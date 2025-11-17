Мои заказы

Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков

Путешествие из Ессентуков в Северную Осетию обещает стать настоящим открытием: живописные ущелья, древние крепости и загадочные некрополи ждут вас
Северная Осетия - это место, где каждый уголок дышит историей и природной красотой.

В рамках экскурсии посетите Кармадонское и Куртатинское ущелья, Дзивгисскую крепость и село Верхний Фиагдон. В Даргавсе, известном как
«город мёртвых», вы узнаете множество легенд и тайн. Уникальные склепы и древние башни перенесут вас в прошлое. Прогулка по теснине Кадаргаван и посещение Аланского монастыря оставят незабываемые впечатления. В завершение - вкусные осетинские пироги в местном кафе

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные горные виды
  • 🏰 Древние крепости и некрополи
  • 🕍 Уникальные культурные объекты
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🥧 Вкусные осетинские пироги
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков© Екатерина
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков© Екатерина
Едем в таинственную Северную Осетию из Ессентуков© Екатерина

Что можно увидеть

  • Кармадонское ущелье
  • Даргавс
  • Куртатинское ущелье
  • Дзивгисская крепость
  • Аланский монастырь

Описание экскурсии

Дорога из Ессентуков до первой точки нашего маршрута займёт где-то 1,5 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.

  • Кармадонское ущелье. Это не просто живописная локация, а место памяти: в 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. Вы посетите наскальный мемориал погибшим «ледник Колка» и вспомните, что природа обладает разрушительной мощью, перед которой люди порой бессильны.
  • Даргавс. По крутому горному серпантину проедем до уникального «Города мёртвых». Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе. Вы увидите 95 склеповых сооружений, прогуляетесь среди этой рукотворной красоты и узнаете историю некрополя. Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите.
  • Куртатинское ущелье. Почти все места, которые мы посетим, находятся либо в этом ущелье, либо рядом с ним.
  • Теснина Кадаргаван. Это самое узкое место ущелья — всего 2 метра в ширину! При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров.
  • Верхний Фиагдон. Это поселение — идиллический уголок в окружении горных пейзажей и памятников древности. Вы увидите руины старинных сторожевых башен и то, как живут местные.
  • Аланский монастырь. На очереди — самая высокогорная православная обитель России. Мужской монастырь был возведён в 2000 году — гид расскажет, что здесь находилось раньше и почему его решили построить.
  • Дзивгисская крепость. Учёные до сих пор не выяснили, в каком веке было построено это наскальное сооружение. Крепость состоит из 6 пещер и каменных укреплений. Гид поделится с вами легендами и мифами, связанными с этим местом.
  • Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где делают восхитительные осетинские пироги.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе от 4-х до 7-8 человек
  • Мы заберём вас с любого адреса из города Ессентуки и после экскурсии доставим обратно
  • Продолжительность поездки вместе с дорогой — 12-14 часов
  • Дополнительно оплачивается питание и вход в Даргавс — 150 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 06:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5040 ₽
Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего места проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 8720 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Е
Елена
17 ноя 2025
Здравствуйте!
Наконец-то дошло время чтобы поблагодарить вашу компанию за организацию нашей поездки.
Мы были в горах на экскурсии по Северной Осетии 2 ноября, потрясающие места и во многом экскурсия оставила неизгладимые впечатления
благодаря гиду Григорию, который много, спокойно, грамотно и интересно рассказывал о республике, традициях, местах, горах, случаях. Преимущества были ещё и в хорошем транспорте, и маленьком составе участников (7 человек). От имени 5 москвичек выражаем огромную благодарность и компании организатору Трипстер и конечно Григорию.

А
Андрей
10 ноя 2025
Великолепная поездка на комфортамбельном транспорте. Интересные исторические факты из жизни жителей Северной Осетии, рассказанные водителем, по совместительству гидом. Рекомендую данного организатора.
Анна
Анна
8 ноя 2025
Супер красивые пейзажи, приятный гид и интересные познавательные рассказы!
Супер красивые пейзажи, приятный гид и интересные познавательные рассказы!
Надежда
Надежда
4 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Замечательный гид Николай! Все рассказывает четко, понятно и интересно без лишней воды. Рекомендую всем данную экскурсию с Николаем!
Замечательная экскурсия! Замечательный гид Николай! Все рассказывает четко, понятно и интересно без лишней воды. Рекомендую всем данную экскурсию с Николаем!
А
Анна
12 сен 2025
Экскурсия отличная, море впечатлений, гид Юрий. очень комфортабельный автомобиль, атмосфера великолепная, с удовольствием поехала бы снова. Спасибо
Елена
Елена
26 авг 2025
Комфортная экскурсия в Северную Осетию по местам, где обязательно надо побывать. Шикарные виды, вкусная еда и вино, интересные рассказы гида Романа. Не пожалели, что выбрали это направление, рекомендуем.
Комфортная экскурсия в Северную Осетию по местам, где обязательно надо побывать. Шикарные виды, вкусная еда и вино, интересные рассказы гида Романа. Не пожалели, что выбрали это направление, рекомендуем.
О
Ольга
24 авг 2025
ВСе очень понравилось. И интересный рассказ гида водителя и комфортный автомобиль.
И
Иларион
14 авг 2025
Замечательная и интересная экскурсия в красивые и легендарные места. Отдельное спасибо гиду, что кроме того что, он интересно рассказывал про свой край, также помогал в ресторане, на рынке… то есть
всячески старался, чтобы отдых понравился. Единственное, что хочу отметить - дорога длинная и долгая, ухабистая, выехали в 7 утра, приехали в 8 вечера. С детьми - не советуем точно. А так, спасибо за прекрасно проведенный день (и попробуйте салат с жареными баклажанами и вино из граната в ресторане!).

А
Александр
6 авг 2025
Путешествие прошло замечательно! Получили массу положительных эмоций. Благодарим нашего экскурсовода Григория за прекрасную поездку!
Ильдар
Ильдар
1 июл 2025
Все прошло организовано и очень интересно.
Все прошло организовано и очень интересно.
Н
Наталья
27 июн 2025
В июле ездили на экскурсию в Северную Осетию. Классная экскурсия! Горные пейзажи, впечатляющие ущелья, бурные реки - все это оставляет впечатления удовольствия. Не первый раз выезжаем с командой "Трипстера" и
каждый раз бываем довольны. Теперь точно можем сказать, что команда надежная! Комфортабельные, чистые автомобили,точность во времени выезда. От дома и до дома! Все гиды-водители, с которыми нам пришлось путешествовать, опытные. Маршрут знают хорошо,доброжелательные. В этот раз пришлось ехать с водителем Григорием. Получили кучу информации по всему маршруту следования. История народов и населенных пунктов, география и особенности мест, по которым проехали. Особо хочется отметить уважение и гордость за родные места, о которых Григорий с удовольствием рассказывал. Один ма-аленький минус. С задних сидений не очень хорошо было слышно, приходилось наклоняться вперед и напрягаться. В целом экскурсия на "5"!

Ольга
Ольга
22 мая 2025
Нашим гидом был Григорий. И если бы можно было бы, то поставила бы больше звезд! Потому что экскурсия была просто очень-очень интересной! Григорий прекрасный рассказчик, эрудированный человек, внимательный, вежливый. Очень
приятно с ним общаться!
Так много всего узнали, увидели благодаря Георгию! Обедали тоже в чудесном месте. Вкусно, приятно и обо всем этом заранее побеспокоил наш замечательный гид. Кроме того, он аккуратный водитель, автомобиль очень комфортный и даже долгая экскурсия не была утомительной. И большое спасибо за сделанные фото и видео! ☺️
Так что выражаем огромную благодарность за такой прекрасный день Георгию! ❤️🙏☀️Желаем ему всего наилучшего! ☀️

Нашим гидом был Григорий. И если бы можно было бы, то поставила бы больше звезд! Потому что экскурсия была просто очень-очень интересной! Григорий прекрасный рассказчик, эрудированный человек, внимательный, вежливый. Очень приятно с ним общаться!
Так много всего узнали, увидели благодаря Георгию! Обедали тоже в чудесном месте. Вкусно, приятно и обо всем этом заранее побеспокоил наш замечательный гид. Кроме того, он аккуратный водитель, автомобиль очень комфортный и даже долгая экскурсия не была утомительной. И большое спасибо за сделанные фото и видео! ☺️
Так что выражаем огромную благодарность за такой прекрасный день Георгию! ❤️🙏☀️Желаем ему всего наилучшего! ☀️
А
Александра
31 мар 2025
Все понравилось.

