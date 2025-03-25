Путешествие в Сердце Осетии

Северная Осетия поразит вас природной красотой и памятниками прошлых веков.

Вы посетите самый большой склеповый некрополь на Кавказе, высокогорный монастырь и старинную Дзивгисскую крепость. Полюбуетесь Кадаргаванским каньоном, Кармадонским ущельем и живописными водопадами. А мы весело, легко и интересно расскажем о местных легендах, традициях и обычаях.
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Путешествие в Сердце Осетии
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00

Описание экскурсии

Наскальная крепость, «город мертвых», водопады, ущелья и каньоны за 1 день
Вы посетите Кармадонское ущелье, увидите ледники Колка и Майли, заглянете в тоннель, где велись поиски съемочной группы Сергея Бодрова. Осмотрите Даргавский некрополь, насчитывающий 95 склеповых могильников, и оцените арт-объект в виде буквы осетинского алфавита. Покачаетесь над пропастью на качелях и насладитесь потрясающими горными видами.

Крепость, монастырь, водопады и не только

Северная Осетия — настоящая шкатулка с сокровищами. Вы осмотрите Дзивгисскую наскальную крепость XIV века и высокогорный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Полюбуетесь Мидаграбинскими водопадами и пройдете над обрывом по Тропе чудес. А еще увидите Кадаргаванский каньон с застрявшим между скалами каменным валуном, башню Курта и Тага, современные монументы «Скифский акинак» и «Зеркальный барс». Важная информация:• Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Надевайте удобную одежду и обувь по погоде.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кармадонское ущелье
  • Ледники Колка и Майли
  • Даргавский некрополь
  • Дзивгисская наскальная крепость XIV века
  • Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
  • Мидаграбинские водопады
  • Тропа чудес
  • Кадаргаванский каньон
  • Башни Курта и Тага "Скифский акинак" и "Зеркальный барс"
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты в Даргавский некрополь - 100 р. с человека,
  • Входные билеты на Тропу чудес - 100 р. с человека
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Начало экскурсии по договоренности
  • Мидаграбинские водопады доступны с июня по сентябрь. Также для их посещения у вас обязательно должен быть с собой паспорт гражданина РФ
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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