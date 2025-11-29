Начнем с визита в величественный буддийский храм, насладимся природными пейзажами заповедников и загадочной пустыни, познакомимся с удивительными обитателями степи и калмыцкой культурой, старинными обычаями и местной кухней. Вас ждет настоящая встреча с душой этого уникального региона!
Программа тура по дням
Прибытие. Экскурсия по Центральному хурулу
Прибытие в Элисту.
14:50 Встреча в аэропорту г. Элиста
15:30 Посещение Центрального хурула «Золотая обитель Будды Шакьямуни» — крупнейшего буддийского храма Республики Калмыкия, и одного из крупнейших в Европе.
Здание хурула — 63 метра в высоту и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды.
Экскурсия по Хурулу: музей буддизма и религии.
17:00 Заселение в отель.
19:00 Приветственный ужин, с благопожеланием от солистов ансамбля «Зултурган» — включено в стоимость.
Заповедник "Черные земли". Экскурсия "Тропою сайгака"
07:00 Завтрак в отеле
08:00 Выезжаем в заповедник «Черные Земли» ~200 км, в дороге 2,5 часа.
10:30 Государственный природный биосферный заповедник «Черные земли», Меклетинский заказник, кордон «Ацан Худук».
Экологическая экскурсия по территории охранной зоны государственного природного биосферного заповедника «Черные земли» — «Тропою сайгака»
Протяженность маршрута — 12 км. Предполагаемое время прохождения маршрута — 2-3 часа.
14:00 Обед в кафе п. Яшкуль — включено
15:00 Маршрут «Страна Бумба» — 3 часа
Посещение единственной в Европе пустыни, соленого Розового озера и горящего источника.
18:00 Прием в кибитке эко-стоянки «Адык — Страна Бумба».
Фотосессия в национальных костюмах, мастер-класс игры на домбре, разбираем головоломку «Калмыцкая головоломка Нәрн шинҗ».
Катание на верблюдах, стрельба из лука (при погодных условиях, не затрудняющих проведение интерактивных мероприятий).
19:00 Возвращаемся в г. Элиста, 150 км — 2 часа
Ужин самостоятельно
Одинокий тополь. Музей кочевых народов и мастер-классы
Завтрак в отеле
09:00 Выезд к природному памятнику местного значения «Одинокий Тополь», 20 км
По легенде монах Пурдаш-багши привез тополь из путешествия к Далай-Ламе в Тибет и посадил в 1846 году. У калмыков-буддистов он считается священным деревом, под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие.
Рядом с тополем истекают целебные источники. Вода считается святой и целебной, ранозаживляющей.
10:00 Совершим самостоятельное подношения светом на алтарь у Одинокого Тополя
Свет — подношение, олицетворяющее Солнце, Луну, звезды, все источники света, озаряющие мир. Свечи-гильзы будут предоставлены.
11:00 Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму.
Музей кочевых народов расположен на территории города шахмат — Сити Чесс.
В монгольской юрте, где разместился музей, вы сможете ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов, получить навыки калмыцкого танца, сделать фото в национальных калмыцких костюмах.
13:00 Обед в кафе «Времена года», с проведением мастер-классов по приготовлению калмыцких блюд и дегустацией — входит в стоимость.
- Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — любимого напитка кочевников, известен с древнейших времен.
- Мастер-класс по приготовлению калмыцких бёрегов. Бёреги — похожи на крупные пельмени, одно из самых популярных блюд калмыцкой кухни, их готовят из баранины или говядины.
- Мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков. Борцоки — праздничное калмыцкое угощение из теста различных форм, зажаренное в кипящем масле или жире.
16:00 Свободное время
Прогулка по сувенирным лавкам и рождественским базарам
19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман», дегустация стейка из калмыцкой верблюжатины или говядины входит в стоимость, дополнительные блюда оплачиваются самостоятельно
Окончание программы
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров
Утром у вас останется время погулять или посетить сувенирные лавки.
11:30 Трансфер в аэропорт.
Конец программы
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Элиста. Стоимость тура зависит от размещения и количества человек в группе.
Стоимость тура при размещении в гостинице Элиста 3*:
Группа 2 человека: 108 000 руб. /чел., при двухместном размещении.
Группа 4 человека: 72 000 руб. /чел., при двухместном размещении.
Группа 6 человек: 59 800 руб. /чел., при двухместном размещении.
Группа 8 человек: 53 800 руб. /чел., при двухместном размещении.
Стоимость тура при размещении в гостинице Азия 3*:
Группа 2 человека: 104 000 руб. /чел., при двухместном размещении.
Группа 4 человека: 67 900 руб. /чел., при двухместном размещении.
Группа 6 человек: 55 800 руб. /чел., при двухместном размещении.
Группа 8 человек: 50 700 руб. /чел., при двухместном размещении.
Доплата за одноместное размещение — по запросу.
Варианты проживания
Отель «Элиста»
Комфортабельная гостиница в центре города Элиста. Имеет на своей территории парковку для автомобилей, банкомат для снятия наличных и бесплатный Wi-Fi для постояльцев. Персонал говорит на двух языках.
Под бронирование доступны различные варианты размещения. В номерах есть холодильник, кондиционер, телевизор с плоским экраном, ванная комната со всеми необходимыми принадлежностями.
Возможность заказа завтрака, который доставят в номер. На территории гостиницы работает бар и ресторан с огромным выбором напитков и блюд. Магазины и супермаркеты имеются в самой гостинице и в шаге от нее.
Рядом находятся Парк Дружбы, Аллея Героев, Вечный Огонь, памятник Актеру, драм театр имени Басанова, местный ипподром. В 4,4 км от вас будет железнодорожный вокзал, а до ближайшего аэропорта 13 км.
Гостиница «Азия»
Расположившись в центральной части города Элиста, отель «Азия» считается одним из самых уютных в крае. Каждый его постоялец получает условия, максимально приближенные к домашним.
Все номера предназначены для некурящих. В оформлении выдержан классический стиль, но при этом каждой из них имеет свою дизайнерскую индивидуальность. Для удобства установлена большая кровать, плазменный телевизор, имеется отдельный санузел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостинице
- Питание по программе (1 день - ужин 2 день - завтрак, обед 3 день - завтрак, обед, ужин-дегустация 4 день - завтрак)
- Услуги гида
- Мастер-классы и дегустации по программе
- Входные билеты по программе
- Транспортные услуги по программе
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д-билеты до г. Элиста и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Подношения
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Будет ли связь на маршруте?
Мобильная есть почти везде, кроме отдаленных степных участков.