1 день

Прогулка по городу. Национальный музей имени Н. Пальмова

13:00-14:00 Обед.

Заселение в отель

14:00-16:00 Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны. В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

16:00-17:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

