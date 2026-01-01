Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, место по договорённости, 15:00
13 апр в 15:00
16 апр в 15:00
40 600 ₽ за человека
Когда калмыцкие степи расцветают: весенний отдых в Элисте в период тюльпанов
Посетить Пагоду семи дней и хурулы, побывать в гостях у кочевников и увидеть Розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
6 апр в 14:50
9 апр в 14:50
47 500 ₽ за человека
Калмыкия в цвету: буддийские святыни, кочевые народы и ковёр из тюльпанов
Увидеть Пагоду семи дней и хурулы, побывать в кибитке, попробовать борцоки, чигян и солёный чай
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50
6 апр в 14:50
9 апр в 14:50
32 500 ₽ за человека
