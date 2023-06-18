Сокровища южных степей
А еще Вас ждут степные соленые озера и барханы, традиционная кухня и самые интересные музеи и религиозные центры Калмыкии!
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Прибытие в Калмыкию. Знакомство с Элистой
Путешествие начинается в Элисте, куда вы добираетесь нашим трансфером из г. Волгограда (рекомендованный рейс до г. Волгограда с прибытием в 8:40).
Встреча в холле гостиницы в г. Элиста.
Обед в кафе.
После вы отправитесь на экскурсию по калмыцкой столице.
Сначала вы посетите Музей кочевых народов, где познакомитесь с бытом калмыцких кочевников и примете участие в различных мастер-классах.
Вы узнаете, как готовится традиционный чай «Джомба» и как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность. Научитесь правильно вязать калмыцкий узел и при желании сможете сфотографироваться в национальных костюмах.
Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России. Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — «Золотую обитель Будды Шакьямуни» .
После этого вы отправитесь в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.
Здесь вы посетите природный памятник «Одинокий тополь» с целебным родником, услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.
Вернувшись в город, вы поужинаете в ресторане и отдохнете в гостинице.
Цветущая степь и озеро Маныч-Гудило
После завтрака вас ждет поездка к озеру Маныч-Гудило.
По пути вы будете делать остановки, чтобы полюбоваться пейзажами цветущей степи и насладиться великолепными ароматами разнотравья.
Увидите фиолетовые поля мальвы мускусной и шалфея, желтые заросли астрогала, различные виды перекати-поля и цветущую бельвалию сарматскую — растение, занесенное в Красную книгу России.
Прямо в степи для вас организуют обед в виде мини-пикника с калмыцкими блюдами, вам расскажут об особенностях национальной кухни кочевых народов.
Также при желании вы сможете понаблюдать за птицами в профессиональный бинокль.
В окрестностях озера Маныч-Гудило встречаются крачки, степные орлы, стрепеты, журавли-красавки, разные виды чаек.
На одном из островов озера обитает единственная в Европе гнездовая колония розовых и хохлатых пеликанов. Если повезет, вы сможете увидеть и этих редких птиц.
К вечеру вы вернетесь в Элисту и поужинаете в кафе.
После вас ждет прогулка с гидом по вечернему городу.
Вы посетите пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.
Увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.
Затем вернетесь в гостиницу и отдохнете.
Протяженность маршрута — около 200 км.
«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера
Утром после завтрака вы снова отправитесь в степь, чтобы побывать в гостях у семьи кочевников.
Они пришли на калмыцкие земли из Монголии, живут в юртах посреди степи и занимаются разведением верблюдов.
Вы узнаете, как проходят их будни, в чем сходства и различия быта кочевых калмыков и монголов, попробуете блюда национальной кухни.
При желании покатаетесь на верблюде, поучаствуете в мастер-классе по дойке верблюда и сможете попробовать парное верблюжье молоко.
Затем вы отправитесь знакомиться с уникальными природными достопримечательностями Калмыкии.
По пути заедете пообедать в кафе.
После вас ждет прогулка по пустыне с «поющими барханами» и по берегу соленых Меклетинских озер.
Мигрирующие птицы занесли в озера мелкого розового рачка, который расплодился здесь, и потому теперь вода в них кажется розовой. Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.
В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов. На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.
После прогулки по берегу розовых озер вы отправитесь к источнику, где примете участие в ритуале возжигания «горящего родника».
К вечеру вы прибудете в поселок Адык, где вас ждет ужин в юрте с блюдами национальной кухни.
После вас отвезут обратно в гостиницу в Элисте.
Протяженность маршрута — 200 км.
Встреча с шаманом и возвращение домой
Сегодня вас ждет ранний завтрак и утренний выезд в степь.
Здесь вы встретитесь с потомком шамана, который проведет специально для вас древний обряд подношения небу, земле и духам местности.
С собой нужно иметь камень природного происхождения, который вы можете либо привести из дома либо отыскать во время путешествия в предыдущие дни.
Обряд завершится подношением подарков каждому гостю от шамана.
Затем вы вернетесь в Элисту и заберете вещи из гостиницы.
Прежде чем вас отвезут в аэропорт к рейсу вылета, вы сделаете прощальную остановку в просторной степи и сможете пообедать в придорожном кафе.
Для возвращения в Москву выбирайте рейс с вылетом из Волгограда в 17:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле Marco Polo в Элисте, двухместное размещение.
Варианты проживания
Отель «Marco Polo»
Отель Marco Polo с бесплатным Wi-Fi, террасой и общим лаунджем расположен в городе Элиста. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.
В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, есть платяной шкаф, холодильник, чайник и душ. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
Утром в отеле «Марко Поло» сервируется завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе (кроме обеда в 4 день)
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт г. Волгограда
- Все экскурсии по программе
- Сопровождение гида
- Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
- Катание на верблюдах (по желанию)
- Страховка
- Входные билеты, подношения, экологические сборы
- Мастер-классы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Волгоград и обратно
- Питание, не указанное в программе (обед в 4 день)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
- футболку с длинным рукавом;
- шорты;
- легкую футболку или майку;
- легкие ботинки или кроссовки;
- индивидуальную аптечку;
- репелленты;
- средства личной гигиены;
- солнцезащитные очки;
- солнцезащитный крем;
- головной убор.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли скидки в туре?
В это путешествие можно поехать с детьми старше 6 лет. Для них даем скидку 2500 руб. от стоимости тура.
Какое питание на маршруте?
В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе. В день 2-й для вас будет организован обед- пикник в степи, а в день 3-й вас ждет ужин в калмыцкой юрте.
Какой транспорт используется на маршруте?
Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Жили в 4-х звездной гостинице Марко Поло, номера новые, было тихо, спалось хорошо, завтрак - шведский стол, в меру разнообразен, на 4.
Размер группы в начале июня был 5 чел. Ездили на 7-ми местном минивене. Хочу поблагодарить гида Зургана, возил нас по объектам и рассказывал о жизни в Калмыкии.
Сама поездка проходила довольно неспешно, без гонки, что я больше всего не люблю в организованных турах. Было время осмотреться на местности. Больше всего понравились одинокий тополь (там заканчиваются холмы и открывается далекий вид на степь), куски пустыни с барханами, по которым мы прогулялись, соленое озеро. Познакомились с бытом в сельской местности, степи.
Нам повезло, последний день пришелся на главный буддистский праздник - Просветления Будды, заехали на службу в главный храм. Перед этим заехали к шаману и принесли подношения духам. Транспортные духи были ко мне благосклонны, в свою электричку я попал за 15 секунд до ее отправления.
Чего не хватило лично мне - большой прогулки по степи, на несколько часов, которая проходила бы через какие-то видовые места, холмы, с которых бы открывался обзор на плоскость степи, была мини прогулка к одинокому тополю из-за раскисшей дороги, но этого мало.
В общем, поездка получилось интересной и не напряжённой, на 4++.
Отдельное спасибо гиду Зургану. Компетентный, позитивный и любящий свою культуру человек.