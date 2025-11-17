читать дальше

каждый раз бываем довольны. Теперь точно можем сказать, что команда надежная! Комфортабельные, чистые автомобили,точность во времени выезда. От дома и до дома! Все гиды-водители, с которыми нам пришлось путешествовать, опытные. Маршрут знают хорошо,доброжелательные. В этот раз пришлось ехать с водителем Григорием. Получили кучу информации по всему маршруту следования. История народов и населенных пунктов, география и особенности мест, по которым проехали. Особо хочется отметить уважение и гордость за родные места, о которых Григорий с удовольствием рассказывал. Один ма-аленький минус. С задних сидений не очень хорошо было слышно, приходилось наклоняться вперед и напрягаться. В целом экскурсия на "5"!