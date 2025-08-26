Мои заказы

Знакомство с Калмыкией

Небольшое, но увлекательное путешествие, которое позволит вам погрузиться в уникальную культуру и традиции нашего региона.

В рамках этого тура вы сможете познакомиться с калмыцкой кухней, которая славится своими экзотическими, на взгляд
обывателей, мясными блюдами, насладиться прекрасным видом на окружающую природу и ощутить ее неповторимую энергетику, познать мир и спокойствие, побывав в самом большом европейском буддистском храме.

А в период цветения тюльпанов у вас есть возможность не только посмотреть на эти прекрасные цветы, но и посетить фестиваль тюльпанов, который проходит ежегодно в республике весь апрель!

Ближайшие даты:
10
ноя21
ноя1
дек12
дек19
дек5
янв9
янв

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по городу. Национальный музей имени Н. Пальмова

13:00-14:00 Обед.

Заселение в отель

14:00-16:00 Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны. В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

16:00-17:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.

Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

2 день

Золотая обитель Будды Шакьямуни. Автобусная экскурсия по городу

09:00-10:00 Завтрак.

10:30-12:00 Экскурсия по Центральному Хурулу.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.

12:00-14:00 Автобусная экскурсия по городу.

Во время экскурсии вы посетите:

  • город шахмат «Сити-Чесс»;
  • Ступу Просветления;
  • мемориал «Исход и Возвращение»

14:00-15:00 Обед.

Свободное время.

Самостоятельный ужин.

3 день

Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг»

08:00-09:00 Завтрак.

Выезд из отеля.

09:30-11:00 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

11:00-12:00 Посещение сувенирных магазинов.

Конец программы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении, руб:

Даты заездовСтоимость
Заезды в апреле25 000
Остальные заезды18 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Центральный»

2 ночи

Гостевой дом с парковкой на территории. Общая кухня оснащена всей необходимой посудой.

В доме 4 номера, санузел общий.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание: 2 завтрака, 2 обеда
  • Экскурсионное сопровождение
  • Автобус по маршруту экскурсий
  • Входные билеты во все указанные в программе объекты
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до г. Элисты и обратно
  • Трансфер из аэропорта/в аэропорт Элисты
  • Питание, не включенное в стоимость
  • Подношения в храмах (100 руб. наличными/взрослый)
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг

С
Сергей
26 авг 2025
Мне многие говорили, что там делать. Одного дня хватит…. В общем … Они ошиблись, очень сильно. 3х дней мало. Атмосфера лайк, люди хорошие. Тихо, спокойно, суеты нет. Всё очень классно. Остался бы дольше, но увы.
Мне многие говорили, что там делать. Одного дня хватит…. В общем … Они ошиблись, очень сильно.

