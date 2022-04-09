Загадка Северной Осетии - Дигория

Полюбоваться завораживающей природой Кавказа и погрузиться в уникальную культуру края

Индивидуальная
Я помогу вам разгадать тайны Северной Осетии, пока вы наслаждаетесь живописными видами на могучие горы и высокие водопады.

Среди завораживающей природы Алании мы отыщем древние постройки, хранящие множество легенд и мифов.

А после прогулки полакомимся вкуснейшими осетинскими пирогами и окунемся в лечебный термальный источник!
Загадка Северной Осетии - Дигория
Загадка Северной Осетии - Дигория
Загадка Северной Осетии - Дигория
Загадка Северной Осетии - Дигория
Загадка Северной Осетии - Дигория
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Что вас ожидает

Каньон Ахсинта, «Чёртов мост» и памятник Уастырджи

Наш путь начнется с реки Урух, которая протекает на глубине 70 метров в узкой теснине. Эта достопримечательность породила множество легенд и получила в народе имя «Врата к горной Дигории». На протяжении многих веков врата защищали местных жителей от частых вражеских набегов. Здесь вы увидите красивейший каньон Ахсинта и сделаете запоминающиеся кадры. А я расскажу об уникальной культуре, религии и традициях осетин и их предков, аланов, которые сложили легенду об Уастырджи, вылетающем прямо из скалы.

Водопады Три сестры и Галдоридон

Далее по тропинке через Хареское ущелье доберемся до невероятно красивых водопадов. Галдоридон состоит из пяти ступеней высотой в 35 метров. Вы полюбуетесь природными объектами, а после мы обязательно прогуляемся по национальному парку «Алания», где арт-объекты гармонично расположились на фоне пейзажей.

Замок-фрегат

Завершающим объектом нашего путешествия станет село Ханаз, в котором на высоте 2000 метров стоит средневековое сооружение — Замок-фрегат. Необычное название он получил из-за своей формы, напоминающей корабль. Согласно легенде, на таком корабле турки увозили детей, которых им продали на Кавказе. Что это за история — узнаете на месте!

Осетинский обед и термальные источники

После познавательной части нас ждет традиционный обед в домашней обстановке. В осетинском кафе вы отведаете вкуснейшие национальные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Конечно, не обойдется без осетинских пирогов! А после обеда по вашему желанию мы сможем окунуться в горячую лечебную воду термального источника Гедуко.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • В зависимости от погоды по согласованию с вами маршрут может быть скорректирован

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер от отеля и обратно включён
  • Дополнительно оплачивается:
    — еда и напитки (от 300 руб. /чел.)
    — заезд на термальные источники по желанию: 200 руб. /чел. за трансфер + вход на источники 200 руб. /чел. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Ессентуках (или другом городе КМВ)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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