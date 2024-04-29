3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
21 фев в 08:00
7 мар в 08:00
18 000₽ за человека
5 дней
Насыщенный тур по Калмыкии: буддийские святыни и знакомство с кочевым бытом
Поучиться метать аркан и готовить традиционный чай, увидеть розовое озеро и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Элисты, 11:00
11 мая в 15:00
15 июн в 15:00
46 700₽ за человека
4 дня
Синие поля льна, огненные маки и цветные озёра весенней Калмыкии
Поджечь воду, увидеть марсинаские пейзажи и отведать блюд калмыцкой кухни
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, ориентировочно 7:40 (время ...
1 мая в 07:40
51 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ППетренко29 апреля 2024Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «В мае»
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