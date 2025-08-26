В рамках этого тура вы сможете познакомиться с калмыцкой кухней, которая славится своими экзотическими, на взгляд
Программа тура по дням
Прогулка по городу. Национальный музей имени Н. Пальмова
13:00-14:00 Обед.
Заселение в отель
14:00-16:00 Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны. В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
16:00-17:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова, который является единственным музеем, где наиболее полно представлена история, культура и искусство калмыцкого народа.
Вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.
Свободное время.
Самостоятельный ужин.
Золотая обитель Будды Шакьямуни. Автобусная экскурсия по городу
09:00-10:00 Завтрак.
10:30-12:00 Экскурсия по Центральному Хурулу.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин Алтн Сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.
12:00-14:00 Автобусная экскурсия по городу.
Во время экскурсии вы посетите:
- город шахмат «Сити-Чесс»;
- Ступу Просветления;
- мемориал «Исход и Возвращение»
14:00-15:00 Обед.
Свободное время.
Самостоятельный ужин.
Хурульный комплекс «Геден Шеддуп Чой Корлинг»
08:00-09:00 Завтрак.
Выезд из отеля.
09:30-11:00 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
11:00-12:00 Посещение сувенирных магазинов.
Конец программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении, руб:
|Даты заездов
|Стоимость
|Заезды в апреле
|25 000
|Остальные заезды
|18 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Центральный»
Гостевой дом с парковкой на территории. Общая кухня оснащена всей необходимой посудой.
В доме 4 номера, санузел общий.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- Питание: 2 завтрака, 2 обеда
- Экскурсионное сопровождение
- Автобус по маршруту экскурсий
- Входные билеты во все указанные в программе объекты
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Элисты и обратно
- Трансфер из аэропорта/в аэропорт Элисты
- Питание, не включенное в стоимость
- Подношения в храмах (100 руб. наличными/взрослый)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.