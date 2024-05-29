Познавательные туры на природе в Ессентуках

Найдено 6 туров в категории «Природа и пейзажи» в Ессентуках, цены от 15 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
Начало: Г. Минеральные Воды
«Насыщенная программа включает природные красоты и достопримечательности Северного Кавказа»
15 июня в 10:00
22 июня в 10:00
от 75 250 за человека
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
Начало: Г. Пятигорск
«Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 16 450 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Сначала мы покажем вам популярную природную достопримечательность – гору Кольцо»
3 янв в 10:00
от 43 500 за человека
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
Начало: Г. Пятигорск
«Джилы-Су в Северном Приэльбрусье — рай для альпинистов и активных туристов, край дикой и величественной природы»
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
от 15 200 за человека
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
«Озеро Провал — одна из самых впечатляющих природных достопримечательностей Пятигорска»
53 400 за человека
В живописный Дагестан на 5 дней
Авторский тур
5 дней
В живописный Дагестан на 5 дней
Начало: Ессентуки
«• Куртку непромокаемую или дождевик • Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад) • Купальные принадлежности Организаторские моменты:»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
70 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
    Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
    Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостямВсё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям
  • Н
    Надежда
    22 мая 2024
    Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
    Организовано всё чётко. Никаких накладок.
    Организовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладокОрганизовано всё чётко. Никаких накладок
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
    Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
  • О
    Ольга
    17 мая 2024
    Тур на выходные: Джилы-Су и регион КМВ
    Все было организовано отлично!
  • А
    Анна
    16 мая 2024
    Зимний Джилы-Су и регион КМВ. Тур на выходные
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
    Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый деньБыли на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день
  • Е
    Елена
    8 мая 2024
    Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
    Программа тура очень насыщенная, много времени занимает переезд до Домбая и Эльбруса, может быть, если бы там была ночевка, было
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    бы полегче, но это все равно того стоит. Горы прекрасны, в том числе и Архыз. Отдельное спасибо гиду Эдуарду и водителю Александру!

  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
    Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️ Рамазан, огромное вам спасибо)
  • Т
    Татьяна
    7 ноября 2023
    Курортный роман. Экскурсионный тур на Северном Кавказе
    Тур отличный! Знакомство с Кавказом состоялось! Организация тура на высоте! Спасибо за организованный отдых Раиле и Рамазану!!!
    Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!Тур отличный!
  • Ю
    Юлия
    20 февраля 2023
    Кавказские термы, горы и водопады на Новый год
    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
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    интеллигентные, очень много интересного рассказывают в поездках, каждая история идёт от души, с любовью к своему краю! Заботливые внимательные - выкладываются полностью! Отель очень хороший, чисто, комфортно, красиво, приятный запах в холлах и в комнате! Работники отеля все высокого уровня! В ресторане всё блюда вкусные, разнообразные, завтрак с большим ассортиментом блюд, на любой вкус! В ресторане на завтраках потрясающая живая музыка! Советую взять с собой томик Лермонтова или скачать аудио-книгу для полного погружения в атмосферу Кавказа. Дома пересмотрела Герой нашего времени и увидела много теперь знакомых и не мест. Спасибо за волшебную сказку!!!

    Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживаютТур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Природа и пейзажи»

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Сколько стоит тур в Ессентуках в июне 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 6 авторских туров от 15 200 до 75 250. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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