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ковыль, пижма да лен. По туру: 1. В итоге весь тур укладывается в 2,5 дня + 3,5 часа в каждую сторону Волгоград-Элиста, т. к. аэропорт в Элисте еще был закрыт, ж/д сообщения нет. 2. Везде заявлен тур в мини-группе 6-8 человек, почему в итоге была огромная группа в 15 чел. не очень понятно. Выбирали организаторов, надеясь на маленькую группу, а не на целый автобус)) К тому же у других компаний точно такая же программа за такие же деньги, но селят в "Элисту"***, которая прямо в центре. Здесь же размещение в отеле "Домино" **, идти до пагоды и парка 15-20 мин. Отель стандартная двушка, даже тапочки есть одноразовые)) Если нужно, чтобы вам поменяли полотенца или убрались в номере, необходимо об этом сказать на ресепшн и сдать ключ. Завтраки однообразные в соседнем здании. 3. Первая половинка дня по программе - экскурсия по Элисте в Хурул и по центру города. Было бы хорошо поменять гида (даже местные, проходившие мимо, говорили, как неинтересно она рассказывает). Очень тяжело, с большими паузами, как будто человек устал или что-то подзабыл, или не хватает слов в языке, чтобы выразить мысль. Перед нами в Хурул зашла группа с гидом, там все сидели с открытыми ртами, и речь у парня лилась. 4. Второй день: поездка в заповедник на буханках с экскурсией от местных инспекторов. Если вы любите наблюдать за птичками, то вы попали в рай)) полдня гонялись с биноклями за разными птицами. Правда, было жарковато в +30 в степи в машине без кондиционера. + заезд на обратном пути к одинокому тополю - главному дереву России 2019 и месту силы. 5. Третий день: первая половина на ваше усмотрение, можно пойти купить сувениры, просто погулять, сходить в местный музей. А далее поездка в село Адык в "Страну Бумбу", где вас прокатят на верблюде, дадут пострелять из лука (правда, развлечение так себе в сильный ветер в степи) и провезут по маршруту. Остается очень сильное впечатление благодаря местным гидам, их юмору, открытости и душевному гостеприимству. Завораживающее пение и истории от Хонгора, поющие барханы, горящий источник, местный Марс, Меклетинское розовое озеро, очень насыщенный и приятный день. Было бы здорово доехать до той части, где можно встретить сайгаков. Очень советую сходить поесть в "Чипполино", очень вкусно и подача десертов очень необычная)) В первый вечер был общий ужин в "Уралане": все было вкусно, но сервис в ресторане практически отсутствует. Приходит группа в 16 человек, стол не накрыт, да и не все помещаются за этот стол. Вторая часть стола ждала свои напитки очень долго. Но мясо просто отличнейшее, безумно вкусное, в дегустационном сете можно попробовать конину, баранину, верблюжатину, яка. И в целом, порции везде большие, одного блюда за глаза хватает наесться)) Местная кухня очень сытная. Рады, что съездили и открыли для себя новый регион. Единственно, что ходили очень мало. Тур для тех, кто не особо любит ходить пешком))