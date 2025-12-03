Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, место по договорённости, 15:00
9 апр в 15:00
13 апр в 15:00
36 500 ₽ за человека
В Калмыкию на праздник Зул: мастер-классы, традиционная кухня и торжество в честь рождения Вселенной
Сделать и зажечь ладью жизни, отведать калмыцкие блюда и пройти обряд продления жизни
Начало: Элиста, отель, 14:30
11 дек в 14:30
15 дек в 14:30
50 500 ₽ за человека
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
4 янв в 08:00
1 апр в 08:00
58 500 ₽ за человека
