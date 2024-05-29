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В живописный Дагестан на 5 дней
Начало: Ессентуки
«• Куртку непромокаемую или дождевик • Сандалии или тапочки для ходьбы по реке (Салтинский водопад) • Купальные принадлежности Организаторские моменты:»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
70 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Тур очень понравился, было познавательно. Организация тура, трансфер, проживание, питание и впечатления на круглую 5. Особая благодарность нашему гиду Батыру. Рекомендую однозначно!!!
- ААндрей29 мая 2024Всё понравилось, рекомендую. Я бы сказал бережное отношение к гостям.
- ННадежда22 мая 2024Организовано всё чётко. Никаких накладок.
- ААнастасия22 мая 2024Всё чётко и ясно. Не было проблем, что очень меня порадовало. Никто меня не игнорировал, отвечали на всё вопросы. Спасибо огромное!
- ООльга17 мая 2024Все было организовано отлично!
- ААнна16 мая 2024Были на связи, местная тур фирма при встрече вручила небольшой велком-подарок с сувенирами, связывались каждый день по поводу экскурсий, быстро отвечали на возникающие вопросы.
- ЕЕлена8 мая 2024Программа тура очень насыщенная, много времени занимает переезд до Домбая и Эльбруса, может быть, если бы там была ночевка, было
- ААнтонина27 марта 2024Большое спасибо за организацию) уезжать совсем не хочется☀️ Рамазан, огромное вам спасибо)
- ТТатьяна7 ноября 2023Тур отличный! Знакомство с Кавказом состоялось! Организация тура на высоте! Спасибо за организованный отдых Раиле и Рамазану!!!
- ЮЮлия20 февраля 2023Тур очень насыщенный, много информации, и ярких впечатлений! Что касается экскурсий, команда гидов и водитель заслуживают особого внимания! Открытые, добрые,
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Природа и пейзажи»
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