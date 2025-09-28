Мои заказы

Калмыкия: традиции и ритуалы

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Калмыкии! Вас ждёт знакомство с уникальной культурой и традициями калмыцкого народа.

Мы поучаствуем в древних ритуалах, увидим столицу Калмыкии – Элисту и величественные буддийские храмы, познакомимся с верованиями калмыков, попробуем блюда национальной кухни. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и заряд бодрости на весь год!
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Элисту, прогулка по городу шахмат, Ступа Просветления

14:50-15:30 Заселение в выбранный в отель.

16:00-17:00 Посещение интерактивного музея кочевых народов: экскурс по кочевому укладу, живое исполнение на народных музыкальных инструментах; дегустация джомбы – калмыцкого чая, кисломолочных напитков, калмыцкой водки.

Фотографирование в национальных костюмах, закидывание аркана, калмыцкие головоломки.

17:00-18:00 Прогулка по городу шахмат «Сити-чесс».

Экскурсия по Ступе Просветления.

18:00 Возвращение в отель.

Свободное время.

2 день

Посещение хурулов, мастер-класс по старокалмыцкой письменности, сити-тур по Элисте

08:00-09:00 Завтрак.

09:00-10:30 Экскурсия по Хурульному комплексу «Геден Шеддуп Чой Корлинг».

Хурул «Сякюсн-Сюмэ» — буддийский храм хурульного комплекса «Геден Шеддуп Чой Корлинг», расположенный в пригороде Элисты.

Это место в 1992 году было освящено самим Далай-ламой XIV во время его второго визита в Калмыкию, а спустя четыре года на этом месте был возведен хурул «Сякюсн-Сюме».

В 2004 году Далай-лама посетил Калмыкию и Элисту в третий раз, с целью проведения церемонии «раднэ», после которой хурул по праву становился настоящей обителью божеств.

10:30-12:00 Экскурсия в Хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» с гидом-экспертом по буддизму.

Золота́я оби́тель Бу́дды Шакьяму́ни» (калм. Бурхн Багшин алтн сюме) — крупнейший буддийский храм в Европе.

Весь архитектурный план храма имеет форму мандалы. Здание хурула окружают 17 пагод со статуями великих буддийских учителей монастыря Наланда.

В молельном зале Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» первым, основным по величине и значимости объектом, обращающим на себя взоры любого человека, является фигура Будды Шакьямуни. Высота статуи — 9 метров.

12:00-13:00 Обед.

13:00-15:30 Мастер-класс по старокалмыцкой письменности «Тодо бичиг» (ясное письмо) и рассказ о героичесом эпосе «Джангар».

Отличительной особенностью ойратской каллиграфии являются вертикальный строй письма, с плавными линиями и диакритическими знаками.

Во время мастер-класса вы узнаете историю возникновения ойратской каллиграфии, её сакральное значение и создадите свою уникальную композицию с благими пожеланиями.

Также участники познакомятся с удивительной страной эпоса «Джангар» и её героями, выяснят таинственную силу героического сказания.

15:30-18:30Далее нас ждёт сити-тур по Элисте. Отправляемся на прогулку по городу.

Мы пройдем по центру города, через Пагоду Семи дней, которая является визитной карточкой нашей столицы. Она символизирует выход из сансары и достижение нирваны.

В Пагоде установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «Кюрде», который наполнен 75 миллионами мантр. Загадав желание, пройдите вокруг него трижды, и оно точно исполнится!

Вы услышите музыку ветра, пройдя под Золотыми воротами, украшенными 28 картинами местных художников.

У калмыцкого народа есть трагическая страница жизни – депортация 1943-1957 гг.

Мы посетим монумент «Исход и возвращение», посвященный жертвам сталинских репрессий, созданный выдающимся скульптором современности Эрнстом Неизвестным.

18:30 Ужин, свободное время.

3 день

Этно-стоянка, национальный музей, проведение обрядов

07:30-08:30 Завтрак.

08:30-10:00 Выезд на этно-стоянку.

Катание на верблюдах.

Знакомство с бытом кочевых калмыков.

10:00-11:30 Экскурсия в Национальный музей имени Н. Пальмова.

Здесь вы сможете познакомиться с природой Калмыкии, буддийским искусством, посмотреть исторические артефакты ойратов, взглянуть на современные экспонаты живописи, графики и скульптуры.

11:30-12:00 Проведения древнего калмыцкого ритуала «Оваа».

Ова – это знакомство с культурой добуддийской Калмыкии, с тенгрианством — поклонением Вечному Синему Небу.

Возводить ова в местах силы – это древняя традиция монгольских народов. Ова — это насыпь из камней, в центре которого устанавливают бунчук. Ова ставят духам местности, духам предков.

13:00-14:00 Обед.

14:00-17:00 Обряд продления жизни.

Этот обряд направлен на взаимодействие и гармонию с энергиями Вселенной.

  1. Рассказ о рождении Вселенной и появлении обряда продления жизни.
  2. Мастер-класс по изготовлению «Ладьи жизни» и «Йисн Гол».
  3. Обряд продления жизни.

17:00-18:00 Ужин.

4 день

Завершение тура

07:30-09:30 Завтрак.

09:30-11:30 Прогулка по городу, посещение сувенирных магазинов.

11:30-12:00 Выезд из отеля.

Трансфер в аэропорт г. Элисты/г. Волгограда (по запросу за доп. плату).

Завершение тура.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Название отеляДвухместное размещениеОдноместное размещение
«Номад», «3А»42 80050 300

В связи с высокой загрузкой объектов размещения в регионе могут производиться их замены на отели той же ценовой категории и типа с заблаговременным оповещением гостя.

Варианты проживания

Гостиница «Номад»

3 ночи

Гостиница «Номад» расположена в центре города Элиста. К услугам гостей ресепшен, бесплатные парковка и Wi-Fi, охрана территории.

Номерной фонд предоставляет 31 номер с различными категориями. В каждом из них кровать, шкаф для одежды, электрочайник, ЖК-телевизор, кондиционер.

На территории гостиницы своя кухня с разными приборами для пользования. Неподалеку находятся продуктовые магазины.

Гостиница «ЗА»

3 ночи

Отель «3А Элиста» — комфорт на пути и в городе

Наш отель удобно расположен на трассе Р-216, всего в нескольких минутах от центра Элисты. Это отличное место как для краткой остановки в дороге, так и для отдыха в столице Калмыкии.

К вашим услугам — круглосуточная стойка регистрации, уютное кафе и современные номера с собственной ванной комнатой и всем необходимым для удобного проживания.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранном отеле
  • Питание, указанное в программе тура: 3 завтрака, 2 обеда, 2 ужина
  • Экскурсионное сопровождение
  • Автобус по маршруту экскурсий
  • Входные билеты во все указанные в программе объекты
  • Все активности по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Элисты и обратно
  • Трансферы из/в аэропорт г. Элисты
  • Трансферы Волгоград - Элиста и обратно - 1500 руб. /чел. в одну сторону
  • Питание, не указанное в программе тура: обед и ужин в 1 день
  • Подношения в храмах (100 руб. /взр. наличными)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Республика Калмыкия, Элиста
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт, страховой полис;
  • одежда и обувь по сезону;
  • личные лекарственные средства;
  • противомоскитные средства, репелленты.
Входят ли билеты на самолет и поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

Е
Елена
28 сен 2025
Огромную благодарность хочу выразить нашим гидам - Шинде и Гиляне! С ними дни пролетели как миг и в то же время очень насыщенно. Они раскрыли нам красоту этого места и
читать дальше

особый дух людей. Здесь можно найти новое для себя, открыть удивительный мир этой культуры, хотя по приезду кажется, что Элиста очень маленький и простой городок. Но он раскрывается совершенно неожиданно, если тебя сопровождают не просто не равнодушные, а действительно вдохновленные своей родиной люди. По завершению было даже грустно уезжать. Обязательно посетите этот город, этот регион!

