Туры на горячие термальные источники в Ессентуках

Найдено 3 тура в категории «Термальные источники» в Ессентуках, цены от 43 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
3 отзыва
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
Начало: Ставропольский край, Минеральные Воды
«Поездка на Суворовские термальные источники»
21 фев в 10:00
4 мар в 10:00
от 57 800 за человека
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
На автобусе
3 отзыва
6 дней
Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
Начало: Г. Минеральные Воды
«Поездка на Суворовские термальные источники»
1 ноя в 10:00
от 59 500 за человека
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Начало: Россия, Ставропольский край, Минеральные Воды
3 янв в 10:00
от 43 500 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Термальные источники»

Самые популярные туры этой рубрики в Ессентуках
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Ожерелье Кавказских Минеральных Вод. Весеннее путешествие
  2. Ожерелье Кавказских Минеральных Вод
  3. Кавказские каникулы с итальянским акцентом на 4 дня
Какие места ещё посмотреть в Ессентуках
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Эльбрус
  2. Джилы-су
  3. Казачье подворье
Сколько стоит тур в Ессентуках в августе 2024
Сейчас в Ессентуках в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 тура от 43 500 до 59 500. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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