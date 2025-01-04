Посетители увидят крупнейший буддистский храм Европы - хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», где узнают о традициях тибетского буддизма. Внимание будет уделено древним курганам, превосходящим по возрасту египетские пирамиды.
Экскурсия также включает рассказ о первых степных цивилизациях и их влиянии на развитие индоевропейских народов
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальный буддистский храм
- 🏺 Древние курганы
- 🌍 История индоевропейцев
- 🚗 Комфортный трансфер
- 📜 Богатая культурная программа
Что можно увидеть
- Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
- Курганная группа «Элистинская»
Описание экскурсии
Крупнейший буддистский храм Калмыкии
Экскурсия начнется с посещения величественного хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», возведенного по благословению Далай-ламы XIV. Я коротко расскажу об основах, истории и направлениях буддизма. Подробно остановлюсь на особенностях религии в Калмыкии — единственном регионе Европы с традиционным распространением тибетского буддизма, исповедуемого калмыками с конца 16 века. А возле статуи языческого бога, Белого старца, поговорим о самобытном синкретизме. На территории комплекса вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите выразительные росписи с изображениями сакральных сюжетов.
Вглядываясь в индоевропейское прошлое
Отдельной темой станут курганы Калмыкии. В частности, вы узнаете о курганной группе «Элистинская», превосходящей по возрасту египетские пирамиды. В других местах Юга России подобные курганы за сотни лет земледелия оказались распаханными и практически уничтоженными. Этим объясняется особая ценность древних некрополей в Калмыкии. На предполагаемой прародине индоевропейцев я расскажу о версиях их возникновения и развития, формировании ветвей самой распространенной языковой семьи в мире, «курганной культуре» и степных цивилизациях. Вы услышите о первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей, изобретении колесницы, а также о любопытной интерпретации легенды о Всемирном потопе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле, трансфер входит в стоимость.
- Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Произошел обмен знаниями и это полезно.
В целом, получилась не туристическая прогулка, а своего рода паломничество.
Познакомились с традицией, совершенно неотторгающе, пожалуй, в этой реинкарнации готовы были получить эти знания)
Благодарим вас, Константин. 🕉️
Рекомендую!
Но что действительно сделало нашу экскурсию по-настоящему особенной, так это наш замечательный гид. Он был не просто проводником, а настоящим рассказчиком, который смог передать всю глубину и богатство истории каждого места, которое мы посетили.
* Попытка достать телефон и фотографировать окружающую картину, вызвала негативную реакцию:" Вы что меня записываете?", что заставило оправдываться (зачем люди на экскурсиях фотографируют).
* Постоянно подгонял