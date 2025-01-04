На индивидуальной экскурсии по Элисте можно познакомиться с богатой историей и культурой калмыков. Посетители увидят крупнейший буддистский храм Европы - хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», где узнают о традициях тибетского буддизма. Внимание будет уделено древним курганам, превосходящим по возрасту египетские пирамиды. Экскурсия также включает рассказ о первых степных цивилизациях и их влиянии на развитие индоевропейских народов

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Описание экскурсии

Крупнейший буддистский храм Калмыкии

Экскурсия начнется с посещения величественного хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», возведенного по благословению Далай-ламы XIV. Я коротко расскажу об основах, истории и направлениях буддизма. Подробно остановлюсь на особенностях религии в Калмыкии — единственном регионе Европы с традиционным распространением тибетского буддизма, исповедуемого калмыками с конца 16 века. А возле статуи языческого бога, Белого старца, поговорим о самобытном синкретизме. На территории комплекса вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите выразительные росписи с изображениями сакральных сюжетов.

Вглядываясь в индоевропейское прошлое

Отдельной темой станут курганы Калмыкии. В частности, вы узнаете о курганной группе «Элистинская», превосходящей по возрасту египетские пирамиды. В других местах Юга России подобные курганы за сотни лет земледелия оказались распаханными и практически уничтоженными. Этим объясняется особая ценность древних некрополей в Калмыкии. На предполагаемой прародине индоевропейцев я расскажу о версиях их возникновения и развития, формировании ветвей самой распространенной языковой семьи в мире, «курганной культуре» и степных цивилизациях. Вы услышите о первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей, изобретении колесницы, а также о любопытной интерпретации легенды о Всемирном потопе.

Организационные детали