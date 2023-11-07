Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Неспешные и познавательные экскурсии в курортных городах Ессентуки, Железноводск, Пятигорск, Кисловодск, выезды на природу, где можно гулять, наслаждаться горными ущельями, водопадами, сделают ваше путешествие особенным.
Чистейший горный воздух, ласковое солнце, посещение минеральных источников дадут вам возможность оздоровиться.
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Программа тура по дням
Заезд и пешая экскурсия по Кисловодску
Прибытие в Минеральные Воды в аэропорт или ж/д вокзал до 12:00.
12:30 Групповой трансфер в Кисловодск.
Трансфер в Кисловодск, в пути 1 час (в зависимости от дорожной ситуации).
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда на площади напротив здания ж/д вокзала.
Трансфер в отель.
Размещение в отелях на выбор согласно вашему бронированию.
Заселение в отель по фамилии. Расчетный час в отеле после 14:00.
Курортный сбор 100 рублей в сутки с человека оплачивается на месте при заселении.
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
Визит-центр – интерактивная экскурсия, в ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00. Стоимость билетов: 250 руб. - взрослый, 150 руб. - детский. Экскурсия длится около 30 мин.
14:00 - Начало программы в Кисловодске*
*точная программа тура по времени выдается за 1 день до начала тура.
Обед в кафе, знакомство с группой.
После обеда - пешеходная экскурсия по Кисловодску, во время которой вы познакомитесь с историей города, увидите Главную Нарзанную галерею, Каскадную лестницу, Курортный бульвар.
Кисловодский курортный парк можно смело назвать гордостью России. Вторая по величине в Европе парковая зона раскинулась на площади более 950 гектаров и насчитывает более 250 видов деревьев и кустарников. Длина пяти оздоровительных терренкуров составляет почти 100 километров.
Во время экскурсии вам предложат продегустировать три вида кисловодского нарзана в Главной Нарзанной галерее.
Возращение в гостиницу самостоятельно.
Отдых, свободное время.
Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Карачаево-Черкесия: гора Кольцо, Медовые водопады. Термальные источники
Завтрак в отеле.
Отправление за город в Аликоновское ущелье, которое расположено всего в 30 минутах езды от города, но это уже будет территория Карачаево-Черкесии.
Первая наша остановка у природного памятника – гора Кольцо, где вы увидите Кисловодск с высоты птичьего полёта.
Далее вы заглянете в Чайный домик, где можно продегустировать травяные чаи, мед, настойки, варенье из сосновых шишек, фейхоа, облепихи; урбечи, пастилу, чурчхелу и другие местные сладости. Все можно попробовать и при желании приобрести в качестве подарка и сувенира.
А если после вкусного чаепития вы не прочь совершить небольшую конную прогулку, то неподалеку есть прокат этих замечательных животных (доплата от 500 рублей, 30 минут). Любой наездник останется довольным, когда прокатится на настоящем карачаевском скакуне.
Наша основная цель путешествия этого дня – Медовые водопады, ведь именно там можно полюбоваться на горы и посмотреть «настоящий Кавказ» в миниатюре.
Прогулка по территории, отдых. Со смотровых площадок вам открываются чудесные виды на окружающие горы и 4 водопада различной высоты.
Обед с блюдами национальной кухни.
В свободное время можно посетить экстремальные аттракционы (за дополнительную плату). Зиплайн - скоростной спуск по стальному канату, самому протяженному в России – 1050 метров, где скорость развивается до 80 км/ч (от 1800 рублей с человека).
Поездка на Суворовские термальные источники.
Дополнительная плата - 600 рублей за входной билет, оплата гиду на месте.
*Купание проходит в специально оборудованном бассейне, имеются раздевалки, душевые кабинки. После купания можно посидеть в кафе и попить чай на травах с вареньем или мёдом.
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
Рекомендуем взять с собой вещи для купания: купальные плавки/купальник, полотенце (1-2шт), резиновые тапочки.
Возвращение в Кисловодск (ориентировочно в 18:00).
Время возвращения в Кисловодск зависит от времени посещения термальных источников.
Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Джип-тур «Язык Тролля по-кавказски»
Завтрак (сухой паек).
07:00 Отправление в Кабардино-Балкарию к выступу, напоминающему знаменитую достопримечательность Норвегии "Язык Тролля".
«Язык тролля» находится в живописной теснине Кабардино-Балкарии, напротив знаменитой Безенгийской стены, которую альпинисты называют «Малые Гималаи». Здесь как нигде ощущается величие гор. В хорошую погоду можно увидеть сразу пять пятитысячников Кавказского хребта.
Далее мы направимся на Голубые озера. Голубые озера – это группа из пяти озер карстового происхождения (Два Верхних, Нижнее, Секретное и Сухое). Прогуляемся вокруг нижнего озера - Церик-Кёль - оно имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 °C.
Следующая точка нашего путешествия - Черекская теснина или Черекское ущелье - одно из самых глубоких ущелий Главного Кавказского Хребта.
Прогуляемся по древней караванной дороге — по отрезку Великого Шёлкового Пути. *Дополнительная плата – посещение горячих термальных источников – Гедуко.
Воды «Гедуко» обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами. Они рекомендованы для наружного применения при заболеваниях сосудов, кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной системы. На территории расположено несколько видов бассейнов с термальной водой разной температуры, массажными столами и горками.
Для детей предусмотрена специальная безопасная зона (от 500 рублей, оплата гиду на месте).
Возвращение в Кисловодск после 17:00
Ужин (самостоятельно).
Экскурсия в города-курорты Ессентуки и Железноводск
Завтрак в отеле.
В продолжении экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод вы увидите основные достопримечательности города-курорта Ессентуки.
Здесь вы пройдете через Курортный парк, увидите нарзанные галереи и грязелечебницу, выполненную в греческом стиле, попробуете легендарную минеральную воду (Ессентуки-4, Ессентуки-17).
Также вы увидите Цандеровский институт механотерапии, в котором расположены аппараты, разработанные шведским ученым Густавом Цандером еще в конце 19 века.
Посещение Храмового комплекса, где установлена самая высокая в России скульптура Иисуса Христа высотой 20 метров.
Обед.
Программу продолжит посещение города Железноводск. Вы совершите небольшую прогулку и познакомитесь с архитектурой XIX столетия. Великолепные старинные архитектурные памятники, такие как бывшая дача Эмира Бухарского, Пушкинская галерея, камень Желаний, украшают курортный парк. Во время экскурсии вы попробуете минеральную воду из Лермонтовского источника (Смирновско-Славяновские воды).
Возвращение в Кисловодск.
Ужин (самостоятельно).
Автобусно-пешеходная экскурсия в Пятигорск
Завтрак в отеле.
Завершит знакомство с городами Кавказских Минеральных Вод посещение самого старого города в регионе – Пятигорска.
Вы прогуляетесь по парку «Цветник», насладитесь видом с беседки Эолова Арфа и увидите знаменитое подземное озеро Провал. Великолепный вид на город и горы открывается с панорамной площадки горы Машук, на которую вы подниметесь по канатной дороге. И, если повезет, то обязательно увидите Эльбрус.
Пятигорск – город, который видел множество исторических событий и великих людей, таких как Л. Н. Толстой, С. Есенин, А. С. Пушкин. Но самым важным, несомненно, является Михаил Лермонтов, знаменитый русский поэт, который жил и умер здесь. Во время экскурсии вы узнаете о жизни Лермонтова и посетите места, связанные с его пребыванием в Пятигорске.
Обед в кафе.
Вместе с гидом вы посетите Дом-музей Лермонтова (домик Лермонтова): он остался неизменным с XIX века. На месте дуэли, закончившейся для поэта трагически, установлен памятник — одна из главных достопримечательностей города.
Возвращение в Кисловодск.
Ужин (самостоятельно, не включено в стоимость тура).
Окончание программы. Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров до 12:00.
Самостоятельный трансфер в аэропорт или ж/д вокзал.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение в Кисловодске
|Двухместный номер
|Одноместный номер
|Доп. место
|Доп. ночи за двухместный номер
Отель Благодать 3*
Стандарт (17,5-18,5 кв. м.), завтрак
|57800
|72100
|Нет
|4500/4900
Отель Благодать 3*
Комфорт (20,5-24 кв. м.), завтрак
|59550
|75600
|53200
|5000/5400/5800
Отель Колизей 4*
Стандарт (17кв. м), без питания
|61650
|82650
|Нет
|6000
Отель Колизей 4*
Большой стандарт (26-27 кв. м.), без питания
|65150
|89650
|58000
|7500
Отель Ария 4*
Стандарт, завтрак
|61000
|81550
|Нет
|5850
Отель Ария 4*
Джуниор сьют, завтрак
|67400
|94200
|51000
|7650
Отель Гранд 4*
Стандарт, завтрак
|73850
|82700
|51150**
|6000/9500
*скидка детям до 12 лет - 5%
**Доп. место рассчитано только для детей до 14 лет.
Варианты проживания
Отель Благодать 3
Гостиница «Благодать» расположена в Кисловодске. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и сауна.
Все номера оснащены холодильником и телевизором с кабельными каналами. Собственная ванная комната укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. Гости могут пользоваться общей гладильной комнатой.
На территории гостиницы «Благодать» работает ресторан.
Стойка регистрации открыта круглосуточно.
Гостиница «Благодать» находится в 30 км от Пятигорска и в 17 км от курорта Ессентуки. Расстояние до международного аэропорта Минеральных Вод составляет 44 км.
Отель Колизей 4
Удобное месторасположение, удивительный вид на открывающуюся взору, живописную панораму природы вокруг, включает в себя, расположившийся в самом центре города Кисловодск Спа Отель «Колизей». Архитектура здания достаточна необычна, как будто вы оказались в древнем Риме, однако внутри заключена современность и эстетичность. Посетителям предлагается отдохнуть в комплексе,состоящим из: финской сауны, турецкого хаммама, бассейна.
Номерной фонд отеля достаточно обширный. Все комнаты оснащены шумоизоляцией для более приятного и спокойного времяпровождения. Везде имеется санузел, светильники либо настольные лампы, стационарный телефон, ТВ, кровать с ортопедическим матрасом, шкаф, стул, пуфик, тумбочки, кондиционер, электрический чайник, сейф, минимальный набор посуды.
Предоставляются уникальные возможности для делового общения конференц-зале, оснащенным специальным оборудованием по доступным ценам.
Строение находится близко к таким известным объектам как: «Курортный парк» и «Центральная нарзанная галерея». Расстояние до железнодорожного вокзала - 140 метров.
Отель Ария 4
Отель «Ария» располагается в городе Кисловодск Ставропольский край. В 350 м находится остановка общественного транспорта. Гости отеля могут воспользоваться парковкой.
В номерах установлены комфортные ортопедические матрасы, которые обеспечивают прекрасный сон. Так же в номерах есть телефон, сейф и фен в своей ванной комнате.
В отеле размещены ресторан и бар. Поблизости располагаются кондитерская, пиццерия, суши-бар и магазин с продуктами питания.
Неподалеку находятся смотровая площадка. Расстояние до Международного аэропорта Минеральные Воды составляет 55 км, а до железнодорожного вокзала 1 км.
Отель Гранд 4
Гостиничный комплекс «Гранд-Отель» успешно функционирует с 2001 года. С тех пор гостиница регулярно подвергалась реконструкции и повышала качество сервиса.
К услугам отдыхающих имеются прекрасно укомплектованные номера на любой кошелек, среди которых любой найдет то, что придется по вкусу именно ему.
Расположение в самом центре города-курорта также добавило известности гостинице и расположило к ней многочисленных туристов.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер аэропорт / ж/д вокзал Минеральные Воды — гостиница
- Размещение в выбранном отеле - 5 ночей
- Завтраки в отеле, кроме отеля «Колизей» (300 руб/чел/сут)
- Питание по программе тура: 4 обеда (комплекс)
- Экосборы по программе
- Услуги гида
- Экскурсии по программе: Кисловодск, Медовые водопады, Ессентуки, гора Кольцо
- Пятигорск, Железноводск, джип-тур на «Язык Тролля»
- Билеты на канатную дорогу Машук, институт механотерапии, домик Лермонтова.
- Вода (0,5 л. /чел. /день)
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Минеральные Воды (или г. Кисловодск) и обратно
- Дополнительные услуги на местах размещения
- Дополнительные экскурсии
- Входные билеты на термальные источники (от 600 руб.)
- Курортный сбор (100 руб. /чел. /сутки)
- Индивидуальные трансферы: аэропорт Минеральные Воды – Кисловодск или Кисловодск - аэропорт – 2300 рублей за машину (вместимость - 2-3 человека)
- Питание, не указанное в программе тура
- Место начала и завершения?
- Ставропольский край, Минеральные Воды
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой:
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно одеваете для пеших прогулок и отдыха.
Убедитесь, что вы взяли:
- теплую кофту;
- непродуваемую и непромокаемую куртку;
- 2 пары обуви:
- пара легкой спортивной обуви;
- пара непромокаемой обуви (кроссовки);
- рубашки/кофты с длинными и короткими рукавами;
- легкие брюки;
- солнцезащитные очки;
- сланцы;
- кепка для защиты головы от солнца;
- нарядную одежду, если вы захотите пойти в ресторан или концерт в городе;
- фотоаппарат.
Для купания в термальном источнике рекомендуем взять:
- купальные плавки/купальник;
- полотенце (1-2шт);
- резиновые тапочки;
- халат банный;
- шапочка.
Вам также необходимо взять с собой:
- договор, подтверждающий приобретение тура;
- полис ОМС;
- индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Есть ли противопоказания для посещения термальных источников?
Целебная вода Суворовских источников содержит карбонаты, гидрокарбонаты, сульфаты, хлориды, железо, фтор и другие важные элементы, которые делают купание наиболее полезным при проблемах с позвоночником и суставами; нарушении процесса пищеварения; заболеваниях опорно-двигательного аппарата; неправильном обмене веществ.
Но нужно учитывать и противопоказания – это повышенное артериальное давление и сердечно-сосудистые заболевания.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете оформить на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Как организована встреча?
Встреча в день заезда в аэропорту Минеральные Воды на стоянке напротив зала прилета. Групповой трансфер в 12:30 (мы заранее сообщим телефон встречающего).
Возможна встреча на ж/д вокзале Минеральные Воды с прибытием поездов до 12:00.
Доплата за индивидуальный трансфер "аэропорт Минеральные Воды – Кисловодск" или "Кисловодск - аэропорт" – 2300 рублей за машину (вместимость - 2-3 человека).
Если вы приезжаете поездом в Кисловодск, мы встретим вас на ж/д вокзале по времени прибытия поезда, на площади напротив здания ж/д вокзала.
- Где вкуснее всего можно покушать?
Рекомендуемые рестораны, кафе:
- Кафе “ШокОлад”, Курортный бульвар 19
- Кофе&Эклер, Курортный бульвар 5
- Ресторан “Гостидзе”, Вокзальная 19Б
- Кафе в парке – “Чайный домик”, Курортный парк 2
- Кафе “Старый Баку”, ул. Карла Маркса 20
- Ресторан “Старый дворик”, Курортный бульвар 5а
- Ресторан отеля “Проспект”, пр. Победы 10Б
- Курортная столовая, ул. Герцена 3-1
- Чем можно заняться в Кисловодске?
Рекомендуем к посещению в свободное время в Кисловодске:
Визит центр – интерактивная экскурсия. В ходе которой вы познакомитесь с историей возникновения парка, узнаете о растительном и животном мире, откуда и как появляется нарзан. В музее можно полистать Красную книгу и даже понюхать растения, услышать, как поют птицы и даже встретить настоящего динозавра.
Начало экскурсий в 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Стоимость билетов: 250 взр, 150 детский билет. Экскурсия длится около 30 мин.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.