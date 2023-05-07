Приглашаю вас в однодневное путешествие по Чечне. Со времен военных действий республика выбрала путь туризма. Вы сами в этом убедитесь.
Вы посетите 3 совершенно разных мечети, попробуете местную кухню и насладитесь видами на Грозный со смотровой площадки Грозный-Сити.
Вы посетите 3 совершенно разных мечети, попробуете местную кухню и насладитесь видами на Грозный со смотровой площадки Грозный-Сити.
Описание экскурсии
Программа экскурсии:
- Вкусный обед в ресторане национальной кухни;
- Центральная мечеть г. Грозного «Сердце Чечни»;
- Подъем на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город;
- Прогулка по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики;
- Прогулка по главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящему имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева;
- Поездка в город Аргун, где находится необычная мечеть в стиле Хай-тек — «Сердце Матери»;
- Завершение экскурсии в городе Шали, где в 2019 году построили еще одну крупную мечеть, настолько крупную, что она стала крупнейшей в Европе и второй в мире после мечети в Абу-Даби — «Гордость мусульман»;
- В 18:00 отправление обратно.
каждый четверг, субботу и воскресенье
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Смотровая площадка в «Грозный Сити»
- Парк цветов
- Грозненский Арбат
- Город Аргун
- Мечеть «Сердце Матери»
- Город Шали
- Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билеты на смотровую площадку Грозный-сити
- Обед
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: каждый четверг, субботу и воскресенье
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Поездка в Чечню нам очень понравилась. Мы увидели Грозный - грозный сити, церковь Архангел Михаила, парк цветов и мечеть. Прогулялись по пешеходной зоне "Арбат". Нас очень хорошо и вкусно угостили
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О
Несмотря на плохую погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо гиду Тамаре и водителю Александру, они отлично дополняли друга друга своими рассказами. У нас был комфортабельный мини-автобус, так что поездка
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И
Город рекомендую к знакомству, хорош. Экскурсовод не экскурсовод, это водитель с минимальным уровнем знаний. Каждый должен выполнять свою часть работы, не отвлекаться на другие функции. В близи Грозного было маковое
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Ш
Спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!
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А
Спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!
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М
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