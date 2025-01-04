Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию

Погрузитесь в уникальную культуру Калмыкии, узнайте о буддизме и древних цивилизациях. Откройте для себя тайны степных миграций и курганов
На индивидуальной экскурсии по Элисте можно познакомиться с богатой историей и культурой калмыков.

Посетители увидят крупнейший буддистский храм Европы - хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», где узнают о традициях тибетского буддизма. Внимание будет уделено древним курганам, превосходящим по возрасту египетские пирамиды.

Экскурсия также включает рассказ о первых степных цивилизациях и их влиянии на развитие индоевропейских народов
4.91
184 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Уникальный буддистский храм
  • 🏺 Древние курганы
  • 🌍 История индоевропейцев
  • 🚗 Комфортный трансфер
  • 📜 Богатая культурная программа
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни»
  • Курганная группа «Элистинская»

Описание экскурсии

Крупнейший буддистский храм Калмыкии

Экскурсия начнется с посещения величественного хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни», возведенного по благословению Далай-ламы XIV. Я коротко расскажу об основах, истории и направлениях буддизма. Подробно остановлюсь на особенностях религии в Калмыкии — единственном регионе Европы с традиционным распространением тибетского буддизма, исповедуемого калмыками с конца 16 века. А возле статуи языческого бога, Белого старца, поговорим о самобытном синкретизме. На территории комплекса вы увидите самую высокую статую Будды в Европе, узнаете о принципах расположения храмовых объектов и осмотрите выразительные росписи с изображениями сакральных сюжетов.

Вглядываясь в индоевропейское прошлое

Отдельной темой станут курганы Калмыкии. В частности, вы узнаете о курганной группе «Элистинская», превосходящей по возрасту египетские пирамиды. В других местах Юга России подобные курганы за сотни лет земледелия оказались распаханными и практически уничтоженными. Этим объясняется особая ценность древних некрополей в Калмыкии. На предполагаемой прародине индоевропейцев я расскажу о версиях их возникновения и развития, формировании ветвей самой распространенной языковой семьи в мире, «курганной культуре» и степных цивилизациях. Вы услышите о первых трансконтинентальных степных миграциях народов, ранних свидетельствах одомашнивания лошадей, изобретении колесницы, а также о любопытной интерпретации легенды о Всемирном потопе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле, трансфер входит в стоимость.
  • Дополнительных расходов по пути не предусмотрено.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
За главными воротами (во дворе) Центрального хурула
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 184 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Станислав)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Станислав)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Станислав)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Станислав)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Станислав)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Ольга)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Виктор)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Гульшат)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Гульшат)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Алина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Алина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Алина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Алина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Брагина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Брагина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Брагина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Брагина)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Александра)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Александра)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Александра)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Александра)Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию (Александра)
Станислав
4 янв 2025
Отличная экскурсия, получили ответы на все вопросы, оч понравилось
Отличная экскурсия, получили ответы на все вопросы, оч понравилосьОтличная экскурсия, получили ответы на все вопросы, оч понравилосьОтличная экскурсия, получили ответы на все вопросы, оч понравилосьОтличная экскурсия, получили ответы на все вопросы, оч понравилосьОтличная экскурсия, получили ответы на все вопросы, оч понравилось
Ольга
29 сен 2024
Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма. Рекомендую данного гида как профессионала своего дела, очень внимательный, эрудированный, любящий свою республику. Я
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люблю путешествовать, раньше была в Элисте на экскурсиях у других гидов и в сравнении могу отметить, что Константин рассказывает много интересного о культуре, религии, истории народов и проводит сравнительный анализ, подробно отвечает на все поставленные вопросы, с данным гидом вы можете общаться в форме дискуссии, поэтому время быстро пролетит, лучше забронировать времени побольше🙂 кроме того мы получили приятный бонус от Константина, экскурсия для нас была бесплатной в день туризма😀 мы сделали много фото и даже в национальном костюме, который нам бесплатно предложил гид, так что у нас только положительные эмоции от проведенного времени. Экскурсия отличная, рекомендую Константина 👍🏻

Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.Экскурсия была очень познавательна. Константин показал достопримечательности города и погрузил в культуру своего народа и буддизма.
А
26 сен 2024
Очень рекомендуем Константина в качестве экскурсовода! Были в Элисте проездом, за небольшой промежуток времени узнали очень много о республике, ее жителях и религии. Очень хорошая подача материала, умеет занять не только взрослых, но и детей. Комфортное передвижение на транспорте экскурсовода. Рекомендуем ♥️
Ермолицкий
16 сен 2024
Потрясающий рассказчик, все затронутые темы были интересны, предыстория, о народе Калмыкии, о происхождении буддизма и его принципах, колесе Сансары, все было подано очень простым языком и с понятными близкими примерами.
Произошел обмен знаниями и это полезно.
В целом, получилась не туристическая прогулка, а своего рода паломничество.
Познакомились с традицией, совершенно неотторгающе, пожалуй, в этой реинкарнации готовы были получить эти знания)
Благодарим вас, Константин. 🕉️
В
11 сен 2024
Экскурсия сильно улучшила впечатление от Элисты, сам город сравнительно молодой в историческом плане, посмотреть особо нечего, только буддистские храмы и атрибутика. Национальная кухня просто космос- все очень вкусно и по приемлемой цене. Ресторан Уралан сказка! Экскурсовод Константин очень грамотный, хороший разказчик, знаток калмыцкой истории и обычаев, все интересно, особенно понравился "старый" храм.
Экскурсия сильно улучшила впечатление от Элисты, сам город сравнительно молодой в историческом плане, посмотреть особо нечего,
И
10 сен 2024
Спасибо большое Константину за очень интересное и познавательное погружение в историю Калмыкии, много исторических фактов увиделось под другим углом. Отдельно благодарим за детальное изложение основ Буддизма, основных догм и постулатов. Обязательно вернемся за новыми знаниями и впечатлениями!
Л
9 сен 2024
Потрясающая экскурсия! Замечательный экскурсовод Константин, очень содержательно, интересно, продуманный маршрут.
Рекомендую!
Г
6 сен 2024
Экскурсия очень понравилась. Информация хорошо структурирована, легка в восприятии. Рекомендую!!!
Экскурсия очень понравилась. Информация хорошо структурирована, легка в восприятии. Рекомендую!!!Экскурсия очень понравилась. Информация хорошо структурирована, легка в восприятии. Рекомендую!!!
С
1 сен 2024
Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Константин очень грамотный и компетентный экскурсовод. Понравилось его видение и изложение материала. Мы приехали раньше назначенного времени, Константин пошел нам на встречу и начал экскурсию раньше. Спасибо огромное за понимание. Всем рекомендую.
З
29 авг 2024
Отличная экскурсия, очень интересный рассказ про историю калмыков и их религии! Константин прекрасный рассказчик! Экскурсию порекомендую
Виктория
26 авг 2024
Экскурсия, которую мы посетили, была просто незабываемой! Особенно запомнилась пагода, расположенная в самом сердце города.
Но что действительно сделало нашу экскурсию по-настоящему особенной, так это наш замечательный гид. Он был не просто проводником, а настоящим рассказчиком, который смог передать всю глубину и богатство истории каждого места, которое мы посетили.
Алина
25 авг 2024
Не только экскурсия, но и Философские учения, духовный и душевный разговор. Получила больше чем хотела, во-первых, множество интересных исторических событий, даже несмотря на то что я обожаю путешествовать и разбираться
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в истории, Константин рассказал о некоторых моментах, которых я не знала, а вторых, очень круто объяснил философию буддизма, опять же несмотря на то что изучаю его восемь лет, Константин как-то очень доступно и с чистой собственной верой рассказал и логику и исторические факты и философию и духовную составляющую, очень классно, что он отвечал на все вопросы, которые я задавала по ходу. + Здорово, что дает костюм сфотографироваться, всегда спрашивает что я хочу сейчас, и что ещё мне бы хотелось узнать. В общем, в итоге это была не экскурсия, а классный разговор с умным человеком, мне кажется я была готова взять много, и много получила. Искренняя благодарность

Не только экскурсия, но и Философские учения, духовный и душевный разговор. Получила больше чем хотела, во-первых,Не только экскурсия, но и Философские учения, духовный и душевный разговор. Получила больше чем хотела, во-первых,Не только экскурсия, но и Философские учения, духовный и душевный разговор. Получила больше чем хотела, во-первых,Не только экскурсия, но и Философские учения, духовный и душевный разговор. Получила больше чем хотела, во-первых,
Ольга
25 авг 2024
* Экскурсия была похожа на лекцию.
* Попытка достать телефон и фотографировать окружающую картину, вызвала негативную реакцию:" Вы что меня записываете?", что заставило оправдываться (зачем люди на экскурсиях фотографируют).
* Постоянно подгонял
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гостей, давая понять, что мы нарушаем его планы.
* Тема заявленной экскурсии совсем не соответсвовала "зачитанному материалу".
* Вообщем, добавляем звезду только за предоставленную информацию по нашему вопросу - где кушают местные. Столовая с бёриками была шикарна! Спасибо!!!

Брагина
21 авг 2024
Хочу поблагодарить Константина за экскурсию. Он очень интересно рассказал об истории калмыцкого народа, основах буддизма, о колесе сансары. В экскурсию входило посещение центрального хурула и более старого. Узнала об их
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истории, как построены, можно было зайти и посмотреть, почувствовать атмосферу каждого из них. На самом деле Константин очень чутко откликается на собеседника и всегда готов ответить на возникающие вопросы или рассказать об интересующем вас более подробно.
В результате, вы получите представление об Элисте как оплоте буддизма и познакомитесь с историей калмыцкого народа.
Хочу подчеркнуть, это не обзорная экскурсия по городу!
Отдельное спасибо за возможность сфотографироваться в национальном костюме)

Хочу поблагодарить Константина за экскурсию. Он очень интересно рассказал об истории калмыцкого народа, основах буддизма, оХочу поблагодарить Константина за экскурсию. Он очень интересно рассказал об истории калмыцкого народа, основах буддизма, оХочу поблагодарить Константина за экскурсию. Он очень интересно рассказал об истории калмыцкого народа, основах буддизма, оХочу поблагодарить Константина за экскурсию. Он очень интересно рассказал об истории калмыцкого народа, основах буддизма, о
Н
18 авг 2024
Экскурсия очень понравилась! Рассказывал об истории Калмыкии и о буддизме интересно и местами с юмором. Было очень познавательно. Детям (подростки 13 и 14 лет) на удивление тоже очень понравилось. Они
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сказали, что Константин рассказал о буддизме намного понятнее и интереснее, чем на уроках ОДНКР (основы духовно-нравственной культуры народов России). Мы побывали в загородном храме Сякюсн-Сюме, который освещал сам Далай Лама. Он очень понравился спокойной обстановкой и тишиной в отличии от Золотой обители Будды с массой туристов. Это место как раз для погружения в суть буддизма. Большое спасибо за экскурсию!

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