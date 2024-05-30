С Светлана Новый год в Кисловодске Организация тура понравилась. Удобное расположение гостиницы, транспортные услуги. Хочется отметить отличную работу гидов.

Т Татьяна Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!

А Андрей Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.

Н Надежда Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Рождество Организовано всё чётко. Никаких накладок.

Т Татьяна Новый год в Кисловодске Все самые лучшие слова можно сказать об организаторе туров по КМВ принимающей стороне. Очень четкая организация во всем. Самые профессиональные гиды и водители. Ни одного опоздания или задержки. Очень всем советую данное турагентство.

С Снежана Ожерелье Кавказских Минеральных Вод Все супер. Спасибо большое за вашу работу 👌

Е Елена Ожерелье Кавказских Минеральных Вод Добрый день. Все было замечательно. Каждый день испытание себя))

А Алана Ожерелье Кавказских Минеральных Вод Очень интересная и насыщенная программа, везде приезжали ко времени.

А Анна/ Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Тур на майские праздники читать дальше водитель). Опрятный и комфортный автомобиль, приятные сюрпризы (кофе паузы, сувениры, музыкально-поэтическое сопровождение), отель на берегу моря, программа тура, природа, погода, попутчики (2 девушки). Обязательно будем рекомендовать нашим друзьям и знакомым. Спасибо за организацию нашего тура и сопровождение на протяжение нашей поездки! Отмечаем самой высшей оценкой всё! Прежде всего люди - Гаджимурады (гид,