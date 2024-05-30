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Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
30 июня в 10:00
от 64 950₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
от 57 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 59 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Экскурсионный тур «Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие» на 6 дней
Начало: г. Минеральные Воды
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 39 550₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Новый год в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
28 дек в 10:00
от 53 600₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана30 мая 2024Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ТТатьяна18 мая 2024Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
- ССнежана4 мая 2024Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
- ЕЕлена26 апреля 2024Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))
- ААлана5 февраля 2024Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
- ААнна/14 января 2024Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Тур на майские праздникиСпасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
- ЕЕлена7 ноября 2023Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Тур на майские праздникиНа 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «6-дневные туры»
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