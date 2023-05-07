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поле интересное как арт объект, красивые фото для фотосессии да и просто красота для души, проехали мимо, даже не намекнули об остановке, почему? Для всех было бы хорошо. Городу ставлю 5, экскурсоводу слабую 3. Питание тоже не продумано, остановки в кафе где останавливаются автобусные экскурсии, а это не 1 автобус, отсюда большие очереди, да и ассортимент не широк в этих кафе.