,отвечая на все интересующиеся нас вопросы,мы в восторге. Наян-лучший!👍
