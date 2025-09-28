2 день

Посещение хурулов, мастер-класс по старокалмыцкой письменности, сити-тур по Элисте

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

10:30-12:00 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.

12:00-13:00 Обед.

13:00-15:30 Мастер-класс по старокалмыцкой письменности «Тодо бичиг» (ясное письмо) и рассказ о героичесом эпосе «Джангар».

Отличительной особенностью ойратской каллиграфии являются вертикальный строй письма, с плавными линиями и диакритическими знаками.

Во время мастер-класса вы узнаете историю возникновения ойратской каллиграфии, её сакральное значение и создадите свою уникальную композицию с благими пожеланиями.

Также участники познакомятся с удивительной страной эпоса «Джангар» и её героями, выяснят таинственную силу героического сказания.

15:30-18:30Далее нас ждёт сити-тур по Элисте. Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

18:30 Ужин, свободное время.

