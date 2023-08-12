В туре "Это Кавказ!" вы не только посетите все уголки нашего старинного курорта, но и побываете во всех городах Кавказских Минеральных Вод и, так любимыми туристами, Домбае и Эльбрусе.
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Прибытие. Экскурсия по Кисловодску
Приезд в г. Кисловодск.
Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле.
Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Экскурсия по г. Кисловодску с посещением Замка Коварства и Любви.
Экскурсия по Кисловодску начинается с осмотра Лермонтовской скалы.
Далее туристов везут к Кисловодской крепости, давшей начало городу-курорту в первых годах XIX столетия.
Следующим объектом для посещения в экскурсии по Кисловодску является Свято-Никольский собор — главный храм Кисловодска XIX века в честь Николая Чудотворца.
Далее обзорная экскурсия продолжается по городским окрестностям.
Каждый путешественник стремится посетить источник Нарзана и побывать у скалы «Замок», получившей название Замка Коварства и Любви.
Оно расположено в глубокой каменной лощине, которая отличается живописностью и красотой окружающего пейзажа.
Далее туристов отвезут на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный панорамный вид на весь город.
И в завершении экскурсии туристы увидят знаменитую Каскадную лестницу и Красные камни.
Возвращение\размещение в отеле г. Кисловодска.
Свободное время.
В ходе экскурсии доп. расходов нет, только по желанию на сувениры.
Приэльбрусье
Завтрак.
Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей — в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.
Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.
Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.
Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.
С нее начинается подъем на Эльбрус.
В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.
С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за доп. плату).
Возвращение в отель г. Кисловодска.
Свободное время.
Дополнительные расходы:
- 900 рублей с человека — канатная дорога на г. Чегет, все очереди;
- 1600 рублей с человека — канатная дорога на г. Эльбрус, все очереди;
- 200 рублей с человека — экологический сбор в Приэльбрусье.
Ессентуки, Железноводск
Завтрак.
Экскурсия в "зеленую жемчужину" Кавказских Минеральных Вод — Железноводск и Ессентуки.
Гости г. Ессентуки узнают интересные сведения из истории открытия основных минеральных источников в долине у горы Щелочной, увидят современный курорт младший по возрасту, но мощный по емкости, ознакомятся с некоторыми уникальными архитектурными сооружениями, побывают в прекрасных лечебных парках и увидят самую знаменитую достопримечательность города — грязелечебницу им. Семашко.
Железноводск — самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.
За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.
Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.
Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе дворец Эмира Бухарского, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE-площадь.
Возвращение в Кисловодск.
Свободное время.
Дополнительные расходы:
- грязелечебница им. Семашко в городе-курорте Ессентуки — 150 руб. /чел.
Горнолыжный курорт Домбай
Завтрак.
Экскурсия в известный горнолыжный курорт страны — Домбай.
Домбай — это долина, по кругу ограниченная горами — типичный горный цирк.
Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа — гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м над уровнем моря.
Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м (за доп. плату).
Обед на домбайской поляне (за доп. плату).
Остановка на реке Уллу-Муруджу — одна из самых чистых рек Европы
Возвращение в отель г. Кисловодск.
Свободное время.
Дополнительные расходы:
- 2000 рублей с человека — канатная дорога в Домбае
Экскурсия в Пятигорск
Завтрак.
Освобождение номеров до 12:00.
Экскурсия в г. Пятигорск.
Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.
В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.
Вас ждет обновленный парк "Цветник", посещение дома-музея Лермонтова и подземного озера "Провал".
Так же в рамках экскурсии вы посетите место дуэли Лермонтова и сможете подняться на канатной дороге на гору Машук.
Возвращение в Кисловодск.
Отъезд.
Дополнительные расходы:
- дом-музей Лермонтова — 150 руб. /чел.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
|Название отеля
|Стоимость
|Доп. сутки за номер
|2-х мест. / 1-но мест. /доп. место
|2-х мест. / 1-но мест. / доп. место
|«АРИЯ»***, стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|46050/64750/-
|7300/7300/
|«АРИЯ»***, джуниор сьюит, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|51250/75150/39800
|9300/9300/3500
|«Амира Парк» ***, стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|41900/56950/37200
|5200/4200/3000-
|«Le Bristol» ****, стандарт, душ, туалет, ТВ, холодильник, двуспальная кровать (завтраки)
|46550/60600/37700
|7600/6500/2100
|«Парк Отель» ***, стандартный, душ, туалет, ТВ, холодильник (завтраки)
|43950/55400/37200
|6500/5500/2500
Варианты проживания
Отель «Le Bristol»
Этот отель занимает здание в центре Кисловодска, построенное в классическом стиле. К услугам гостей отеля Le Bristol бесплатный Wi–Fi и круглосуточная стойка регистрации.
Современные номера отеля элегантно оформлены в теплых тонах. В каждом номере есть кондиционер, телевизор с плоским экраном, мини–бар и собственная ванная комната с феном.
В ресторане отеля подаются блюда кавказской и европейской кухни, а в баре предлагаются различные напитки.
Отель «Амира Парк»
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и экскурсионное бюро. В отеле можно заказать трансфер от/до аэропорта и воспользоваться бесплатным Wi–Fi.
Номера оснащены кондиционером и телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. В числе удобств шкаф для одежды, холодильник, чайник, душ и халаты. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
В отеле «Амира Парк» предлагается на выбор халяльный завтрак или завтрак по меню.
Отель «Парк Отель»
В отеле к услугам гостей тренажерный зал, спа–салон и ресторан русской кухни, номера с кондиционером, телевизором с плоским экраном, принадлежностями для приготовления горячих напитков и бесплатным Wi–Fi.
Номера оформлены в классическом стиле. В собственной ванной комнате предоставляются халаты, тапочки и туалетно–косметические принадлежности.
В столовой отеля подают блюда европейской кухни и местные деликатесы.
Гости могут расслабиться в сауне и освежиться в небольшом бассейне, можно заказать массаж, ванну с водой нарзан и гидромассажем, а также другие процедуры.
Отель «Колизей»
Стойка регистрации отеля открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi–Fi. Гости могут посетить ресторан и заказать доставку еды и напитков в номер. На территории обустроена бесплатная частная парковка. За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с душем. В каждом номере отеля «Колизей» предоставляются полотенца и постельное белье.
На территории этого 4–звездочного отеля есть крытый бассейн.
Отель «Ария»
Отель "АРИЯ" – это:
- 100 современных комфортных номеров различной площади от стандартов до 3-комнатных люксов;
- завтрак "Шведский стол" в ресторане "Мелодия" из местных экологически чистых продуктов;
- ресторан "Маэстро" с изысканными блюдами и винами для гурманов (открытие в 2023г.);
- лобби-бар "БЛЮЗ";
- конгресс-центр (открытие в 2023г.);
- парковка.
Вас ждут элегантная обстановка, комфорт и отличный уровень сервиса.
У отеля прекрасное месторасположение – в непосредственной близости от Курортного парка, Каскадной лестницы, новой прогулочной зоны на проспекте Ленина. Буквально в 5 минутах ходьбы от отеля расположен новый питьевой бювет "Ребровский" с тремя видами минеральных вод: Нарзан, Славяновская и Ессентуки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в выбранной гостинице
- Питание: завтраки
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Кисловодск и обратно
- Питание, не указанное в программе (обеды и ужины)
- Трансфер: а/п Минеральные Воды - гостиница - 2 200 руб. /машина/в одну сторону
- А/п Минеральные Воды - гостиница - 2 200 руб. /машина/в одну сторону
- Курортный сбор - 100 руб. /взр. /день (оплачивается в гостинице при заселении)
- Канатные дороги в Домбае - 2000 руб. /чел. /все очереди (дополнительно - 400 руб. /чел. /до панорамной площадки)
- Канатные дороги в Приэльбрусье:900 руб. /чел. /на Чегет1 600 руб. /чел. /на Эльбрус
- 900 руб. /чел. /на Чегет
- 1 600 руб. /чел. /на Эльбрус
- Экологический сбор в Приэльбрусье - 200 руб. /чел
- Входные билеты
- Канатная дорога на г. Машук (по желанию) - 360 руб. /чел
- Грязелечебница им. Семашко в г. Ессентуки - 150 руб. /чел
- Дом-музей Лермонтова в г. Пятигорске - 150 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС);
- удобную одежду по сезону + теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая;
- удобную спортивную обувь;
- плащ-дождевик или зонтик;
- солнцезащитные очки и крем;
- купальники и наряды для фотосессий;
- личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости);
- деньги на личные цели.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Сколько человек в группе?
Экскурсионная группа составляет до 35 человек, на некоторых экскурсиях может быть до 50.
Во сколько и где начало и окончание тура?
Место и время начала тура г. Кисловодск, 13:45 – 14:15.
Место и время окончания тура г. Кисловодск, 18:30 – 19:00.
В телефонном режиме за несколько дней до заезда с туристами свяжется куратор тура и обговорит с ними все детали и нюансы поездки.
Рекомендуется пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Кисловодску.
Во время путешествия необходимо иметь наличные деньги на дополнительные расходы. Банковские карты для оплаты принимаются не везде.
В последний день тура завершение экскурсионной программы в 18.30-19.00 в городе-курорте Кисловодске. От аэропорта Минеральные воды до Кисловодска ехать ориентировочно 60 минут. От ж/д – 5-10 мин. Просьба приобретать обратные билеты с учетом этого факта.