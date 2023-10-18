Только что вы покупали лимонад в современном магазине, и — вжух — перенеслись в эпоху расцвета средневековых царств. Кино? Машина времени? Чудо? Это мы с вами в древних селениях Осетии! В археологических музеях под открытым небом, среди живописных руин и потрясающей природы. А вот и наша невероятная программа: Кармадонское ущелье, Даргавс, башня Курта, горное селение Цмити, Дзивгиская наскальная крепость, Аланский монастырь и это ещё не всё!

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Описание

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье

Узкий и глубокий каньон получил известность после трагедии в 2002 году, когда сошедший ледник Колка уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс более ста человеческих жизней, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Ущелье часто посещают люди, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память всенародно любимого «Брата».

Даргавс, Город мёртвых

Это самая загадочная и известная достопримечательность Северной Осетии. Вы осмотрите крупнейший сохранившийся некрополь на Кавказе, предположительно 14-18 вв. И познакомитесь с особенностями местных склепов и усыпальниц.

Небесные качели

Великолепное место с невероятными горными видами, которыми трудно перестать любоваться. Качели установлены высоко в горах, каждый, кто хочет почувствовать себя парящим в облаках, может покататься на них.

Лавочка счастья

«Счастье не за горами — оно в горах», — гласит надпись на скамейке, которая установлена на горе Садон Ахцак. Отсюда открываются величественная панорама заснеженных вершин Главного Кавказского хребта и вид на Куртатинское ущелье. Уникальные фото гарантированы!

Сторожевая башня в Куртатинском ущелье

Строение называют башней Курта, по имени родоначальника и основателя Куртатинского общества. Вы осмотрите старинное сооружение и узнаете о роли родового замка в истории осетин.

Горное селение Цмити

Одно из старейших селений Северной Осетии сегодня представляет собой археологический комплекс и музей средневековой истории под открытым небом. Здесь башни стоят в живописных но, увы, руинах. Переместимся во времени — и представим, какой здесь была жизнь в древности.

Дзивгиская наскальная крепость

Цитадель датируется эпохой Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Исследуем с вами это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Аланский Успенский мужской монастырь

В завершении отправимся в самый высокогорный монастырь, окружённый горами со всех сторон. Обитель возвышается на 2000 метров над уровнем моря, и эта высота хорошо ощутима на смотровой площадке монастыря, где любят фотографироваться посетители.

Организационные детали