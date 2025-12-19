Мои заказы

Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию

Фестиваль калмыцкого чая
В жаркой Калмыкии калмыцкий чай — самая почитаемая пища. Для калмыков чай олицетворяет гостеприимство, дружбу, уважение, знаменует хорошее начало дня.

Чаем мы благословляем рождение ребенка, молодых людей, когда они создают семью,
поздравляем юбиляра, да и в печальные дни все дела начинаем с чая.

В целях сохранения и возрождения калмыцких народных традиций, Народный Хурал (Парламент) Республики Калмыкия 31 мая 2011 года установил праздник «День калмыцкого чая» — Хальмг Цяягин няр, он отмечается в третью субботу мая.

Почувствуйте особую атмосферу национального праздника, примите участие в необычных мастер-классах и посетите самые знаковые места республики в трехдневном туре по колоритной Калмыкии!

Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию
Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию
Фестиваль калмыцкого чая. Трехдневное путешествие в Калмыкию

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Национальный краеведческий музей ИМ.Н.Н. Пальмова. Мемориальный комплекс. Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Экскурсия по Элисте

12:30 Встреча туристов в аэропорту г. Элиста.

При условии закрытого аэропорта в г. Элиста: рекомендуем прибытие в г. Волгоград до 09:45, тайминг тура сдвигается на 1 час позже.

10:00 Трансфер в г. Элиста на транспорте транспортной компании оплачивается отдельно (300 км, 4,5 часа).

13:00 Обед в этнокафе (входит в стоимость). Меню: калмыцкая кухня, европейская кухня под запрос.

14:00 Заселение в отель.

15:00 Национальный краеведческий музей им. Н. Н. Пальмова.

Собрание Национального музея Калмыкии насчитывает более восьмидесяти пяти тысяч экспонатов, часть которых представлена в девяти экспозиционных залах.

На постоянных выставочных площадках разворачивается повествование, прослеживающее этническую историю народа с древнейших времен до наших дней с ее трагическими и счастливыми событиями, яркими мгновениями и неожиданными поворотами.

Временные экспозиции знакомят с творчеством калмыцких художников и обменными выставочными проектами из других регионов.

16:15 Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение».

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни — депортация 1943-1957 гг. Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

17:00 Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе. Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Экскурсия по Хурулу: буддийская библиотека, музей.

На территории хурула расположены статуи 17 великих буддийских ученых, пагоды с молитвенными барабанами «кюрде», лестница с фонтаном, хурульный сад с прогулочными аллеями и цветниками.

Внутри храма в алтарной части установлена десятиметровая позолоченная статуя Будды Шакьямуни. Также здесь можно посетить Музей истории буддизма с уникальными экспонатами. При хуруле работает сувенирная лавка, в которой можно приобрести амулеты и сувениры на память.

18:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».

В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов. Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.

Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.

Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.

19:30 Приветственный ужин (включено в стоимость).

Благопожелания от солистов народного фольклорного ансамбля «Зултурган», калмыцкие песни.

Прибытие. Национальный краеведческий музей ИМ.Н.Н. Пальмова. Мемориальный комплекс. Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Экскурсия по Элисте
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Фестиваль калмыцкого чая: тематические площадки и мастер-классы. Выезд к Одинокому тополю

Торжественная встреча гостей по калмыцким обычаям с протяжной песней и всадниками «Праздник в калмыцком хотоне».

11:00 Открытие фестиваля:

  • Йоряль — благопожелание «УТТ ДУН»;
  • танец «Мистерии ЦАМ»;
  • дефиле от «Театр костюма и пластики» (10-15 мин.);
  • песни на калмыцком языке;
  • танцы от ансамбля «Герел»;
  • авторские песни на русском языке под гитару о Калмыкии.

Обряд от ламы из Ленинского, участие в обряде за доп. плату (1,5 часа).

12:00 Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая на костре в котелке.

Рассказ о добавках к чаю и дегустация.

13:00 Открытие зон мастер-классов по интересам:

  • по войлоковалянию;
  • изготовление куколок-оберегов;
  • по приготовлению калмыцких борцоков (
  • жарим на каменной печи).

14:00 Ойратский хоровод — хоровод вокруг костра. Игра на выбывание.

14:15 Мастер-класс по калмыцкому танцу.

Конкурс на лучшее исполнение калмыцкого танца

15:00 Закрытие фестиваля — пожелание белой дороги.

Гостям фестиваля будет предложено по окончании фестиваля за доп. плату:

  • экскурсия по юртам:
    • Музей калмыцкого казачества;
    • Ханская юрта площадью 120 кв. м.;
    • Юрта ойрат-монголов.
  • сделать фотосессию в национальных костюмах, есть аутентичные фотозоны;
  • подняться на смотровую казачью вышку;
  • покачаться на монгольских качелях;
  • пострелять из лука;
  • продегустировать кумыс, национальный кисломолочный продукт-чигян, араку — молочную водку, калмыцкий молочный чай, борцоки;
  • покататься на верблюдах;
  • покататься на лошадях.

17:00 Выезд к природному памятнику «Одинокий Тополь» (20 км).

Тополь является местом религиозного поклонения калмыцких буддистов. В августе 2013 года около тополя началось обустройство буддийского святилища: были установлены ступа и восемь каменных прямоугольных белых постаментов. В октябре 2013 года на постаментах были возведены ступы и произошло открытие святилища.

В 2019 году Одинокий тополь стал победителем Национального конкурса «Российское дерево года» из 12 претендентов путём открытого голосования на сайте Всероссийской программы «Деревья — памятники живой природы» и в 2020 году получил третье место в конкурсе «Европейское дерево года 2020 г.

19:00 Возвращение в Элисту, свободный вечер.

Фестиваль калмыцкого чая: тематические площадки и мастер-классы. Выезд к Одинокому тополю
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Отъезд. Дополнительные экскурсии по желанию

08:00 Завтрак в отеле.

09:00 Выселение.

09:30 Посещение сувенирных лавок и рынков.

11:00 Трансфер в г. Волгоград от транспортной компании за доп. плату.

Конец программы.

По желанию, по предварительной заявке туристы могут продлить проживание и заказать доп. экскурсии:

  1. Маршрут «Страна Бумба», посещение поющих барханов, розового озера и горящего источника.
  2. Маршрут «Птицы озера Маныч Гудило» (бердвочтинг — наблюдение за птицами).
  3. Стоянка Ойратов и посещение Яшкульского хурула.

Минимальная группа 4 человека. Стоимость — 14000 руб. за группу за одну экскурсию.

Отъезд. Дополнительные экскурсии по желанию
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле со всеми удобствами (г. Элиста, двухместное размещение).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

6 человек37 350
8 человек30 800
10 человек26 500
12 человек24 300
14 человек22 500

Варианты проживания

Гостиница «Элиста» 3

2 ночи

Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.

Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.

В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.

Ежедневно сервируется континентальный завтрак.

Гостиница «Элиста» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Трансферы по программе
  • Участие в Фестивале калмыцкого чая
  • Входные билеты
  • Услуги гида
  • Страховка от несчастного случая
  • 1,5 литра воды на 1 чел. в сутки
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты/г. Волгограда и обратно
  • Трансфер от/до Волгограда
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В степях всегда дуют ветра, поэтому обязательно возьмите с собой ветрозащитную одежду.

Не забудьте взять солнцезащитный крем, минимальная защита SPF 20-30, а возможно и SPF 50 все зависит от вашего фототипа.

Для ночевки в степи ничего не понадобиться, кибитки уже усовершенствованны светом.

С целью предотвращения укуса клеща при выездах в степь обувь должна быть закрытая, а брюки заправлены в носки.

Что нужно знать при посещении хурула?

Вход в хурул вход СТРОГО без обуви (иначе не пустят). Дополнительно возьмите носочки, босиком тоже нельзя в храм. Желательно взять пакеты для обуви (можно взять с собой в хурул, чтобы обувь не потерялась и долго не искать на выходе). Вход без головного убора.

Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка от несчастного случая входит в стоимость тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Элисты

