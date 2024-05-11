На цветение – туры в Элисте

Найдено 3 тура в категории «На цветение» в Элисте, цены от 36 500 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
1 отзыв
4 дня
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, 15:00
10 апр в 15:00
14 апр в 15:00
36 500 за человека
Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов
На машине
4 дня
Калмыкия: глубокое погружение в местную культуру в период цветения лотосов
Встретить рассвет на лотосовом озере, оседлать верблюда и увидеть, как живут ойраты
Начало: Аэропорт Элисты, утро / отель в Элисте, 14:00
10 июл в 08:00
17 июл в 08:00
38 000 за человека
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
На машине
5 дней
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать в...
7 апр в 15:00
44 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
    Калмыкия - интересный и самобытный регион, вкусная еда, отзывчивые люди. Жаль, не успели на цветение тюльпанов, в степи цвели только
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    ковыль, пижма да лен. По туру: 1. В итоге весь тур укладывается в 2,5 дня + 3,5 часа в каждую сторону Волгоград-Элиста, т. к. аэропорт в Элисте еще был закрыт, ж/д сообщения нет. 2. Везде заявлен тур в мини-группе 6-8 человек, почему в итоге была огромная группа в 15 чел. не очень понятно. Выбирали организаторов, надеясь на маленькую группу, а не на целый автобус)) К тому же у других компаний точно такая же программа за такие же деньги, но селят в "Элисту"***, которая прямо в центре. Здесь же размещение в отеле "Домино" **, идти до пагоды и парка 15-20 мин. Отель стандартная двушка, даже тапочки есть одноразовые)) Если нужно, чтобы вам поменяли полотенца или убрались в номере, необходимо об этом сказать на ресепшн и сдать ключ. Завтраки однообразные в соседнем здании. 3. Первая половинка дня по программе - экскурсия по Элисте в Хурул и по центру города. Было бы хорошо поменять гида (даже местные, проходившие мимо, говорили, как неинтересно она рассказывает). Очень тяжело, с большими паузами, как будто человек устал или что-то подзабыл, или не хватает слов в языке, чтобы выразить мысль. Перед нами в Хурул зашла группа с гидом, там все сидели с открытыми ртами, и речь у парня лилась. 4. Второй день: поездка в заповедник на буханках с экскурсией от местных инспекторов. Если вы любите наблюдать за птичками, то вы попали в рай)) полдня гонялись с биноклями за разными птицами. Правда, было жарковато в +30 в степи в машине без кондиционера. + заезд на обратном пути к одинокому тополю - главному дереву России 2019 и месту силы. 5. Третий день: первая половина на ваше усмотрение, можно пойти купить сувениры, просто погулять, сходить в местный музей. А далее поездка в село Адык в "Страну Бумбу", где вас прокатят на верблюде, дадут пострелять из лука (правда, развлечение так себе в сильный ветер в степи) и провезут по маршруту. Остается очень сильное впечатление благодаря местным гидам, их юмору, открытости и душевному гостеприимству. Завораживающее пение и истории от Хонгора, поющие барханы, горящий источник, местный Марс, Меклетинское розовое озеро, очень насыщенный и приятный день. Было бы здорово доехать до той части, где можно встретить сайгаков. Очень советую сходить поесть в "Чипполино", очень вкусно и подача десертов очень необычная)) В первый вечер был общий ужин в "Уралане": все было вкусно, но сервис в ресторане практически отсутствует. Приходит группа в 16 человек, стол не накрыт, да и не все помещаются за этот стол. Вторая часть стола ждала свои напитки очень долго. Но мясо просто отличнейшее, безумно вкусное, в дегустационном сете можно попробовать конину, баранину, верблюжатину, яка. И в целом, порции везде большие, одного блюда за глаза хватает наесться)) Местная кухня очень сытная. Рады, что съездили и открыли для себя новый регион. Единственно, что ходили очень мало. Тур для тех, кто не особо любит ходить пешком))

Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «На цветение»

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  3. Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
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Сколько стоит тур в Элисте в январе 2025
Сейчас в Элисте в категории "На цветение" можно забронировать 3 тура от 36 500 до 44 600. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Элисте на 2025 год на цветение, 1 ⭐ отзыв, цены от 36500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март