3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
13 дек в 08:00
27 дек в 08:00
15 000₽ за человека
4 дня
Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов
Встретить рассвет на лотосовом озере, оседлать верблюда и увидеть, как живут ойраты
Начало: Аэропорт Элисты, утро / отель в Элисте, 14:00
10 июл в 08:00
17 июл в 08:00
38 000₽ за человека
5 дней
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
11 мая в 15:00
15 июн в 15:00
46 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетренко29 апреля 2024Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «В июле»
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