Развлечения в Элисте

Найдено 3 тура в категории «Развлечения» в Элисте, цены от 54 700 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Очарование лотосов. Экскурсионный тур по Калмыкии с поездкой в дельту Волги
Начало: Астрахань
23 июл в 10:00
30 июл в 10:00
75 000 ₽ за человека
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
На машине
5 дней
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать в...
13 апр в 14:45
54 700 ₽ за человека
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
На машине
На верблюдах
5 дней
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
1 апр в 08:00
29 апр в 08:00
58 500 ₽ за человека

