1 день

Прибытие. Национальный краеведческий музей ИМ.Н.Н. Пальмова. Мемориальный комплекс. Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Экскурсия по Элисте

12:30 Встреча туристов в аэропорту г. Элиста.

При условии закрытого аэропорта в г. Элиста: рекомендуем прибытие в г. Волгоград до 09:45, тайминг тура сдвигается на 1 час позже.

10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании оплачивается отдельно (300 км, 4,5 часа).

13:00 Обед в этнокафе (входит в стоимость). Меню: калмыцкая кухня, европейская кухня под запрос.

14:00 Заселение в отель.

15:00 Национальный краеведческий музей им. Н. Н. Пальмова.

Собрание Национального музея Калмыкии насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов, часть которых представлена в девяти экспозиционных залах.

На постоянных выставочных площадках разворачивается повествование, прослеживающее этническую историю народа с древнейших времен до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами.

Временные экспозиции знакомят с творчеством калмыцких художников и обменными выставочными проектами из других регионов.

16:15 Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение».

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни — депортация 1943-1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

17:00 Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

На территории хурула расположены статуи 17 великих буддийских ученых, пагоды с молитвенными барабанами «кюрде», лестница с фонтаном, хурульный сад с прогулочными аллеями и цветниками.

Внутри храма в алтарной части установлена десятиметровая позолоченная статуя Будды Шакьямуни. Также здесь можно посетить Музей истории буддизма с уникальными экспонатами. При хуруле работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести амулеты и сувениры на память.

18:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

19:30 Приветственный ужин (включено в стоимость).

Благопожелания от солистов народного фольклорного ансамбля «Зултурган», калмыцкие песни.

