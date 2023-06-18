Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Групповой тур в Элисте

Сокровища южных степей

5
3 отзыва
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие по Калмыкии! На протяжении этого тура мы познакомимся с культурой и историей калмыцкого народа. Вы своими глазами увидите буддийскую республику, не похожую ни на один регион в России.

А еще Вас ждут степные соленые озера и барханы, традиционная кухня и самые интересные музеи и религиозные центры Калмыкии!
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Сокровища южных степей. Экскурсионный тур в Калмыкию
Ближайшие даты:
23
мая
27
июн
5
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26
сен
3
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Что вас ожидает:

Культура кочевых народов
Культура кочевых народов
Познакомимся с бытом и традициями калмыков в гостях у семьи кочевников
Памятник «Одинокий тополь»
Памятник «Одинокий тополь»
Нам расскажут легенду об этом месте и мы узнаем, почему оно стало буддийской святыней
Центральный хурул Калмыкии
Центральный хурул Калмыкии
Увидим знаменитую Золотую обитель Будды Шакьямуни и пагоду Семи дней
Шаманский ритуал
Шаманский ритуал
Специально для нас проведут древний обряд подношения небу, земле и духам местности
Цветущие степи
Цветущие степи
Полюбуемся пейзажами цветущей степи и насладимся великолепными ароматами разнотравья
Чудеса заповедной Калмыкии
Чудеса заповедной Калмыкии
В заповедники "Черные земли" увидим розовые озера и горящий источник, услышим поющие барханы

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Калмыкию. Знакомство с Элистой

Путешествие начинается в Элисте, куда вы добираетесь нашим трансфером из г. Волгограда (рекомендованный рейс до г. Волгограда с прибытием в 8:40).

Встреча в холле гостиницы в г. Элиста.

Обед в кафе.

После вы отправитесь на экскурсию по калмыцкой столице.

Сначала вы посетите Музей кочевых народов, где познакомитесь с бытом калмыцких кочевников и примете участие в различных мастер-классах.

Вы узнаете, как готовится традиционный чай «Джомба» и как выглядит «Тодо бичиг» — старокалмыцкая вертикальная письменность. Научитесь правильно вязать калмыцкий узел и при желании сможете сфотографироваться в национальных костюмах.

Элиста — один из крупнейших центров буддизма в России. Вы посетите Центральный хурул Калмыкии — «Золотую обитель Будды Шакьямуни» .

После этого вы отправитесь в степь, на границу двух геоморфологических зон: Кумо-Манычской впадины и Ергенинских возвышенностей.

Здесь вы посетите природный памятник «Одинокий тополь» с целебным родником, услышите легенду об этом месте и узнаете, почему оно стало буддийской святыней.

Вернувшись в город, вы поужинаете в ресторане и отдохнете в гостинице.

Прибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с ЭлистойПрибытие в Калмыкию. Знакомство с Элистой
2 день

Цветущая степь и озеро Маныч-Гудило

После завтрака вас ждет поездка к озеру Маныч-Гудило.

По пути вы будете делать остановки, чтобы полюбоваться пейзажами цветущей степи и насладиться великолепными ароматами разнотравья.

Увидите фиолетовые поля мальвы мускусной и шалфея, желтые заросли астрогала, различные виды перекати-поля и цветущую бельвалию сарматскую — растение, занесенное в Красную книгу России.

Прямо в степи для вас организуют обед в виде мини-пикника с калмыцкими блюдами, вам расскажут об особенностях национальной кухни кочевых народов.

Также при желании вы сможете понаблюдать за птицами в профессиональный бинокль.

В окрестностях озера Маныч-Гудило встречаются крачки, степные орлы, стрепеты, журавли-красавки, разные виды чаек.

На одном из островов озера обитает единственная в Европе гнездовая колония розовых и хохлатых пеликанов. Если повезет, вы сможете увидеть и этих редких птиц.

К вечеру вы вернетесь в Элисту и поужинаете в кафе.

После вас ждет прогулка с гидом по вечернему городу.

Вы посетите пагоду Семи дней, где установлен самый большой в Европе молитвенный барабан — «кюрде» с 75 миллионами мантр.

Увидите статуи Будды Шакьямуни и Золотые ворота.

Затем вернетесь в гостиницу и отдохнете.

Протяженность маршрута — около 200 км.

Цветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-ГудилоЦветущая степь и озеро Маныч-Гудило
3 день

«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера

Утром после завтрака вы снова отправитесь в степь, чтобы побывать в гостях у семьи кочевников.

Они пришли на калмыцкие земли из Монголии, живут в юртах посреди степи и занимаются разведением верблюдов.

Вы узнаете, как проходят их будни, в чем сходства и различия быта кочевых калмыков и монголов, попробуете блюда национальной кухни.

При желании покатаетесь на верблюде, поучаствуете в мастер-классе по дойке верблюда и сможете попробовать парное верблюжье молоко.

Затем вы отправитесь знакомиться с уникальными природными достопримечательностями Калмыкии.

По пути заедете пообедать в кафе.

После вас ждет прогулка по пустыне с «поющими барханами» и по берегу соленых Меклетинских озер.

Мигрирующие птицы занесли в озера мелкого розового рачка, который расплодился здесь, и потому теперь вода в них кажется розовой. Помимо окрашивания воды, этот рачок участвует в образовании лечебной грязи, которая применяется в косметологии и лечении кожных заболеваний.

В древности по берегам озер располагались стоянки различных кочевых народов. На склонах холмов и сейчас можно найти обломки древних глиняных сосудов и наконечники стрел, относящиеся к ямной, катакомбной, сарматской и скифской культурам.

После прогулки по берегу розовых озер вы отправитесь к источнику, где примете участие в ритуале возжигания «горящего родника».

К вечеру вы прибудете в поселок Адык, где вас ждет ужин в юрте с блюдами национальной кухни.

После вас отвезут обратно в гостиницу в Элисте.

Протяженность маршрута — 200 км.

«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера«Поющие» барханы, кочевники и розовые озера
4 день

Встреча с шаманом и возвращение домой

Сегодня вас ждет ранний завтрак и утренний выезд в степь.

Здесь вы встретитесь с потомком шамана, который проведет специально для вас древний обряд подношения небу, земле и духам местности.

С собой нужно иметь камень природного происхождения, который вы можете либо привести из дома либо отыскать во время путешествия в предыдущие дни.

Обряд завершится подношением подарков каждому гостю от шамана.

Затем вы вернетесь в Элисту и заберете вещи из гостиницы.

Прежде чем вас отвезут в аэропорт к рейсу вылета, вы сделаете прощальную остановку в просторной степи и сможете пообедать в придорожном кафе.

Для возвращения в Москву выбирайте рейс с вылетом из Волгограда в 17:45.

Встреча с шаманом и возвращение домой

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Marco Polo в Элисте, двухместное размещение.

Варианты проживания

Отель «Marco Polo»

3 ночи

Отель Marco Polo с бесплатным Wi-Fi, террасой и общим лаунджем расположен в городе Элиста. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и ресторан. В отеле осуществляется доставка еды и напитков в номер.

В номерах установлен кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, есть платяной шкаф, холодильник, чайник и душ. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.

Утром в отеле «Марко Поло» сервируется завтрак «шведский стол» или полный английский/ирландский завтрак.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (кроме обеда в 4 день)
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт г. Волгограда
  • Все экскурсии по программе
  • Сопровождение гида
  • Все трансферы на автомобиле или микроавтобусе
  • Катание на верблюдах (по желанию)
  • Страховка
  • Входные билеты, подношения, экологические сборы
  • Мастер-классы и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Волгоград и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обед в 4 день)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Волгоград
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро- и влагозащитные брюки и куртку с капюшоном;
  • футболку с длинным рукавом;
  • шорты;
  • легкую футболку или майку;
  • легкие ботинки или кроссовки;
  • индивидуальную аптечку;
  • репелленты;
  • средства личной гигиены;
  • солнцезащитные очки;
  • солнцезащитный крем;
  • головной убор.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

В это путешествие можно поехать с детьми старше 6 лет. Для них даем скидку 2500 руб. от стоимости тура.

Какое питание на маршруте?

В стоимость программы входит трехразовое питание с элементами калмыцкой национальной кухни. Завтракать вы будете в гостинице, обедать и ужинать в кафе. В день 2-й для вас будет организован обед- пикник в степи, а в день 3-й вас ждет ужин в калмыцкой юрте.

Какой транспорт используется на маршруте?

Все переезды по программе будут организованы на микроавтобусах Mercedes-Benz Sprinter, Mitsubishi Space Gear или минивэне Honda Elysion.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Р
18 июня 2023
В целом поездка понравилась.
Жили в 4-х звездной гостинице Марко Поло, номера новые, было тихо, спалось хорошо, завтрак - шведский стол, в меру разнообразен, на 4.
Размер группы в начале июня был 5 чел. Ездили на 7-ми местном минивене. Хочу поблагодарить гида Зургана, возил нас по объектам и рассказывал о жизни в Калмыкии.
Сама поездка проходила довольно неспешно, без гонки, что я больше всего не люблю в организованных турах. Было время осмотреться на местности. Больше всего понравились одинокий тополь (там заканчиваются холмы и открывается далекий вид на степь), куски пустыни с барханами, по которым мы прогулялись, соленое озеро. Познакомились с бытом в сельской местности, степи.
Нам повезло, последний день пришелся на главный буддистский праздник - Просветления Будды, заехали на службу в главный храм. Перед этим заехали к шаману и принесли подношения духам. Транспортные духи были ко мне благосклонны, в свою электричку я попал за 15 секунд до ее отправления.
Чего не хватило лично мне - большой прогулки по степи, на несколько часов, которая проходила бы через какие-то видовые места, холмы, с которых бы открывался обзор на плоскость степи, была мини прогулка к одинокому тополю из-за раскисшей дороги, но этого мало.
В общем, поездка получилось интересной и не напряжённой, на 4++.
Р
7 июня 2023
Невероятно интересно было погрузиться в культуру Калмыкии, попробовать необычную национальную кухню и узнать многое о буддизме. Море ярких впечатлений за несколько дней.

Отдельное спасибо гиду Зургану. Компетентный, позитивный и любящий свою культуру человек.
Невероятно интересно было погрузиться в культуру Калмыкии, попробовать необычную национальную кухню и узнать многое о буддизме.Невероятно интересно было погрузиться в культуру Калмыкии, попробовать необычную национальную кухню и узнать многое о буддизме.
А
16 апр 2024
Спасибо за быстрые решения организационных вопросов по туру.

Тур входит в следующие категории Элисты

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа микроавтобусеНа автобусе

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