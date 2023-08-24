Вас ждет путешествие по Северной Осетии, где каждый уголок хранит свои тайны. Посетите величественный каньон Ахсинта, удивительные водопады и средневековый замок-фрегат. Узнайте о богатой культуре и традициях осетин. Завершите день традиционным обедом с осетинскими пирогами и расслабьтесь в термальных источниках. Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание приключений и отдыха, оставляя незабываемые впечатления

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена если вас не более 6 человек, но есть вариант до 8 чел.

Описание экскурсии

Каньон Ахсинта, «Чёртов мост» и памятник Уастырджи

Наш путь начнется с реки Урух, которая протекает на глубине 70 метров в узкой теснине. Эта достопримечательность породила множество легенд и получила в народе имя «Врата к горной Дигории». На протяжении многих веков врата защищали местных жителей от частых вражеских набегов. Здесь вы увидите красивейший каньон Ахсинта и сделаете запоминающиеся кадры. А я расскажу об уникальной культуре, религии и традициях осетин и их предков, аланов, которые сложили легенду об Уастырджи, вылетающем прямо из скалы.

Водопады Три сестры и Галдоридон

Далее по тропинке через Хареское ущелье доберемся до невероятно красивых водопадов. Галдоридон состоит из пяти ступеней высотой в 35 метров. Вы полюбуетесь природными объектами, а после мы обязательно прогуляемся по национальному парку «Алания», где арт-объекты гармонично расположились на фоне пейзажей.

Замок-фрегат

Завершающим объектом нашего путешествия станет село Ханаз, в котором на высоте 2000 метров стоит средневековое сооружение — Замок-фрегат. Необычное название он получил из-за своей формы, напоминающей корабль. Согласно легенде, на таком корабле турки увозили детей, которых им продали на Кавказе. Что это за история — узнаете на месте!

Осетинский обед и термальные источники

После познавательной части нас ждет традиционный обед в домашней обстановке. В осетинском кафе вы отведаете вкуснейшие национальные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Конечно, не обойдется без осетинских пирогов! А после обеда по вашему желанию мы сможем окунуться в горячую лечебную воду термального источника Гедуко.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой

В зависимости от погоды по согласованию с вами маршрут может быть скорректирован

Что входит в стоимость, а что — нет