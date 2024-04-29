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Авторский тур
3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
«Далее вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по Элисте — столице и крупнейшему городу Калмыкии»
10 июня в 13:00
15 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов
Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции
Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие...
«После знакомства, заселения в отель в Элисте (с 14:00) и обеда мы выезжаем на прогулку по столице республики»
13 июля в 14:00
20 июля в 14:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня
Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру
Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00
«Затем с 18:00 до 22:00 познакомитесь с бытом кочевников в степном стане и поучаствуете в мастер-классе по приготовлению калмыцкого блюда»
13 июня в 14:00
27 июня в 14:00
53 400₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетренко29 апреля 2024Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Обзорные»
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Сколько стоит тур в Элисте в июне 2024
Сейчас в Элисте в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 15 000 до 53 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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