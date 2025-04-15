Вас ждут многочисленные места силы, буддийские храмы, заповедные земли и степные цветы, которые преображают весной эти места до неузнаваемости.
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте»
14:50 Встреча в аэропорту Элисты, заселение в отель.
15:30 Заселение в гостиницу, время на отдых.
16:30 Обед в кафе г. Элиста (входит в стоимость).
Меню: калмыцкая кухня, под запрос — европейская кухня.
17:30 Экскурсионная программа «Прогулки по Элисте».
В Элисте огромное количество парков, скверов и газонов.
Если учесть, что эта буйная растительность находится в зоне полупустынь, можно представить, сколько сил и трудов уходит на поддержание Элисты в вечнозеленом состоянии.
Пешеходная экскурсия по центру города с осмотром ротонды «Пагода семи дней», где установлен самый большой молитвенный барабан в Европе — кюрде, скульптурных композиций, статуи Будды Шакьямуни, Алтн Босх — Золотых ворот Алтн Босх, выполненных в традициях буддийской архитектуры: воздушные строения, присутствие золотого, красного, белого цветов, изогнутые кверху крыши построек.
Вдоль Алтн Босх протянулась история жизни калмыцкого народа, которую художник Николай Борисов уложил в 28 картин.
19:00 Мемориальный комплекс «Исход и Возвращение» — один их самых интересных памятников в Элисте. Его создал Эрнст Неизвестный. Памятник посвящен депортации и последующему возвращению калмыков. Тяжелое место, но посетить советуем.
Ужин — самостоятельно.
Свободный вечер.
Элиста и особо охраняемые природные территории
09:00 Завтрак в отеле.
10:00 Выезд на особо охраняемые территории, тюльпановые поля – 2 часа.
Фестиваль тюльпанов длится целый месяц, это эко-туристический природоохранный праздник, призванный акцентировать внимание на защите тюльпанов и других редких растений, бережном отношении людей к дикой природе и воспитании экологической культуры у населения.
В случае непогоды, производим замену данной локации на равноценную.
Произрастающие в Калмыкии виды тюльпанов — тюльпаны Шренка и Биберштейна, занесены в Красную книгу России.
Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено, зато можно насладиться их красотой и многоцветьем, устроить фотосессию на фоне весенней степи.
14:00 Обед в с. Приютное (включено в стоимость).
Европейская кухня из местных экологически чистых продуктов.
14:45 Выезд в Элисту (80 км, 1 час).
15:45 Выезжаем к месту силы — Калачакре Зеленой Тары (бывший Одинокий тополь).
Погрузитесь в атмосферу духовности у Одинокого тополя в Калмыкии! Хотя дерево потеряло ветви, его место силы сохранило невероятную энергетику. Это священное место для калмыков-буддистов, окруженное восемью ступами, где монахи проводят молебны.
История гласит, что тополь вырос из посоха монаха, вернувшегося из Тибета. Здесь же установлена единственная в России и Европе Ступа Калачакры Зеленой Тары.
Тара — «матерь всех Будд», родившаяся из слезы сострадания. Она проявляется в 21 форме. Зеленая Тара, богиня бесстрашия и хранительница очага, известна быстрым исполнением желаний и помощью в создании семьи. Её мантра: «ом таре туттаре туре соха».
Сегодня с этого места открывается прекрасная панорама. Вы можете заранее заказать флажки «Кони ветра», чтобы ваша молитва разнеслась по Вселенной.
Посещение этого места — шанс прикоснуться к культуре, обрести гармонию и зарядиться положительной энергией.
17:00 Выезд в Элисту.
Ужин — самостоятельно.
Свободный вечер.
Хурулы Калмыкии, музей кочевых народов
Завтрак в отеле.
10:00 Выезд в хурул Сякусн Сюме — первый хурул, выстроенный в постсоветский период после полного уничтожения буддийских хурулов и ступ.
Сякюсн-сюме (калм. Сәкүсн-сүм) — буддийский храм в Республике Калмыкия, расположен в шести километрах от столицы Калмыкии, недалеко от поселка Аршан.
Можно увидеть, где живут монахи, рядом расположен небольшой домик, в котором Далай лама ХIV даровал Учения буддистам Калмыкии и России.
11:00 Посещение центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — внешний и внутренний осмотр храма с экскурсоводом.
Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. оты.
Экскурсия по Хурулу: дуган, музей.
При обходе алтаря можно положить монеты. Будет считаться подношением.
13:00 Обед в кафе «Времена года» (входит в стоимость).
15:00 Музей кочевых народов, с презентацией Тодо Бичг— старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму,
Знакомство с традиционным кочевым жилищем, бытом, традициями и обрядами калмыцкого народа.
В интерактивном музее можно сделать фотосессию в национальных костюмах (около 60 костюмов), пострелять из лука, научиться разгадывать уникальные калмыцкие головоломки, научиться завязывать калмыцкий узел.
Гости услышат звучание народных музыкальных инструментов и популярные калмыцкие народные песни в исполнении профессионального музыканта и певицы.
В музее также проводятся мастер-классы по калмыцкому танцу.
Программа включает также чаепитие, дегустации традиционного калмыцкого чая с борцоками, национальных кисломолочных напитков Чигяна и кумыса.
Презентация Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности, созданной в 1648 году ойратским ученым и просветителем Зая-Пандитой.
Музей кочевых народов в Элисте — единственное место в России, где можно заказать именной оберег на старокалмыцком вертикальном письме.
Мастер-каллиграф пишет индивидуальные благопожелания вертикальным древним письмом.
Обычно гости заказывают свое имя, или имя того, кому он делает оберег — подарок, и пожелания, самые сокровенные мысли, мечты можно переложить на древнее буддийское письмо, повесить на видное место в своем жилище на северо-восточной стороне, там, где циркулирует много энергии, и ваши мечты будут сбываться.
Можно сделать предварительный заказ. К вашему приезду мастер подготовит и вручит вам ваш именной оберег.
Ужин — самостоятельно.
Свободный вечер.
Стоянка Ойратов и маршрут «Страна Бумба»
Завтрак в отеле.
09:00 Выезд на чабанскую стоянку Ойратов из Монголии (100 км, 1,5 часа).
10:30 Ойраты — это племена западных монголов (1,5 часа).
Гости смогут осмотреть быт чабанов, увидеть огромное стадо верблюдов калмыцкой породы Бакриан (кататься на верблюдах нельзя, они не обучены, но можно посмотреть, погладить, пообщаться с верблюдами и верблюжатами), продегустировать блюда традиционной калмыцкой кухни (молоко верблюдицы, калмыцкая молочная водка, калмыцкий чай, борцоки и т. д.) — 2 часа.
13:00 Обед в кафе п. Яшкуль (входит в стоимость).
Блюда европейской кухни из местных экологически чистых продуктов.
14:00 Выезжаем в п. Адык, 50 км.
15:00 Маршрут «Страна Бумба» (2 часа):
- посещение единственной в Европе пустыни;
- соленого Розового озера;
- горящего источника.
17:00 Посещение этно-стана «Адык — страна Бумба», аутентичная калмыцкая кибитка, фото в национальных калмыцких нарядах, мастер-класс разгадывание калмыцкой головоломки НЯЯРИН ЩИНЖ, метание аркана, завязывание калмыцкого узла.
19:00 возвращение в Элисту (150 км, 2 часа).
Ужин — самостоятельно.
Свободный вечер.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение.
Свободное время.
Пройдемся по сувенирным лавкам и магазинам калмыцких брендов одежды и украшений.
13:30 Трансфер в аэропорт Элисты.
Информация для выезда 10 апреля:
Полёты в г. Элисту и из г. Элисты осуществляются по понедельникам, четвергам, воскресеньям.
10 апреля (пятница) — обратный вылет можно забронировать из г. Волгограда, трансфер из г. Элисты до аэропорта г. Волгограда за доп. плату, по запросу.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в отеле со всеми удобствами в городе Элиста.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от гостиницы, руб:
|Гостиница
|Дата заезда
|Стоимость
|Доплата за одноместное размещение
|«Домино» 2*
|все заезды
|47 500
|1000/сутки
|«Азия» 3*
|06.04.2026-10.04.2026
|47 500
|1200/сутки
|«ЗА Элиста»
|16.04.2026-20.04.2026
|49 000
|1500/сутки
|«Элиста» 3*
|все заезды
|51 500
|1200/сутки
|«Хубилай Хан» 3*
|все заезды
|62 900
|2500/сутки
Под запрос предлагается размещение в отеле «Марко Поло» 4*.
Варианты проживания
Гостиница «Домино» 2
Гостиница Домино расположена в городе Элиста в 1,3 км от центра.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, посуда, чайник, микроволновая печь, сейф, отопление. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд здесь начинается с 14:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением.
Если вы на машине, можете оставить её на платной парковке.
К вашим услугам: прачечная.
Отель «Азия» 3
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
В стоимость проживания включены завтраки, которые сервируют в центральном ресторане.
Отель «Элиста» 3
Отель «Элиста» расположен в Элисте, в 600 м от центра Элисты. К услугам гостей бар, частная парковка и терраса. При отеле работает ресторан и круглосуточная стойка регистрации. Доступен бесплатный Wi-Fi.
Во всех номерах есть кондиционер, телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, письменный стол, холодильник, чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. В некоторых номерах установлен сейф. В распоряжении гостей собственная ванная комната и шкаф в каждом номере. Все номера отеля «Элиста» укомплектованы полотенцами и постельным бельем. В номерах нет фена, но его можно попросить на стойке регистрации.
Ежедневно сервируется континентальный завтрак.
Отель «Хубилай Хан» 3
Хубилай Хан отель находится в самом центре города, рядом с Пагодой Семи Дней.
Отель «Марко Поло» 4
Отель «Марко Поло» расположен в Элисте, в 4,3 км от центра Элисты. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, общий лаундж и терраса. В распоряжении гостей круглосуточная стойка регистрации, организация трансфера от/до аэропорта, доставка еды и напитков в номер и бесплатный Wi-Fi.
Номера оснащены кондиционером. В числе удобств — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и банные халаты. Гостям всех номеров предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Марко Поло» сервируют завтрак «шведский стол» или плотный английский/ирландский завтрак.
Гостиница «ЗА Элиста»
Отель удобно расположен на трассе Р-216, всего в нескольких минутах от центра Элисты. Это отличное место как для краткой остановки в дороге, так и для отдыха в столице Калмыкии.
К вашим услугам — круглосуточная стойка регистрации, уютное кафе и современные номера с собственной ванной комнатой и всем необходимым для удобного проживания.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Проживание в г. Элисте (4 ночи)
- Питание, указанное в программе тура:1 день - обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед4 день - завтрак, обед5 день - завтрак
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак, обед
- 5 день - завтрак
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Услуги гида
- Сопровождение группы
- Входные билеты
- Питьевая вода на маршруте
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до г. Элисты и обратно
- Индивидуальный/групповой трансфер: г. Элиста - аэропорт г. Волгоград (для выезда 10.04.2026, по запросу)
- Питание, не указанное в программе: ужины
- Дополнительные услуги
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть правила поведения на охраняемой территории?
- Не засоряйте места Вашего пребывания и весь мусор (свой и чужой) вынесите к местам хранения.
- Не ломайте ветки деревьев и кустарников, даже если они вам кажутся сухими.
- Ничего не бросайте и не сливайте в природные водоемы, там развивается своя жизнь; не губите ее обитателей.
- Не разводите костры, даже если кто-то сделал это здесь до Вас. Этим вы наносите рану земле, ей больно.
- Не делайте надписей на деревьях, камнях, стендах, указателях – природе не нужна такая память на долгие годы.
- Уважайте животных. Не надо пугать их криками, свистом, тем более преследовать или ловить.
- Не берите с собой домашних животных; дикие и домашние животные вряд ли поймут друг друга.
- При встрече с диким животным не подходите близко к нему – это опасно для Вас. Не старайтесь накормить их – это опасно для них.
- Соблюдайте тишину. Будете вести себя тихо – увидите и услышите больше.
- Не рвите растения, даже для гербария. Пусть они растут и радуют нас и наших детей.
- Не подходите к верблюду и лошади сзади.
- На Целебном Соленом озере нельзя купаться более 20 минут за один раз — уже были случаи получения ожогов туристами-‘дикарями’.
Что нужно знать при посещении хурула?
Калмыкия — регион контрастов. Здесь ярко переплетаются восточная и европейская культуры.
В республике в основном исповедуют буддизм, что делает его привлекательным для паломников со всего мира.
- В буддийском храме, нет обязательных (!) религиозных действий. Все всё делают добровольно. На территории хурула кланяются Белому старцу и великим учителям.
- Перед входом в буддийский храм — надо отключить мобильные телефоны.
- По правилам, при входе в буддийские храмы (хурулы) надо обязательно разуваться, поэтому желательно одеть чистые носки или взять с собой — Ваши спутницы и спутники это оценят.
- Головные уборы также необходимо снимать в хуруле.
- Форма одежды свободная, но в рамках правил приличий. В шортах и коротких платьях (юбках) по хурулу ходить нельзя, если Вы уже в такой одежде, то на входе в хурул надо взять палантин и сделать из него юбку или прикрыть плечи.
- Все обходы ступ, пагод, хурулов совершаете только по часовой стрелке. Барабаны крутить можно и нужно.
- Не следует касаться других людей, особенно монахов.
- Зайдя в хурул, нужно обходить его, так же, по часовой стрелке. В центральной части места для монахов и по центральной части (прямо от входа) ходить не надо.
- Садиться в хурулах можно и на лавочки для посетителей и на пол.
- Можно зажечь свечу, оставить подношения и пожертвования (положить денежку). Деньги идут на благоустройство и реставрацию храмов.
- Фотосъемка в хурулах запрещена.
Какие есть правила безопасности во время экскурсий?
Правила безопасности на экскурсии:
- Соблюдать общепринятые правила поведения и личной гигиены.
- Соблюдать дисциплину, четко выполнять все указания экскурсовода и руководителя группы.
- Соблюдать установленный и объявленный распорядок экскурсии, а также время, отпущенное для осмотра конкретного объекта посещения.
- Отлучаться от группы только с разрешения экскурсовода и руководителя группы.
- Одежда в степи: длинные штанины, заправить в носки, на ноги обуть кроссовки или любую закрытую обувь без каблука.
- В весеннее и летнее время проводить личный визуальный осмотр на предмет обнаружения клещей.
- В степной части республики Калмыкия не развита туристическая инфраструктура: туалеты представляют собой деревенский вариант – домик с дыркой в полу! Надо быть готовым к такой санитарной зоне!
Во время автобусной экскурсии:
- Туристы обязаны бережно обращаться с имеющимся оборудованием салона автобуса.
- Ручная кладь туристов располагается в специально отведенном месте (под сиденьем, на верхней полке и др.). Запрещается располагать сумки или иные вещи туристов в проходах. В целях безопасности проход должен быть свободным.
- Перед началом движения автобуса экскурсант обязуется пристегнуться ремнями безопасности и не расстегивать их до полной остановки автобуса или разрешения сопровождающего лица (экскурсовода).
- Запрещено вставать со своих мест и ходить по салону во время движения автобуса.
- Запрещается отвлекать водителей во время движения. Все Ваши вопросы решит экскурсовод или старший группы.
- Запрещено выставлять какие-либо части тела, а также выбрасывать мусор в открытые окна автобуса.
- Во время движения автобуса запрещается распивать любые напитки и кушать.
- В случае появления признаков укачивания или тошноты необходимо сразу сообщить сопровождающему лицу или экскурсоводу.
- Во время остановки автобуса не вставать с мест до полной остановки автобуса и особого распоряжения руководителя группы. Выходить из автобуса можно только после экскурсовода и руководителя группы.
- Вы входите в чистый автобус. Выйти Вы должны из чистого автобуса.
- В автобусах не курят!
- Во время экстренного торможения необходимо упереться ногами и руками во впереди стоящее кресло.
Во время пешеходной экскурсии:
- Во время движения по улице необходимо идти компактной группой, не мешая другим пешеходам.
- Проезжую часть улицы необходимо переходить только в установленных для этих мест с соблюдением дорожного движения и по команде руководителя группы или экскурсовода.
Общие меры предосторожности:
- Паспорт желательно хранить отдельно от денег.
- Не оставляйте на виду ценные вещи, дамские сумочки, фото-видео аппаратуру.
- Не оставляйте вещи без присмотра во время посещения экскурсионных объектов.
- Для защиты от солнца используйте головные уборы и солнцезащитные очки.
- Если Вы почувствовали себя плохо, необходимо немедленно сообщить об этом руководителю группы или экскурсоводу.
- Если Вы отстали от группы, немедленно свяжитесь с руководителем группы или другим участником мероприятия. Если не удается связаться, обратитесь в государственное учреждение: музей, милицию, ближайшее образовательное учреждение.
Что нужно знать в период цветения тюльпанов?
Обратите внимание, что за сбор, перевозку и уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу, предусмотрены штрафы. Просим соблюдать правила сохранения природных комплексов степи и не срывать тюльпаны.
Возможны ли изменения в программе тура?
В связи с весенней погодой и возможными проливными дождями, грунтовые дороги могут стать непроходимыми, в случае наступления форс-мажорной ситуации, туроператор оставляет за собой право на замену локаций или полную отмену экскурсии.
Поздней осенью, зимой, ранней весной, из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе туристических объектов, может происходить в тёмное время суток.
Туроператор не несет ответственности за задержки в пути, связанные с погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.) или непредвиденных обстоятельств, ремонт объекта, закрытых религиозных обрядов и т. д., туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены – исключать туристические объекты из программы.
Застанем ли мы цветение тюльпанов?
В связи с аномально теплой погодой в 2025 году мы предполагаем, что тюльпаны будут цвести в начале апреля, соответственно в конце месяца их уже не будет. В это время будут цвести ирисы, маки, ковыль.