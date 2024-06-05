1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия Уютные Ессентуки: путешествие в историю
Погрузитесь в атмосферу уютных Ессентуков, где каждый шаг открывает страницы истории и культуры курорта
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
5 350₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Ессентуки - город, где сбываются мечты: индивидуальная экскурсия
Путешествие по Ессентукам раскроет историю и культуру курорта, его архитектурные жемчужины и целебные источники
Начало: Маг. Универмаг
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
6 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие на Большой и Малый Бермамыт: Смотровые площадки Кавказа
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Большого и Малого Бермамыта, где красота Кавказа откроется во всем своем величии
Начало: Ессентуки Жд вокзал
Сегодня в 04:30
Завтра в 02:30
16 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Ессентуков в мини-группе
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии! В мини-группе до 8 человек вы увидите озеро Гижгит, Эльбрус и другие удивительные места
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
43003 870₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Кавказские Минеральные Воды: Путешествие по жемчужинам Кавказа
Погрузитесь в мир красоты и истории Кавказа, посетив его знаменитые курорты и природные достопримечательности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
12 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие в Домбай: где горы встречают небо
Погрузитесь в мир неповторимых красот Домбая, где каждый шаг открывает новые впечатления. Перевал Гумбаши, Сырная пещера и многое другое ждут вас
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
2.5 часа
Ессентуки: курортная жизнь, казаки и богема
Прогулка по Ессентукам раскроет тайны курортного города, где минеральные источники и санатории привлекали богему и знаменитостей
Начало: У ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: во вторник в 10:30, в субботу в 15:00
19 июня в 10:30
22 июня в 15:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: впечатляющие виды и культура
Проведите незабываемый день, погружаясь в величие природы и культурное наследие Кабардино-Балкарии
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Таинственная Кабардино-Балкария: путешествие по водопадам, горам и озерам
Погрузитесь в мир природной красоты и древних легенд с экскурсией в Кабардино-Балкарию. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные фотомоменты
Начало: По договоренности
14 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Мы едем к тебе, Домбай» из Ессентуков
Завораживающие пейзажи, сырные пещеры и аромат хвойного леса - все это в вашей экскурсии в Домбай
Начало: Заберем вас с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41153 704₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: путешествие по 5 городам КМВ за один день
Возьмите уникальный шанс погрузиться в культуру и историю Кавказских Минеральных Вод, посетив 5 городов всего за один день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение из Ессентуков
Восхитительное путешествие на плато Бермамыт с захватывающими видами и уникальными историями ждет вас
Начало: Жд вокзал в Ессентуках
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт: горные пейзажи и культура Карачаево-Черкесии
Погрузитесь в мир горных вершин и древних легенд на комфортабельном внедорожнике. Плато Бермамыт ждет вас
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
от 16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков в Домбай: Путешествие через древний Кавказ
Откройте для себя красоту Карачаево-Черкесии с экскурсией из Ессентуков в Домбай. Перевал Гумбаши, Сентинский храм и многое другое ждут вас
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джилы-Су: путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в первозданную природу Джилы-Су, исследуйте скалы Аватары, минеральные источники и водопады. Узнайте о культуре горных жителей Кавказа
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус: однодневное путешествие из Ессентуков
Погрузитесь в мир горных вершин и легендарных историй с экскурсией на Эльбрус из Ессентуков. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности в любом городе КМВ
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Путешествие к Эльбрусу и красотам Кавказа из Ессентуков
Исследуйте величие Эльбруса и тайны Кавказа, наслаждаясь впечатляющими видами и культурным наследием
Начало: По вашему адресу в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:15, 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 06:15
47154 008₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Ессентуков: водопады и Эльбрус
Погрузитесь в мир природных чудес во время экскурсии к Джилы-Су. Вас ждут величественные водопады, величие Эльбруса и уникальные скалы Аватара
Начало: У места вашего проживания в Кисловодске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Худесский лабиринт и величественный Эльбрус: индивидуальная экскурсия в Ессентуках
Исследуйте Худесский лабиринт и насладитесь видами Эльбруса. Попробуйте местный нарзан и узнайте интересные факты о кавказских традициях
Начало: Ессентуки ЖД вокзал
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2100018 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Знакомьтесь, Ессентуки: Индивидуальная экскурсия по курортному городу
Погрузитесь в атмосферу Ессентуков: от исторических зданий до уникальных минеральных источников. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: У железнодорожного вокзала
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Необыкновенное плато Бермамыт: экскурсия из Ессентуков
Отправляйтесь на внедорожнике в мир горных хребтов и альпийских лугов. Рассмотрите скалы и оцените панораму Кавказа с высоты 2600 метров
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
8 часов
Русская Исландия: к плато Бермамыт из Ессентуков в мини-группе
Путешествие на плато Бермамыт подарит вам уникальные виды Кавказских гор, Эльбруса и других природных чудес. Незабываемые закаты и рассветы ждут вас
Начало: От места вашего проживания в Ессентуках
Завтра в 07:00
10 июня в 06:45
50004 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Домбай из Ессентуков: в гармонии с природой и историей
Поднимитесь на канатке к облакам в Домбае, вдохните свежесть гор и узнайте тайны древних храмов и ущелий
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
10 часов
Путешествие по Северному Приэльбрусью: Джилы-Су и не только
Откройте величие Кавказа: минеральные источники, водопады и панорамы Эльбруса в увлекательной экскурсии
Начало: В Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Добро пожаловать в Ессентуки»
Откройте для себя Ессентуки: уникальные бюветы, исторические анекдоты и дегустация минеральных вод включены
Начало: У Ессентукского парка
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
80006 800₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: величие гор, озеро Гижгит и целебный нарзан
Вас ждет погружение в мир кавказской природы, восхождение на Эльбрус и знакомство с легендарным нарзаном
Начало: У вашего места пребывания в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
41503 735₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: путешествие по местам великого поэта
Погрузитесь в историю последних часов жизни М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его пребывания на Кавказе
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
1.5 часа
Иммерсивная экскурсия-спектакль по Ессентукам: погружение в историю
Погрузитесь в историю Ессентуков с экскурсией-спектаклем. Прогулка по центральным улочкам и паркам, интересные факты и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала Ессентуков
Расписание: в понедельник и среду в 15:00
10 июня в 15:00
12 июня в 15:00
800₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Ессентуков до Кисловодска
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по Кавказским Минеральным Водам. Вас ждут впечатляющие виды, исторические места и уникальная природа
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - в горный поселок Архыз
Кристально чистые реки, буковые леса, древние храмы и вид на Эльбрус за один день
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
от 16 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по историческим и природным красотам Кавминвод
Погрузитесь в уникальную атмосферу Кавминвод, посетив места с богатой историей и великолепными пейзажами
Начало: В месте вашего проживания
14 июня в 10:00
18 июня в 10:00
от 7 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Чегемское ущелье, Шато Эркен и термальные источники
Погрузитесь в красоту Чегемского ущелья, откройте для себя замок Шато Эркен и расслабьтесь в термальных источниках Гедуко
19 июня в 08:00
22 июня в 08:00
14 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чегемский день: фантастическая природа и SPA
Посетите Чегемское ущелье, насладитесь видами водопадов и термальными источниками. Узнайте историю озера Тамбукан и откройте для себя красоту края
Начало: У места вашего проживания в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур: Чегемские водопады, Эль-тюбю, Гижгит - из Ессентуков
Путешествие на джипе по живописным местам Кабардино-Балкарии: водопады, древние башни и озеро с чистейшей водой
Начало: по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 590₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на джипе в Джилы-Су из Ессентуков: водопады и плато
Погрузитесь в мир природных чудес Джилы-Су: минеральные источники, величественные водопады и захватывающие виды Эльбруса ждут вас
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Ессентуков - к горным вершинам Домбая
Проведите день среди горных пейзажей Карачаево-Черкессии. Включены посещения Кольцо-горы, перевала Гумбаши, долины реки Мара и канатной дороги Домбая
Начало: У вашего места проживания
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
16 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Магия Северного Приэльбрусья: индивидуальная экскурсия из Ессентуков
Приглашаем в удивительное путешествие по мистическому урочищу Джилы-су, где природа и история сплетаются воедино
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия в Домбай: горные вершины, пещеры и древний храм
Погрузитесь в величие Кавказа: от перевала Гум-Баши до ледников Домбая с профессиональным гидом
Начало: В удобном вам месте в Ессентуках
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45 и 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
47774 300₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Автопутешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
Путешествие на Домбай из Ессентуков в мини-группе подарит вам незабываемые впечатления от величественных гор и древних легенд
Начало: Адрес туриста
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
45004 050₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Северное Приэльбрусье и Джилы-Су - поездка в мини-группе
Проехать по одному из самых красивых маршрутов Кавказа на комфортабельном кроссовере
Начало: В районе ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Популярное предложение
Ессентуки - Чечня в мини-группе: Грозный + Шали + Аргун
Открыть для себя красоту горного края и шедевры исламской архитектуры
Начало: Ваш адрес в ессентуках
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
11 июня в 06:30
66005 940₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Путешествие из Ессентуков в сердце Карачаево-Черкесии: культура, природа, история
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, следуя по литературным тропам Лермонтова и исследуя уникальные пейзажи
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
К вершинам гор: путешествие в Архыз из Ессентуков
В Архызе вас ждут ледники, снежные вершины, ущелья и водопады. Пройдите по эко-тропам, поднимитесь на канатной дороге и насладитесь пикником у горной реки
Начало: В Кисловодске, Ессентуках, Пятигорске по адресу ва...
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день (из Ессентуков)
Путешествие по одному из самых живописных маршрутов Кавказа - к чарующим уголкам Карачаево-Черкессии
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Из Ессентуков в Кисловодск - город солнца
Погрузитесь в атмосферу Кисловодска, насладитесь целебными нарзанами, роскошным парком и удивительным микроклиматом. Экскурсия начинается в Ессентуках
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия5 июня 2024Интересное путешествие и завораживающие виды Кавказского хребта и Эльбруса, особенно с плато Шаджатмаз! А какие водопады… и возьмите купальник для
- ИИрина3 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Марией- интересная подача материала (фотохроники с планшета, цитирование статьи из газеты примерно 1900г.), чувствуется, что сама
- ИИрина3 июня 2024Была на экскурсии с внучкой и остались очень довольны Муратом- хороший гид и прекрасный водитель, а также: - внимательный (организовал
- ТТатьяна3 июня 2024Интересный формат экскурсии. Много информации, маршрут построен хорошо. Ессентуки открылись с новой стороны.
- ММария3 июня 2024Прямо по запрошенным мною локациям проехать не получилось, но было красиво и интересно. Особенно понравилось озеро Гижгит. Так и хотелось в нём искупаться:))
- ООксана30 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия. Было интересно и содержательно. Парк великолепный!
- TTatyana29 мая 2024Экскурсия была 24 мая 2024 года. Погода немного подкачала, но впечатлений от увиденного не испортила, даже наоборот, привнесла свой шарм,
- ААльбина29 мая 2024Я в восторге от поездки на Домбай, экскурсия организована безупречно. В назначенное время за мной заехал минивэн, поехали позавтракали вкуснейшими
- ООльга28 мая 2024Замечательная поездка! Природа Северного Приэльбрусья не оставит равнодушным никого. Впечатляющие виды куда ни глянь! А суслики - такие милахи😍 Спасибо гиду Мурату за интересную и весёлую экскурсию и мастерство вождения)) И ещё за фото!)
- ЕЕкатерина28 мая 2024Я увидела космос в моём понимании!! Хоть Эльбрус и постеснялся - это лучшие виды, которые я только успела увидеть. Сама
Ответы на вопросы от путешественников по Ессентукам в категории «Популярные места»
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