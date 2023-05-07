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В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков

Индивидуальная экскурсия из Ессентуков: Посетите уникальные мечети Чечни
Приглашаю вас в однодневное путешествие по Чечне. Со времен военных действий республика выбрала путь туризма. Вы сами в этом убедитесь.

Вы посетите 3 совершенно разных мечети, попробуете местную кухню и насладитесь видами на Грозный со смотровой площадки Грозный-Сити.
4.6
10 отзывов
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков

Описание экскурсии

Программа экскурсии:

  • Вкусный обед в ресторане национальной кухни;
  • Центральная мечеть г. Грозного «Сердце Чечни»;
  • Подъем на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город;
  • Прогулка по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики;
  • Прогулка по главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящему имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева;
  • Поездка в город Аргун, где находится необычная мечеть в стиле Хай-тек — «Сердце Матери»;
  • Завершение экскурсии в городе Шали, где в 2019 году построили еще одну крупную мечеть, настолько крупную, что она стала крупнейшей в Европе и второй в мире после мечети в Абу-Даби — «Гордость мусульман»;
  • В 18:00 отправление обратно.

каждый четверг, субботу и воскресенье

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Смотровая площадка в «Грозный Сити»
  • Парк цветов
  • Грозненский Арбат
  • Город Аргун
  • Мечеть «Сердце Матери»
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Билеты на смотровую площадку Грозный-сити
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: каждый четверг, субботу и воскресенье
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Поездка в Чечню нам очень понравилась. Мы увидели Грозный - грозный сити, церковь Архангел Михаила, парк цветов и мечеть. Прогулялись по пешеходной зоне "Арбат". Нас очень хорошо и вкусно угостили
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в ресторанчике. Большое спасибо гидам и экскурсоводам Владимиру и Олесе рассказали много интересного и познавательного, слушали и интересовались даже подростки!!!!! Отрываясь от своих телефонов. 👍👍👍 Напоследок мы посетили мечети Сердце Матери и Гордость Мусульман в Шали.

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О
Несмотря на плохую погоду, экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо гиду Тамаре и водителю Александру, они отлично дополняли друга друга своими рассказами. У нас был комфортабельный мини-автобус, так что поездка
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5 часов в одну сторону, совсем не ощущалось. Логистика построена хорошо, посетили все указанные места. Хочется посетить Грозный ещё раз, уже в хорошую погоду. Как турагент, буду рекомендовать вас своим туристам:)

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И
Город рекомендую к знакомству, хорош. Экскурсовод не экскурсовод, это водитель с минимальным уровнем знаний. Каждый должен выполнять свою часть работы, не отвлекаться на другие функции. В близи Грозного было маковое
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поле интересное как арт объект, красивые фото для фотосессии да и просто красота для души, проехали мимо, даже не намекнули об остановке, почему? Для всех было бы хорошо. Городу ставлю 5, экскурсоводу слабую 3. Питание тоже не продумано, остановки в кафе где останавливаются автобусные экскурсии, а это не 1 автобус, отсюда большие очереди, да и ассортимент не широк в этих кафе.

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Ш
Спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!
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А
Спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!
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М
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