В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков

4.5
6 отзывов
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Приглашаю вас в однодневное путешествие по Чечне. Со времен военных действий республика выбрала путь туризма. Вы сами в этом убедитесь.

Вы посетите 3 совершенно разных мечети, попробуете местную кухню и насладитесь видами на Грозный со смотровой площадки Грозный-Сити.
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
В Грозный, Аргун и Шали из Ессентуков
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Мечеть «Сердце Чечни»
  • Смотровая площадка в «Грозный Сити»
  • Парк цветов
  • «Грозненский Арбат»
  • Город Аргун
  • Мечеть «Сердце Матери»
  • Город Шали
  • Мечеть «Гордость мусульман»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа экскурсии:

  • Вкусный обед в ресторане национальной кухни;
  • Центральная мечеть г. Грозного «Сердце Чечни»;
  • Подъем на смотровую площадку в знаменитом высотном комплексе «Грозный Сити», с которой откроется панорамный вид на весь город;
  • Прогулка по живописному парку цветов, красота которого ежедневно привлекает множество жителей и гостей республики;
  • Прогулка по главному пешеходному бульвару города — «Грозненскому Арбату», носящему имя народного артиста СССР М. А. Эсамбаева;
  • Поездка в город Аргун, где находится необычная мечеть в стиле Хай-тек — «Сердце Матери»;
  • Завершение экскурсии в городе Шали, где в 2019 году построили еще одну крупную мечеть, настолько крупную, что она стала крупнейшей в Европе и второй в мире после мечети в Абу-Даби — «Гордость мусульман»;
  • В 18:00 отправление обратно.

каждые четверг, субботу и воскресенье

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Билеты на смотровую площадку Грозный-сити
  • Обед
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш адрес в Ессентуках
Когда и сколько длится?
Когда: каждые четверг, субботу и воскресенье
Экскурсия длится около 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
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М
27 июня 2023
Л
7 мая 2023
Увидели только 3 мечети, Грозный-Сити. Смотровая площадка была закрыта. Очень утомительная длинная дорога в неудобной машине с сиденьями в три ряда, где мало места,из-за чего затекли ноги. И абсолютно никаких впечатлений. Гид Руслан ничего нам не рассказывал,включил аудио с видео ютуба про войны в 5 веке… Кроме того его на каждой остановке приходилось ждать -пока он поест, покурит, поговорит с продавцами,решит свои вопросы. Плюс постоянно отвлекался от дороги на телефон, показывая и смкартинки
Т
7 мая 2023
Поездка в Чечню нам очень понравилась. Мы увидели Грозный - грозный сити, церковь Архангел Михаила, парк цветов и мечеть. Прогулялись по пешеходной зоне "Арбат". Нас очень хорошо и вкусно угостили в ресторанчике. Большое спасибо гидам и экскурсоводам Владимиру и Олесе рассказали много интересного и познавательного, слушали и интересовались даже подростки!!!!! Отрываясь от своих телефонов. 👍👍👍
Напоследок мы посетили мечети Сердце Матери и Гордость Мусульман в Шали.
Ш
20 мар 2023
Спасибо гиду Александру за прекрасную экскурсию!
М
11 мар 2023
Все понравилось, спасибо.
А
8 дек 2022

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