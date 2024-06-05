Главные экскурсионные места в Элисте

Найдено 7 экскурсий в категории «Популярные места» в Элисте, цены от 5 335 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Элиста - дочь калмыцких степей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
83 отзыва
Популярное предложение
Элиста - дочь калмыцких степей: путешествие по святыням и истории
Вас ждет незабываемое путешествие по Элисте, где восточная культура и буддизм встречаются с калмыцким гостеприимством
Начало: Культурный комплекс «Пагода Семи дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335 за всё до 5 чел.
Элиста - степной оазис и буддийский центр
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
151 отзыв
Элиста - степной оазис и буддийский центр: путешествие по духовным святыням
Погрузитесь в атмосферу азиатской культуры и буддизма в сердце Европы, исследуя Элисту с профессиональным гидом
Начало: На площади «Пагоды 7 дней»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 335 за всё до 5 чел.
Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
154 отзыва
Элиста: Путешествие по древней Калмыкии и тайны буддизма
Познайте уникальную культуру и историю Калмыкии на обзорной экскурсии. Откройте величественный хурул и тайны древних курганов
Начало: У главных ворот Центрального хурула
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
5 335 за всё до 4 чел.
Подношение даров степным духам
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
22 отзыва
Подношение даров степным духам в Элисте: погружение в калмыцкую культуру
Приглашаем вас стать частью уникального ритуала подношения даров степным духам в Элисте и открыть для себя глубины калмыцкой культуры
Начало: У буддийского храма Золотая обитель Будды Шакьямун...
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
8 000 за всё до 4 чел.
В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
В гости к покорителям степей: уникальное путешествие по Калмыкии
За два дня вы познакомитесь с духовной культурой и природными красотами Калмыкии, увидите статую Будды и посетите степи
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
59 000 за всё до 2 чел.
«Тропою Сайгака» - экологический маршрут
Индивидуальная
9 часов
«Тропою Сайгака»: незабываемое приключение в мире дикой природы Элисты
Встречайте дикую природу России на экскурсии «Тропою Сайгака». Наблюдайте за редкими животными и птицами в заповеднике Элисты
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00
11 июня в 07:00
12 июня в 07:00
от 20 000 за всё до 4 чел.
Степные курганы Калмыкии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Степные курганы Калмыкии
Узнать историю покорения степи - от каменного века до наших дней
Начало: На улице Илюмжинова
Завтра в 10:00
10 июня в 08:00
от 16 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Все отработано, без лишней воды.
  • Т
    Татьяна
    31 мая 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У Александра отличное чувство юмора. Рекомендуем
    Экскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. УЭкскурсия с Александром длилась менее 2 часов,прошла легко и непринужденно,посмотрели старые фотографии,послушали песни на калмыцком. У
  • А
    Алёна
    29 мая 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Всё понравилось. Глубокие знания Константина по истории буддизма, родного края увлекли. Время пролетело незаметно. Примерила национальный костюм, получились хорошие фотографии. Рекомендую, однозначно.
  • М
    Мария
    29 мая 2024
    В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
    Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо
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    Сансары, конечно же, прекрасные степи с запахом полыни и, главное, доброжелательность и коммуникабельность! Отель у Вас замечательный, всё необходимое есть, тихо и удобно. Отдельно благодарю за ночевку в степи, отличный и незабываемый опыт. Будьте счастливы и здоровы

  • А
    Алена
    22 мая 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Очень классный гид Бадма и маршрут. Отвечал на все вопросы, уделил максимум внимания. Очень рекомендую
  • Т
    Татьяна
    21 мая 2024
    Подношение даров степным духам
    Отлично провели время. Полюбовались степными красотами. С удовольствием постреляли из лука и поискали клады. Узнали интересные факты о обряде подношениядаров. Надеюсь духи исполнят наши желания
  • А
    Александр
    20 мая 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Экскурсия понравилась
    Экскурсия понравиласьЭкскурсия понравиласьЭкскурсия понравилась
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
    Нам очень понравилось. Было интересно. Константин отличный рассказчик.
  • М
    Мария
    18 мая 2024
    Элиста - дочь калмыцких степей
    Спасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасом знаний и отличной подготовкой
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    к экскурсии. 🤗 Прогулка сопровождалась показом интересных фотографий, изображений, чтением стихотворений (что всегда добавляет душевности). Было и музыкальное сопровождение, что очень подняло настроение! 💕Но особенно наша группа оценила прекрасное чувство юмора Александра! 😂👍👍👍 Александр - профессионал своего дела! С удовольствием рекомендуем экскурсии с ним!

    Спасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасомСпасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасомСпасибо большое Александру за прекрасную прогулку по Элисте. 🙏Александр - очень опытный гид с большим запасом
  • А
    Анжелика
    13 мая 2024
    Элиста - степной оазис и буддийский центр
    Очень понравился гид Бадма. Много интересного узнала о городе, нации и буддизме. Рекомендую
    Очень понравился гид Бадма. Много интересного узнала о городе, нации и буддизме. РекомендуюОчень понравился гид Бадма. Много интересного узнала о городе, нации и буддизме. РекомендуюОчень понравился гид Бадма. Много интересного узнала о городе, нации и буддизме. Рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Элисте
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Элиста - дочь калмыцких степей
  2. Элиста - степной оазис и буддийский центр
  3. Элиста - открыть древнюю и загадочную Калмыкию
  4. Подношение даров степным духам
  5. В гости к покорителям степей: два дня в Калмыкии
Какие места ещё посмотреть в Элисте
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
  1. Храм Будды Шакьямуни
  2. Одинокий тополь
  3. Пагода Семи Дней
  4. Курганная группа «Элистинская»
Сколько стоит экскурсия по Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Популярные места" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 5 335 до 59 000. Туристы уже оставили гидам 423 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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