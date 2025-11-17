Северная Осетия - это место, где каждый уголок дышит историей и природной красотой.
В рамках экскурсии посетите Кармадонское и Куртатинское ущелья, Дзивгисскую крепость и село Верхний Фиагдон. В Даргавсе, известном как
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные горные виды
- 🏰 Древние крепости и некрополи
- 🕍 Уникальные культурные объекты
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🥧 Вкусные осетинские пироги
Что можно увидеть
- Кармадонское ущелье
- Даргавс
- Куртатинское ущелье
- Дзивгисская крепость
- Аланский монастырь
Описание экскурсии
Дорога из Ессентуков до первой точки нашего маршрута займёт где-то 1,5 часа. Мы сделаем одну остановку в кофейне, чтобы размяться, перекусить, воспользоваться уборной.
- Кармадонское ущелье. Это не просто живописная локация, а место памяти: в 2002 году здесь сошёл ледник, уничтоживший посёлок Верхний Кармадон и унёсший жизни более 120 человек, в том числе членов съёмочной группы Сергея Бодрова-младшего. Вы посетите наскальный мемориал погибшим «ледник Колка» и вспомните, что природа обладает разрушительной мощью, перед которой люди порой бессильны.
- Даргавс. По крутому горному серпантину проедем до уникального «Города мёртвых». Это самый крупный некрополь подобного рода на Северном Кавказе. Вы увидите 95 склеповых сооружений, прогуляетесь среди этой рукотворной красоты и узнаете историю некрополя. Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите.
- Куртатинское ущелье. Почти все места, которые мы посетим, находятся либо в этом ущелье, либо рядом с ним.
- Теснина Кадаргаван. Это самое узкое место ущелья — всего 2 метра в ширину! При этом глубина каньона реки Фиагдон, которая тысячелетиями «бурила» горы своими водами — 60 метров.
- Верхний Фиагдон. Это поселение — идиллический уголок в окружении горных пейзажей и памятников древности. Вы увидите руины старинных сторожевых башен и то, как живут местные.
- Аланский монастырь. На очереди — самая высокогорная православная обитель России. Мужской монастырь был возведён в 2000 году — гид расскажет, что здесь находилось раньше и почему его решили построить.
- Дзивгисская крепость. Учёные до сих пор не выяснили, в каком веке было построено это наскальное сооружение. Крепость состоит из 6 пещер и каменных укреплений. Гид поделится с вами легендами и мифами, связанными с этим местом.
- Обед. Во время нашего путешествия вы не останетесь голодными: заедем в местное кафе, где делают восхитительные осетинские пироги.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе от 4-х до 7-8 человек
- Мы заберём вас с любого адреса из города Ессентуки и после экскурсии доставим обратно
- Продолжительность поездки вместе с дорогой — 12-14 часов
- Дополнительно оплачивается питание и вход в Даргавс — 150 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 06:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5040 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Екатерина — ваша команда гидов в Ессентуках
Провели экскурсии для 8720 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Е
Елена
17 ноя 2025
Здравствуйте!
Наконец-то дошло время чтобы поблагодарить вашу компанию за организацию нашей поездки.
Мы были в горах на экскурсии по Северной Осетии 2 ноября, потрясающие места и во многом экскурсия оставила неизгладимые впечатления
А
Андрей
10 ноя 2025
Великолепная поездка на комфортамбельном транспорте. Интересные исторические факты из жизни жителей Северной Осетии, рассказанные водителем, по совместительству гидом. Рекомендую данного организатора.
Анна
8 ноя 2025
Супер красивые пейзажи, приятный гид и интересные познавательные рассказы!
Надежда
4 ноя 2025
Замечательная экскурсия! Замечательный гид Николай! Все рассказывает четко, понятно и интересно без лишней воды. Рекомендую всем данную экскурсию с Николаем!
А
Анна
12 сен 2025
Экскурсия отличная, море впечатлений, гид Юрий. очень комфортабельный автомобиль, атмосфера великолепная, с удовольствием поехала бы снова. Спасибо
Елена
26 авг 2025
Комфортная экскурсия в Северную Осетию по местам, где обязательно надо побывать. Шикарные виды, вкусная еда и вино, интересные рассказы гида Романа. Не пожалели, что выбрали это направление, рекомендуем.
О
Ольга
24 авг 2025
ВСе очень понравилось. И интересный рассказ гида водителя и комфортный автомобиль.
И
Иларион
14 авг 2025
Замечательная и интересная экскурсия в красивые и легендарные места. Отдельное спасибо гиду, что кроме того что, он интересно рассказывал про свой край, также помогал в ресторане, на рынке… то есть
А
Александр
6 авг 2025
Путешествие прошло замечательно! Получили массу положительных эмоций. Благодарим нашего экскурсовода Григория за прекрасную поездку!
Ильдар
1 июл 2025
Все прошло организовано и очень интересно.
Н
Наталья
27 июн 2025
В июле ездили на экскурсию в Северную Осетию. Классная экскурсия! Горные пейзажи, впечатляющие ущелья, бурные реки - все это оставляет впечатления удовольствия. Не первый раз выезжаем с командой "Трипстера" и
Ольга
22 мая 2025
Нашим гидом был Григорий. И если бы можно было бы, то поставила бы больше звезд! Потому что экскурсия была просто очень-очень интересной! Григорий прекрасный рассказчик, эрудированный человек, внимательный, вежливый. Очень
А
Александра
31 мар 2025
Все понравилось.
