1 день

Прибытие в Калмыкию. Знакомство с Элистой

Путешествие начинается в Элисте, куда вы добираетесь нашим трансфером из г. Волгограда (рекомендованный рейс до г. Волгограда с прибытием в 8:40).

Встреча в холле гостиницы в г. Элиста.

Обед в кафе.

После вы отправитесь на экскурсию по калмыцкой столице.

Сначала вы посетите Музей кочевых народов, где познакомитесь с бытом калмыцких кочевников и примете участие в различных мастер-классах.

Вы узнаете, как готовится традиционный чай «Джомба» и как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность. Научитесь правильно вязать калмыцкий узел и при желании сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России. Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — «Золотую обитель Будды Шакьямуни» .

После этого вы отправитесь в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь вы посетите природный памятник «Одинокий тополь» с целебным родником, услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, вы поужинаете в ресторане и отдохнете в гостинице.