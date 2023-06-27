Увидели только 3 мечети, Грозный-Сити. Смотровая площадка была закрыта. Очень утомительная длинная дорога в неудобной машине с сиденьями в три ряда, где мало места,из-за чего затекли ноги. И абсолютно никаких впечатлений. Гид Руслан ничего нам не рассказывал,включил аудио с видео ютуба про войны в 5 веке… Кроме того его на каждой остановке приходилось ждать -пока он поест, покурит, поговорит с продавцами,решит свои вопросы. Плюс постоянно отвлекался от дороги на телефон, показывая и смкартинки