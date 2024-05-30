Авторские туры на 6 дней в Ессентуки

Найдено 6 туров в категории «6-дневные туры» в Ессентуках, цены от 39 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Летне-осеннее путешествие
Начало: г. Минеральные Воды
Завтра в 10:00
30 июня в 10:00
от 64 950 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
от 57 800 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: г. Минеральные Воды
1 ноя в 10:00
от 59 500 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
1 янв в 10:00
от 66 800 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие
Экскурсионный тур «Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Осенне-зимнее путешествие» на 6 дней
Начало: г. Минеральные Воды
18 ноя в 10:00
2 дек в 10:00
от 39 550 за человека
Новый год в Кисловодске
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год в Кисловодске
Начало: Россия, Ставропольский край, Кисловодск
28 дек в 10:00
от 53 600 за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    30 мая 2024
    Новый год в Кисловодске
    Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.
  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • Т
    Татьяна
    18 мая 2024
    Новый год в Кисловодске
    Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.
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  • С
    Снежана
    4 мая 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
    Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌
  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
    Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))
  • А
    Алана
    5 февраля 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
    Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.
  • А
    Анна/
    14 января 2024
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Тур на майские праздники
    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,
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    водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым.

    Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки!
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Тур на майские праздники
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!
    На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!На 5+!!! Спасибо огромное. Все очень профессионально!

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «6-дневные туры»

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Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "6-дневные туры" можно забронировать 6 авторских туров от 39 550 до 66 800. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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