Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков

Посетить знаменитые ущелья, Город мёртвых, старинные башни, наскальную крепость и монастырь в горах

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Только что вы покупали лимонад в современном магазине, и — вжух — перенеслись в эпоху расцвета средневековых царств.

Кино? Машина времени? Чудо? Это мы с вами в древних селениях Осетии! В археологических музеях под открытым небом, среди живописных руин и потрясающей природы.

А вот и наша невероятная программа: Кармадонское ущелье, Даргавс, башня Курта, горное селение Цмити, Дзивгиская наскальная крепость, Аланский монастырь и это ещё не всё!
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
Золотое кольцо Осетии: поездка из Ессентуков
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Описание

Что вас ожидает

Кармадонское ущелье

Узкий и глубокий каньон получил известность после трагедии в 2002 году, когда сошедший ледник Колка уничтожил посёлок Верхний Кармадон и унёс более ста человеческих жизней, в том числе и съёмочную группу Сергея Бодрова-младшего. Ущелье часто посещают люди, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память всенародно любимого «Брата».

Даргавс, Город мёртвых

Это самая загадочная и известная достопримечательность Северной Осетии. Вы осмотрите крупнейший сохранившийся некрополь на Кавказе, предположительно 14-18 вв. И познакомитесь с особенностями местных склепов и усыпальниц.

Небесные качели

Великолепное место с невероятными горными видами, которыми трудно перестать любоваться. Качели установлены высоко в горах, каждый, кто хочет почувствовать себя парящим в облаках, может покататься на них.

Лавочка счастья

«Счастье не за горами — оно в горах», — гласит надпись на скамейке, которая установлена на горе Садон Ахцак. Отсюда открываются величественная панорама заснеженных вершин Главного Кавказского хребта и вид на Куртатинское ущелье. Уникальные фото гарантированы!

Сторожевая башня в Куртатинском ущелье

Строение называют башней Курта, по имени родоначальника и основателя Куртатинского общества. Вы осмотрите старинное сооружение и узнаете о роли родового замка в истории осетин.

Горное селение Цмити

Одно из старейших селений Северной Осетии сегодня представляет собой археологический комплекс и музей средневековой истории под открытым небом. Здесь башни стоят в живописных но, увы, руинах. Переместимся во времени — и представим, какой здесь была жизнь в древности.

Дзивгиская наскальная крепость

Цитадель датируется эпохой Тамерлана, то есть примерно 15 веком. Исследуем с вами это удивительное по тактической хитрости сооружение, созданное горцами для защиты от вражеских набегов.

Аланский Успенский мужской монастырь

В завершении отправимся в самый высокогорный монастырь, окружённый горами со всех сторон. Обитель возвышается на 2000 метров над уровнем моря, и эта высота хорошо ощутима на смотровой площадке монастыря, где любят фотографироваться посетители.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном внедорожнике Land Rover. Дорога в обе стороны займёт примерно 7 часов.
  • В программе предусмотрено время на обед. В кафе по маршруту вы сможете отведать блюда местной кухни (оплачивается отдельно). С собой также можно взять лёгкий перекус и воду.
  • В поездке с собой обязательно надо иметь: оригиналы документов — паспорт РФ, детям до 14 лет — свидетельство о рождении; удобную спортивную обувь и одежду; крем от загара и солнцезащитные очки; фотоаппарат

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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