читать дальше Сансары, конечно же, прекрасные степи с запахом полыни и, главное, доброжелательность и коммуникабельность! Отель у Вас замечательный, всё необходимое есть, тихо и удобно. Отдельно благодарю за ночевку в степи, отличный и незабываемый опыт. Будьте счастливы и здоровы

Константин, спасибо за поездку в Калмыкию. Вы - молодец! Нам с дочкой понравилось. Особенно стрельба из лука, рассказ про Колесо