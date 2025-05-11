Вы увидите, как горит вода, прогуляетесь по берегу
Описание тура
Организационные детали
Осенью и зимой в степи холодный пронизывающий ветер! Обязательно возьмите:
- непродуваемую тёплую одежду
- удобную и непромокаемую обувь
- головной убор — обязательно!
Проживание. Стоимость указана за 2-местное размещение в отеле «Азия» 3*. Вы можете выбрать другой отель: «Элиста» 3*, «Марко Поло Гарден» 3*, «Марко Поло» 4*. В этом случае стоимость будет пересчитана. За доплату возможно 1-местное проживание (от 1200 до 2500 ₽ в сутки).
*Фото отеля взяты с сайта bronevik.com
Питание. В стоимость включены завтраки и обеды, вы сможете насладиться блюдами калмыцкой кухни и попробуете традиционный чай. Ужины оплачиваются самостоятельно.
Транспорт. Mercedes-Benz Sprinter, Луидор Газель Next или Volkswagen Crafter.
Дети. Возможно участие с 5 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Элисте
Встретим вас в аэропорту Элисты в 11:00 и начнём пешеходную экскурсию по городу. Осмотрим пагоду Семи Дней, где находится самый большой в Европе молитвенный барабан, статуя Будды Шакьямуни и золотые ворота «Алтн Босх».
Пообедаем в кафе калмыцкой кухни в 12:30 (входит в стоимость). Заселимся в отель, а после побываем в крупнейшем в Калмыкии буддийском храме — Золотой обители Будды Шакьямуни.
В 16:00 поедем к природному памятнику Одинокий тополь, который высадил буддийский монах в 1846 году. Дерево считается священным, верующие проводят здесь медитации, молебны и обряды. Рядом находятся целебные источники.
В 20:30 — дегустационный ужин в ресторане «Гурман», «Легенда» или «Ханский перекус» (оплачивается самостоятельно).
Заповедник «Чёрные земли», озеро Маныч-Гудило и Национальный музей Республики Калмыкия
В 7:00 поедем в заповедник «Чёрные земли» на озере Маныч-Гудило. Расстояние — 100 км, в пути проведём около 1,5 часов. Остановимся на смотровой точке, откуда понаблюдаем за птицами. Спешить не будем — наедине с природой проведём 2 часа.
Пообедаем в селе Приютное в 13:00 (включено в стоимость). Затем отправимся в хурул Сякюсн-Сюме, в архитектуре которого сплелись калмыцкие и тибетские традиции. Осмотрим алтарь и статую Будды высотой 4 метра, полностью покрытую золотом.
В 15:00 посетим Национальный музей Республики Калмыкия им. Н. Н. Пальмова. Познакомимся с историей республики и этнографией, увидим предметы буддийского культа и старинного калмыцкого искусства.
Дальше осмотрим мемориал «Исход и Возвращение» в память о жертвах репрессий и депортации калмыков. Автор — Эрнст Неизвестный.
Вечером у вас будет свободное время. Ужин — самостоятетльно.
Заповедник «Ростовский», озеро Грузское и интерактивный музей кочевых народов
Позавтракаем в отеле в 8:00 и поедем в посёлок Маныч Ростовской области, чтобы побывать в ассоциации «Живая природа степи». На территории заповедника «Ростовский» посетим центр редких животных европейских степей.
Вы осмотрите покрытые слоем соли водоёмы, покатаетесь на двугорбом верблюде, увидите стада яков, буйволов, гривистых баранов, бизонов и африканских и австралийских страусов.
Покажем вам грязевое озеро Грузское с самыми большими запасами лечебной грязи в Европе! В 14:30 пообедаем в селе Ремонтное (входит в стоимость). Заглянем в интерактивный музей кочевых народов, где вы примете участие в мастер-классе по тодо-бичиг — старинной калмыцкой вертикальной письменности. Музей располагается в юрте. Здесь вы сможете рассмотреть предметы быта, познакомиться с историей империи Чингисхана, ойрат-монголов и культурой кочевников.
Вас ждёт мастер-класс по приготовлению калмыцкого чая, а затем продегустируем напиток с разными добавками: цампа, мускатный орех, шурмг.
После 18:30 — свободное время. Ужин самостоятельно.
Стоянка ойратов, маршрут «Страна Бумба», розовые озёра и горящая вода
После завтрака в 8:00 поедем в посёлок Яшкуль, чтобы увидеть стоянку ойратов. Расстояние — 100 км. Ойраты ведут кочевой образ жизни и разводят верблюдов. Мы познакомимся с бытом чабанов, полюбуемся величественными животными и пообедаем в кафе в 12:30 (входит в стоимость).
Дальше поедем в посёлок Адык. Пройдём по экологическому маршруту «Страна Бумба» (длительность — 2 часа). Прогуляемся по берегу солёных Меклетинских озёр необычного розового цвета, в который водоём окрашивается из-за мелких рачков. А ещё благодаря им здесь образуется лечебная грязь.
Побываем на Поющих барханах. В древности здесь устраивали стоянки кочевники, поэтому на склонах учёные до сих пор находят остатки глиняных сосудов и наконечники стрел. А ещё в песчаных дюнах можно увидеть ящериц и экзотических птиц. Желающие за доплату могут поучиться стрелять из калмыцкого лука.
Затем посетим горящий источник — горит здесь вода! Осмотрим необычное природное явление и поедем в кибиточный стан «Страна Бумба», где вас ждёт мастер-класс по игре на домбре и метанию аркана. Вернёмся в Элисту к 18:00. Расстояние — 150 км. Ужин самостоятельно.
Отъезд
Позавтракаем и в 11:00 отвезём вас в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Азия» 3*
|46 700 ₽
|Отель «Элиста» 3*
|49 100 ₽
|Отель «Марко Поло» 4*
|58 700 ₽
|Глэмпинг
|69 200 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды
- Бутилированная вода (1,5 литра воды в сутки на человека)
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты до Элисты и обратно
- Доплата за 1-местное проживание - 1200 ₽ в сутки в отеле "Элиста" и 2500 ₽ в сутки в отеле "Марко Поло"
- Ужины
- Стоимость тура при размещении в отелях:
- Отель «Элиста» 3 * - 49 100 ₽
- Отель «Марко Поло» 4* - 58 700 ₽
- Глэмпинг - 69 200 ₽