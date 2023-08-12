1 день

Прибытие. Экскурсия по Кисловодску

Приезд в г. Кисловодск.

Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.

Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.

Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.

Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.

Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.

Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.

Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.

Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.

Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.

И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.

Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.

Свободное время.

В ходе экскурсии доп. расходов нет, только по желанию на сувениры.