2 день

Элиста и особо охраняемые природные территории

09:00 Завтрак в отеле.

10:00 Выезд на особо охраняемые территории, тюльпановые поля – 2 часа.

Фестиваль тюльпанов длится целый месяц, это эко-туристический природоохранный праздник, призванный акцентировать внимание на защите тюльпанов и других редких растений, бережном отношении людей к дикой природе и воспитании экологической культуры у населения.

В случае непогоды, производим замену данной локации на равноценную.

Произрастающие в Калмыкии виды тюльпанов — тюльпаны Шренка и Биберштейна, занесены в Красную книгу России.

Срывать цветы и выкапывать луковицы строго запрещено, зато можно насладиться их красотой и многоцветьем, устроить фотосессию на фоне весенней степи.

14:00 Обед в с. Приютное (включено в стоимость).

Европейская кухня из местных экологически чистых продуктов.

14:45 Выезд в Элисту (80 км, 1 час).

15:45 Выезжаем к месту силы — Калачакре Зеленой Тары (бывший Одинокий тополь).

Погрузитесь в атмосферу духовности у Одинокого тополя в Калмыкии! Хотя дерево потеряло ветви, его место силы сохранило невероятную энергетику. Это священное место для калмыков-буддистов, окруженное восемью ступами, где монахи проводят молебны.

История гласит, что тополь вырос из посоха монаха, вернувшегося из Тибета. Здесь же установлена единственная в России и Европе Ступа Калачакры Зеленой Тары.

Тара — «матерь всех Будд», родившаяся из слезы сострадания. Она проявляется в 21 форме. Зеленая Тара, богиня бесстрашия и хранительница очага, известна быстрым исполнением желаний и помощью в создании семьи. Её мантра: «ом таре туттаре туре соха».

Сегодня с этого места открывается прекрасная панорама. Вы можете заранее заказать флажки «Кони ветра», чтобы ваша молитва разнеслась по Вселенной.

Посещение этого места — шанс прикоснуться к культуре, обрести гармонию и зарядиться положительной энергией.

17:00 Выезд в Элисту.

Ужин — самостоятельно.

Свободный вечер.

