Найдено 3 тура в категории « Обзорные » в Элисте, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🚌 На автобусе Авторский тур 3 дня 1 отзыв На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ... «Далее вас ждёт 2-часовая обзорная экскурсия по Элисте — столице и крупнейшему городу Калмыкии» 15 000 ₽ за человека 🚗 На машине 🐫 На верблюдах Авторский тур 4 дня Калмыкия: уникальное путешествие во время цветения лотосов Погрузитесь в мир кочевой культуры Калмыкии, насладитесь красотой цветущих лотосов и узнайте местные традиции Начало: Элиста, отель, 14:00. В связи с временным закрытие... «После знакомства, заселения в отель в Элисте (с 14:00) и обеда мы выезжаем на прогулку по столице республики» 38 000 ₽ за человека 🚌 На автобусе Авторский тур 4 дня Этническое путешествие в Калмыкию: места силы, обители и национальная кухня Посетить занятие с буддийскими практиками, кулинарный мастер-класс и погрузиться в культуру Начало: Г. Элиста, глэмпинг, 14:00 «Затем с 18:00 до 22:00 познакомитесь с бытом кочевников в степном стане и поучаствуете в мастер-классе по приготовлению калмыцкого блюда» 53 400 ₽ за человека Все туры Элисты Последние отзывы на туры П Петренко На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи читать дальше бескрайних просторах степи, то это всё в программе тура! А гостеприимные, отзывчивые и скромные гиды помогут вам с выбором дополнительных впечатлений на отдыхе, в питании, в дороге и знакомстве с природой Калмыкии. Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «Обзорные»

Изучение достопримечательностей города Элисты нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет об Элисте много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024