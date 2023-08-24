Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимых пейзажей Северной Осетии с эксклюзивной экскурсией из Ессентуков
Вас ждет путешествие по Северной Осетии, где каждый уголок хранит свои тайны. Посетите величественный каньон Ахсинта, удивительные водопады и средневековый замок-фрегат. Узнайте о богатой культуре и традициях осетин. Завершите день традиционным обедом с осетинскими пирогами и расслабьтесь в термальных источниках.
Эта экскурсия предлагает уникальное сочетание приключений и отдыха, оставляя незабываемые впечатления
Каньон Ахсинта, «Чёртов мост» и памятник Уастырджи
Наш путь начнется с реки Урух, которая протекает на глубине 70 метров в узкой теснине. Эта достопримечательность породила множество легенд и получила в народе имя «Врата к горной Дигории». На протяжении многих веков врата защищали местных жителей от частых вражеских набегов. Здесь вы увидите красивейший каньон Ахсинта и сделаете запоминающиеся кадры. А я расскажу об уникальной культуре, религии и традициях осетин и их предков, аланов, которые сложили легенду об Уастырджи, вылетающем прямо из скалы.
Водопады Три сестры и Галдоридон
Далее по тропинке через Хареское ущелье доберемся до невероятно красивых водопадов. Галдоридон состоит из пяти ступеней высотой в 35 метров. Вы полюбуетесь природными объектами, а после мы обязательно прогуляемся по национальному парку «Алания», где арт-объекты гармонично расположились на фоне пейзажей.
Замок-фрегат
Завершающим объектом нашего путешествия станет село Ханаз, в котором на высоте 2000 метров стоит средневековое сооружение — Замок-фрегат. Необычное название он получил из-за своей формы, напоминающей корабль. Согласно легенде, на таком корабле турки увозили детей, которых им продали на Кавказе. Что это за история — узнаете на месте!
Осетинский обед и термальные источники
После познавательной части нас ждет традиционный обед в домашней обстановке. В осетинском кафе вы отведаете вкуснейшие национальные блюда, приготовленные из свежих продуктов. Конечно, не обойдется без осетинских пирогов! А после обеда по вашему желанию мы сможем окунуться в горячую лечебную воду термального источника Гедуко.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном полноприводном минивэне
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
В зависимости от погоды по согласованию с вами маршрут может быть скорректирован
Что входит в стоимость, а что — нет
Трансфер от отеля и обратно включён
Дополнительно оплачивается: — еда и напитки (от 300 руб. /чел.) — заезд на термальные источники по желанию: 200 руб. /чел. за трансфер + вход на источники 200 руб. /чел. Не забудьте взять с собой купальные принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Ессентуках (или другом городе КМВ)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Ессентуках
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 3000 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа.
Моя команда состоит из опытных читать дальшеуменьшить
гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами.
В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда.
Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталия
Замечательный гид Илья -кладезь информации,с прекрасной подачей,интересной и детям,и взрослым! Маршрут захватывает дух от красоты.
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