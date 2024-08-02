6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Поездка на Суворовские термальные источники»
21 фев в 10:00
4 мар в 10:00
от 57 800₽ за человека
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: Г. Минеральные Воды
«Поездка на Суворовские термальные источники»
1 ноя в 10:00
от 59 500₽ за человека
4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 43 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия2 августа 2024Все хорошо организовано, вопросов нет.
- ААлина30 июля 2024Отлично организован тур! Менеджер отвечает на все вопросы вовремя и понятно!
- ААлександр25 июля 2024Всё было организовано на высшем уровне, накладок не было.
- ААнатолий8 июня 2024Впервые побывали на Кавказе. Впечатлений - море!!! Программа тура очень насыщенная 👍, питание отличное. Гиды знают своё дело! Жаль, что не работала канатная дорога в Пятигорске (единственный недостаток). А так - всё понравилось 🙂 Тур рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Термальные источники»
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