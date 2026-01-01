23 июл в 10:00
30 июл в 10:00
75 000 ₽ за человека
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать в...
13 апр в 14:45
54 700 ₽ за человека
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
1 апр в 08:00
29 апр в 08:00
58 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Развлечения»
Самые популярные туры этой рубрики в Элисте
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Элисте
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Элисте в январе 2026
Сейчас в Элисте в категории "Развлечения" можно забронировать 3 тура от 54 700 до 75 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Элисте на 2026 год по теме «Развлечения», 3 ⭐ отзыва, цены от 54700₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март