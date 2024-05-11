4 дня
Цветение в Калмыкии: тур в мини-группе
Увидеть особый период края, понаблюдать за птицами и посетить «Золотую обитель Будды Шакьямуни»
Начало: Г. Элиста, 15:00
10 апр в 15:00
14 апр в 15:00
36 500₽ за человека
3 дня
На выходные в Калмыкию: Элиста и цветущие степи
Побывать в самом большом буддийском храме Европы, отведать местных блюд и увидеть бескрайние поля
Начало: Г. Элиста, точное место сообщит организатор после ...
31 янв в 08:00
21 фев в 08:00
18 000₽ за человека
5 дней
Весенний тур в Калмыкию: море тюльпанов, национальная кухня и мастер-классы
Поучиться метать аркан, сделать фотографии в цветущей степи и увидеть розовое озеро
Начало: Аэропорт Элисты, 14:50. За доплату можем забрать в...
7 апр в 15:00
44 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ИИрина11 мая 2024Калмыкия - интересный и самобытный регион, вкусная еда, отзывчивые люди. Жаль, не успели на цветение тюльпанов, в степи цвели только
- ППетренко29 апреля 2024Если вы хотите отдохнуть душой, глазами, телом, наполнить себя ароматом степных трав, трелью жаворонка и почувствовать себя погонщиком верблюдов в
Ответы на вопросы от путешественников по Элисте в категории «В апреле»
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