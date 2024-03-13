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Программа тура по дням
Сити-тур по городу Элисте
Встреча гостей в городе Элиста.
В связи с закрытием аэропорта Элисты, удобнее всего прилететь в Волгоград, трансфер до Элисты оплачивается отдельно.
14:00-15:00 Заселение в отель.
15:20-16:20 Обед.
16:30-18:30 Сити-тур по городу Элисте.
Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы.
Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр.
Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943 – 1957 г. г.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
Посещение сувенирных магазинов.
19:00-22:00 Ужин в одном из лучших мясных ресторанов «Гурман» где можно попробовать вкусное мясо на гриле: телятина, баранина, верблюжатина, свинина.
Разнообразные комбо-наборы из национальных блюд порадуют настоящих ценителей аутентичных
вкусов.
Спиртные напитки не включены в стоимость.
Свободное время.
Хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Музей кочевых народов. Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности. Катание на лошадях. Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд
07:30-08:30 Завтрак.
09:00-11:00 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.
Золотая обитель Будды Шакьямуни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) – крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы.
Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи – 9 метров.
12:00-13:30 Экскурсия в Музей кочевых народов – история быта кочевых калмыков, стрельба из
лука, фотографирование в национальных костюмах.
Мастер-класс по написанию старо-калмыцкой вертикальной письменности «Тодо-Бичг. Ясное письмо. Драгоценное наследие предков», история ее создания, в подарок написание имени участника на Тодо-Бичг.
14:00-15:00 Обед в национальном ресторане.
15:30-16:00 Трансфер на этно-стоянку.
16:00-22:00 Знакомство с бытом кочевых калмыков на аутентичном степном стане.
«Ханская охота» – игровая охота с луками.
Вы сможете поохотиться без вреда для животных – 3D мишени в натуральную величину расположены в естественном степном рельефе.
Фотографирование в национальных костюмах.
Катание на лошадях.
Гастрономический мастер-класс по приготовлению национальных блюд.
На мастер-классе вы гости имеют возможность приготовить еду кочевников на костре, которая отличается простотой ингредиентов и насыщенностью вкусов.
Ужин приготовленными блюдами.
22:30 Возвращение в отель, свободное время.
Экскурсия в степь к месту силы
07:30-09:30 Завтрак.
Выезд из отеля.
09:30-12:30 Экскурсия в степь к месту силы – Одинокому тополю с каскадом родников.
Это реликтовое дерево – место поклонения и памятник природы.
Это священное место, где совершаются различные буддийские обряды и молебны.
Вокруг тополя возведены 8 буддийских ступ.
Рядом находится открытый источник с лечебными свойствами, которые впервые описал врач С. Р. Залкинд.
13:00-14:00 Обед.
14:00 Вручение гастро-сувениров на память о вкусной кухне калмыков.
Окончание программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице/гостевом доме или глэмпинге.
Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Условия проживания
|2-местный стандарт
(взрослые и дети от 6 лет)
|Отель Марко Поло 4*
|42 000
|Отели Номад, Белый Лотос, Элиста
|33 400
|Гостевой дом
|31 300
Стоимость на 1 человека в глэмпинге «Аршан», руб:
|Barnhouse
(для 2 гостей)
|A-frame
(для 3 гостей)
|A-frame
(для 4 гостей)
|42 000
|39 000
|35 600
Варианты проживания
Отель «Марко Поло»
Отель Marco Polo с общим лаунджем и террасой. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. К услугам гостей бесплатная частная парковка. В каждом номере кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, холодильник, чайник, душ, фен и шкаф для одежды. Завтрак – шведский стол.
Отель «Номад»
Новый отель, год запуска 2022.
Расположен в непосредственной близости от Центрального Хурула" Золотая Обитель Будды Шакьямуни".
Размещение в стандартном 2-х местном номере, континентальный завтрак, wifi, отель всем оснащен.
Есть возможность размещения в экодомиках типа кемпингов (однокомнатный! домик типа A frame) при желании.
Отель «Белый Лотос»
Отель Белый Лотос. К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации и бесплатный Wi-Fi, бесплатная закрытая парковка. Номера оснащены кондиционером, телевизором, мини-холодильником. Удобства отдельные в каждом номере.
Отель «Элиста»
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Гости могут заказать напитки в снэк-баре.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
В некоторых номерах установлен сейф.
В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем.
Глэмпинг «Аршан»
Глэмпинг расположен вблизи соснового бора, недалеко от города. Состоит из стильных комфортабельных домиков A-frame (4+2 гостя), Barnhouse (для 2 гостей). В каждом домике имеется мини-кухня с необходимым набором посуды, холодильник, кондиционер, санузел, телевизор.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы (по программе)
- Питание (завтраки, обеды и ужины спиртные напитки не включены в стоимость)
- Проживание в указанных средствах размещения
- Услуги гида/сопровождающего
- Участие во всех мероприятиях программы (входные билеты)
- Активности по программе
- Мастер-классы (по программе)
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Элиста и обратно
- Катание на лошадях (по желанию)
- Питание (обеды, ужины)
- Организация группового/индивидуального трансфера из Волгограда и обратно - 1200 руб. в одну сторону
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Обращайтесь в службу поддержки.
Как будет организована встреча?
Аэропорт г. Элисты временно закрыт.
Возможна организация индивидуального и группового трансфера из ближайших аэропортов в г. Волгоград, Астрахань, Минеральные Воды, Ставрополь за отдельную стоимость.
Будет ли связь на маршруте?
Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.
Где мы будем обедать/ужинать?
Питание осуществляется в выбранных точках общепита согласно программе тура. Возможны бранчи на природе в качестве комплимента от туроператора. Ужин по желанию гостей.
Стоимость обеда примерно – 500 руб., стоимость ужина от 500 до 1500 руб.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Сложность - местный сервис еще очень плохо развит.
В гостинице унесли (выкинули?) зубную щетку - пришлось покупать новую. Вообще не убирали кровати, не было фена и утюга.
В ресторанах - могли подать холодную еду, удивлялись, что надо подогреть, Пытались посадить 14 человек за два маленьких стола при наличии мест в зале. Гарнир приносили отдельно от горячего. Забывали детали заказа и т. д.
НО! если начать требовать - сразу исправлялись.
Не назначали четко время. Из-за этого часть группы приходила и ждала других, которые гуляли не зная, что их ждут …
Организаторам приходилось все постоянно контролировать.
Они молодцы!!!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организационными моментами проживания и питания в туре. Мы обязательно передадим ваш отзыв коллегам для улучшения качества организации проживания и питания в туре. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!