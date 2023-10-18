Посетить знаменитые ущелья, Город мёртвых, старинные башни, наскальную крепость и монастырь в горах
Кино? Машина времени? Чудо? Это мы с вами в древних селениях Осетии! В археологических музеях под открытым небом, среди живописных руин и потрясающей природы.
А вот и наша невероятная программа: Кармадонское ущелье, Даргавс, башня Курта, горное селение Цмити, Дзивгиская наскальная крепость, Аланский монастырь и это ещё не всё!
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Описание
Что вас ожидает
Кармадонское ущелье
Узкий и глубокий каньон получил известность после трагедии в 2002 году, когда сошедший ледник Колка уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс более ста человеческих жизней, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Ущелье часто посещают люди, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память всенародно любимого «Брата».
Даргавс, Город мёртвых
Это самая загадочная и известная достопримечательность Северной Осетии. Вы осмотрите крупнейший сохранившийся некрополь на Кавказе, предположительно 14-18 вв. И познакомитесь с особенностями местных склепов и усыпальниц.
Небесные качели
Великолепное место с невероятными горными видами, которыми трудно перестать любоваться. Качели установлены высоко в горах, каждый, кто хочет почувствовать себя парящим в облаках, может покататься на них.
Лавочка счастья
«Счастье не за горами — оно в горах», — гласит надпись на скамейке, которая установлена на горе Садон Ахцак. Отсюда открываются величественная панорама заснеженных вершин Главного Кавказского хребта и вид на Куртатинское ущелье. Уникальные фото гарантированы!
Сторожевая башня в Куртатинском ущелье
Строение называют башней Курта, по имени родоначальника и основателя Куртатинского общества. Вы осмотрите старинное сооружение и узнаете о роли родового замка в истории осетин.
Горное селение Цмити
Одно из старейших селений Северной Осетии сегодня представляет собой археологический комплекс и музей средневековой истории под открытым небом. Здесь башни стоят в живописных но, увы, руинах. Переместимся во времени — и представим, какой здесь была жизнь в древности.
Дзивгиская наскальная крепость
Цитадель датируется эпохой Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Исследуем с вами это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.
Аланский Успенский мужской монастырь
В завершении отправимся в самый высокогорный монастырь, окружённый горами со всех сторон. Обитель возвышается на 2000 метров над уровнем моря, и эта высота хорошо ощутима на смотровой площадке монастыря, где любят фотографироваться посетители.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover. Дорога в обе стороны займёт примерно 7 часов.
- В программе предусмотрено время на обед. В кафе по маршруту вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
- В поездке с собой обязательно надо иметь: оригиналы документов — паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельство о рождении; удобную спортивную обувь и одежду; крем от загара и солнцезащитные очки; фотоаппарат
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.