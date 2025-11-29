3 день

Одинокий тополь. Музей кочевых народов и мастер-классы

Завтрак в отеле

09:00 Выезд к природному памятнику местного значения «Одинокий Тополь», 20 км

По легенде монах Пурдаш-багши привез тополь из путешествия к Далай-Ламе в Тибет и посадил в 1846 году. У калмыков-буддистов он считается священным деревом, под сенью его могучих крон медитируют, совершают молебны и обряды верующие.

Рядом с тополем истекают целебные источники. Вода считается святой и целебной, ранозаживляющей.

10:00 Совершим самостоятельное подношения светом на алтарь у Одинокого Тополя

Свет — подношение, олицетворяющее Солнце, Луну, звезды, все источники света, озаряющие мир. Свечи-гильзы будут предоставлены.

11:00 Музей кочевых народов с презентацией Тодо Бичг — старо-калмыцкой письменности — вертикальному ясному письму.

Музей кочевых народов расположен на территории города шахмат — Сити Чесс.

В монгольской юрте, где разместился музей, вы сможете ознакомиться с предметами быта кочевников, с укладом кочевой жизни, послушать рассказ об империи Чингисхана, об истории ойрат-монголов, о традициях и культуре монгольских кочевых народов, получить навыки калмыцкого танца, сделать фото в национальных калмыцких костюмах.

13:00 Обед в кафе «Времена года», с проведением мастер-классов по приготовлению калмыцких блюд и дегустацией — входит в стоимость.

Мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая — любимого напитка кочевников, известен с древнейших времен. Мастер-класс по приготовлению калмыцких бёрегов. Бёреги — похожи на крупные пельмени, одно из самых популярных блюд калмыцкой кухни, их готовят из баранины или говядины. Мастер-класс по приготовлению калмыцких борцоков. Борцоки — праздничное калмыцкое угощение из теста различных форм, зажаренное в кипящем масле или жире.

16:00 Свободное время

Прогулка по сувенирным лавкам и рождественским базарам

19:00 Ужин в мясном ресторане «Гурман», дегустация стейка из калмыцкой верблюжатины или говядины входит в стоимость, дополнительные блюда оплачиваются самостоятельно

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160