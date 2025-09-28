Мы поучаствуем в древних ритуалах, увидим столицу Калмыкии – Элисту и величественные буддийские храмы, познакомимся с верованиями калмыков, попробуем блюда национальной кухни. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и заряд бодрости на весь год!
Программа тура по дням
Прибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа Просветления
14:50-15:30 Заселение в выбранный в отель.
16:00-17:00 Посещение интерактивного музея кочевых народов: экскурс по кочевому укладу, живое исполнение на народных музыкальных инструментах; дегустация джомбы – калмыцкого чая, кисломолочных напитков, калмыцкой водки.
Фотографирование в национальных костюмах, закидывание аркана, калмыцкие головоломки.
17:00-18:00 Прогулка по городу шахмат «Сити-чесс».
Экскурсия по Ступе Просветления.
18:00 Возвращение в отель.
Свободное время.
Посещение хурулов, мастер-класс по старокалмыцкой письменности, сити-тур по Элисте
08:00-09:00 Завтрак.
09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».
Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.
Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».
В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.
10:30-12:00 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.
Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.
Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.
В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.
12:00-13:00 Обед.
13:00-15:30 Мастер-класс по старокалмыцкой письменности «Тодо бичиг» (ясное письмо) и рассказ о героичесом эпосе «Джангар».
Отличительной особенностью ойратской каллиграфии являются вертикальный строй письма, с плавными линиями и диакритическими знаками.
Во время мастер-класса вы узнаете историю возникновения ойратской каллиграфии, её сакральное значение и создадите свою уникальную композицию с благими пожеланиями.
Также участники познакомятся с удивительной страной эпоса «Джангар» и её героями, выяснят таинственную силу героического сказания.
15:30-18:30Далее нас ждёт сити-тур по Элисте. Отправляемся на прогулку по городу.
Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.
В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!
Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.
У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.
Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.
18:30 Ужин, свободное время.
Этно-стоянка, национальный музей, проведение обрядов
07:30-08:30 Завтрак.
08:30-10:00 Выезд на этно-стоянку.
Катание на верблюдах.
Знакомство с бытом кочевых калмыков.
10:00-11:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова.
Здесь вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.
11:30-12:00 Проведения древнего калмыцкого ритуала «Оваа».
Ова – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством — поклонением Вечному Синему Небу.
Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов. Ова — это насыпь из камней, в центре которого устанавливают бунчук. Ова ставят духам местности, духам предков.
13:00-14:00 Обед.
14:00-17:00 Обряд продления жизни.
Этот обряд направлен на взаимодействие и гармонию с энергиями Вселенной.
- Рассказ о рождении Вселенной и появлении обряда продления жизни.
- Мастер-класс по изготовлению «Ладьи жизни» и «Йисн Гол».
- Обряд продления жизни.
17:00-18:00 Ужин.
Завершение тура
07:30-09:30 Завтрак.
09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.
11:30-12:00 Выезд из отеля.
Трансфер в аэропорт г. Элисты/г. Волгограда (по запросу за доп. плату).
Завершение тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Название отеля
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|«Номад», «3А»
|42 800
|50 300
В связи с высокой загрузкой объектов размещения в регионе могут производиться их замены на отели той же ценовой категории и типа с заблаговременным оповещением гостя.
Варианты проживания
Гостиница «Номад»
Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.
Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.
На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.
Гостиница «ЗА»
Отель «3А Элиста» — комфорт на пути и в городе
Наш отель удобно расположен на трассе Р-216, всего в нескольких минутах от центра Элисты. Это отличное место как для краткой остановки в дороге, так и для отдыха в столице Калмыкии.
К вашим услугам — круглосуточная стойка регистрации, уютное кафе и современные номера с собственной ванной комнатой и всем необходимым для удобного проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранном отеле
- Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
- Экскурсионное сопровождение
- Автобус по маршруту экскурсий
- Входные билеты во все указанные в программе объекты
- Все активности по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
- Трансферы из/в аэропорт г. Элисты
- Трансферы Волгоград - Элиста и обратно - 1500 руб. /чел. в одну сторону
- Питание, не указанное в программе тура: обед и ужин в 1 день
- Подношения в храмах (100 руб. /взр. наличными)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт, страховой полис;
- одежда и обувь по сезону;
- личные лекарственные средства;
- противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.