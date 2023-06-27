Приглашаю вас в однодневное путешествие по Чечне. Со времен военных действий республика выбрала путь туризма. Вы сами в этом убедитесь.
Вы посетите 3 совершенно разных мечети, попробуете местную кухню и насладитесь видами на Грозный со смотровой площадки Грозный-Сити.
Вы посетите 3 совершенно разных мечети, попробуете местную кухню и насладитесь видами на Грозный со смотровой площадки Грозный-Сити.
Ближайшие даты:
17
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Что вас ожидает:
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Смотровая площадка в «Грозный Сити»
- Парк цветов
- «Грозненский Арбат»
- Город Аргун
- Мечеть «Сердце Матери»
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа экскурсии:
- Вкусный обед в ресторане национальной кухни;
- Центральная мечеть г. Грозного «Сердце Чечни»;
- Подъем на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город;
- Прогулка по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики;
- Прогулка по главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящему имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева;
- Поездка в город Аргун, где находится необычная мечеть в стиле Хай-тек — «Сердце Матери»;
- Завершение экскурсии в городе Шали, где в 2019 году построили еще одну крупную мечеть, настолько крупную, что она стала крупнейшей в Европе и второй в мире после мечети в Абу-Даби — «Гордость мусульман»;
- В 18:00 отправление обратно.
каждые четверг, субботу и воскресенье
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Билеты на смотровую площадку Грозный-сити
- Обед
- Сувениры
- Место начала и завершения?
- Ваш адрес в Ессентуках
- Когда и сколько длится?
- Когда: каждые четверг, субботу и воскресеньеЭкскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Маракулина
27 июня 2023
Л
Любовь
7 мая 2023
Увидели только 3 мечети, Грозный-Сити. Смотровая площадка была закрыта. Очень утомительная длинная дорога в неудобной машине с сиденьями в три ряда, где мало места,из-за чего затекли ноги. И абсолютно никаких впечатлений. Гид Руслан ничего нам не рассказывал,включил аудио с видео ютуба про войны в 5 веке… Кроме того его на каждой остановке приходилось ждать -пока он поест, покурит, поговорит с продавцами,решит свои вопросы. Плюс постоянно отвлекался от дороги на телефон, показывая и смкартинки
Т
Татьяна
7 мая 2023
Поездка в Чечню нам очень понравилась. Мы увидели Грозный - грозный сити, церковь Архангел Михаила, парк цветов и мечеть. Прогулялись по пешеходной зоне "Арбат". Нас очень хорошо и вкусно угостили в ресторанчике. Большое спасибо гидам и экскурсоводам Владимиру и Олесе рассказали много интересного и познавательного, слушали и интересовались даже подростки!!!!! Отрываясь от своих телефонов. 👍👍👍
Напоследок мы посетили мечети Сердце Матери и Гордость Мусульман в Шали.
Напоследок мы посетили мечети Сердце Матери и Гордость Мусульман в Шали.
Ш
Шпакович
20 мар 2023
Спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!
М
Мария
11 мар 2023
Все понравилось, спасибо.
А
Александра
8 дек 2022
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