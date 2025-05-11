Встретим вас в аэропорту Элисты в 11:00 и начнём пешеходную экскурсию по городу. Осмотрим пагоду Семи Дней, где находится самый большой в Европе молитвенный барабан, статуя Будды Шакьямуни и золотые ворота «Алтн Босх».

Пообедаем в кафе калмыцкой кухни в 12:30 (входит в стоимость). Заселимся в отель, а после побываем в крупнейшем в Калмыкии буддийском храме — Золотой обители Будды Шакьямуни.

В 16:00 поедем к природному памятнику Одинокий тополь, который высадил буддийский монах в 1846 году. Дерево считается священным, верующие проводят здесь медитации, молебны и обряды. Рядом находятся целебные источники.

В 20:30 — дегустационный ужин в ресторане «Гурман», «Легенда» или «Ханский перекус» (оплачивается самостоятельно).